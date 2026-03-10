Ft
beavatkozás konvoj nav tisza párt volodimir zelenszkij brüsszel magyarország ukrajna választás

Kitartóan mosdatja a 444 az ukránokat: még az aranykonvoj-ügyet is ki akarják magyarázni, holott az ukránok több tízmilliárd forintnyi pénzzel buktak le

2026. március 10. 08:24

A 444.hu egyenesen provokációt emleget és „kampányfegyverről” beszél, miközben egyre több szál mutat a Tisza Párt felé.

2026. március 10. 08:24
null

Az elmúlt napokban a pénteken Magyarországon lekapcsolt aranykonvoj ügye foglalkoztatja a közvéleményt, amely gyanús körülmények között több tízmilliárd forintnyi készpénzt szállított ukrán állampolgároknak.

A szállítmány kapcsán egy ukrán újságíró egyenesen arról beszélt , hogy a jelentős pénzösszeget Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij elnök számára. 

A beszámoló alapján az összeg állítólag a magyarországi választások befolyásolására szolgált volna. Az a lehetőség is felmerült, hogy a pénzből hazai ellenzéki szereplők is részesülhettek.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arról írt közösségi oldalán, hogy a gyanús ukrán pénzmozgás körülményeit tisztázni kell. Emiatt nyújtottak be hétfőn egy törvénymódosítási javaslatot, amely további eszközöket adna a NAV kezébe. „Ennek célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen”.

Az elemző azt is hozzátette, hogy 

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága a közeljövőben nyilvánosságra hozhat olyan dokumentumokat, amelyek az ukrán szereplők és a Tisza Párt közötti kapcsolatokat vizsgálják.

Az ügy érdekességeként említette meg, hogy az elfogott ukrán pénzszállítókat egy tiszás kötődésű ügyvéd, Laczó Adrienn képviseli.

Ezt is ajánljuk a témában

Provokációt emleget a balliberális média

Miközben az ügy Ukrajnában is akkorra hullámokat vet, hogy ismét bekérették miatta Kijevben a magyar nagykövetet, és a pénz visszaszerzésére szorítkoztak Szijjártó Péter tájékoztatása szerint, addig a balliberális sajtó igyekszik elvitatni a történtek súlyát.

A 444.hu összeállításában egyenesen provikációt emleget, és „rettentően erős kampányfegyverként” jellemzi az egyre szövevényesebb történetet. Mint fogalmaztak az aranykonvoj „egyszerre alkalmas arra, hogy befeketítsék vele a Tiszát, zsarolják vele Ukrajnát, és azt a képet sugallják, hogy a Fidesszel nem lehet szórakozni”.

Sőt, a portál elment odáig, hogy a NAV és a TEK fellépése kapcsán „politikai munkát” emlegetett. A cikkben előre tekintve azt a következményt is megemlítették, hogy amennyiben kiderül, hogy Magyar Péterék pártja pénzt fogadott el ukrán szereplőktől, akkor súlyos büntetésre számíthat.

Emellett a 444 igyekszik alátámasztani Panyi Szabolcs újságíró orosz befolyást emlegető értesülését is, annak ellenére, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülésén világosan elhangzott, hogy 

a Panyi cikkében megnevezett konkrét, vagy más, ilyen irányú tevékenységet folytató személyek magyarországi tartózkodását és tevékenységét semmilyen információ nem támasztja alá,

 erre vonatkozóan más országok szolgálatai sem rendelkeznek konkrét információval.

„Ez a hamis vád a baloldali médiumok és politikusok részéről csak egy szánalmas kísérlet arra, hogy eltereljék a figyelmet Zelenszkij elnök fenyegetéséről, és egyéb beavatkozási kísérleteiről a magyar választásokba. Valójában Zelenszkij akar ukránbarát kormányt Magyarországon és az ukránok ezért akarnak beavatkozni a magyar választásokba” – írta Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Nyitókép: Magyarország kormánya Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

maros137
2026. március 10. 15:42
dundi-fan3A nemzeti vagy 90% át elprivatizálta a tetves szdsz es bolsevik fajtád!! Csak 2002- 2010 közt 192 állami céget tüntettetek el nyomtalanul. Mi nem felejtünk
Válasz erre
0
0
maros137
2026. március 10. 15:34
dundi-fan3: A fidesz 2002 ben 8500 millárd adósságal 300 milliárd plusz al adta át az országot., amiből a bünöző fajtátok 24500 milliárdot csinált, úgy hogy az ország kishíján fizetésképtelen lett. Szerinted miből kellet volna újjáépíteni az országot, s miből nőtt a 2010 es nulláról az állami vagyon 8000 milliár ft ra, miközben az MNB aranykészlete a 2010es 3 tonnáról 110 tonnára emelkedett? Te analfabéta!!!!
Válasz erre
1
0
maros137
2026. március 10. 15:30
Miután lefolytatott az INTERPOL és a CIA egy széleskörű bünügyi nyomozást a Raiffeisen bank és a az ukrán politikai maffiózó az európai embereket meglopó elit ellen, visszakaphatják a pénzüket, ha nem büncselekményből származik
Válasz erre
0
0
FAdamus
2026. március 10. 13:17
Remélem választás után alaposan át lesz világítva a 444, és jogi következményei lesznek a hazaárulásnak. A 444 egy nemzetbiztonsági kockázat.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!