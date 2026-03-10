Kitartóan mosdatja a 444 az ukránokat: még az aranykonvoj-ügyet is ki akarják magyarázni, holott az ukránok több tízmilliárd forintnyi pénzzel buktak le

Miközben az ügy Ukrajnában is akkorra hullámokat vet, hogy ismét bekérették miatta Kijevben a magyar nagykövetet, és a pénz visszaszerzésére szorítkoztak Szijjártó Péter tájékoztatása szerint, addig a balliberális sajtó igyekszik elvitatni a történtek súlyát.

A 444.hu összeállításában egyenesen provikációt emleget, és „rettentően erős kampányfegyverként” jellemzi az egyre szövevényesebb történetet. Mint fogalmaztak az aranykonvoj „egyszerre alkalmas arra, hogy befeketítsék vele a Tiszát, zsarolják vele Ukrajnát, és azt a képet sugallják, hogy a Fidesszel nem lehet szórakozni”.

Sőt, a portál elment odáig, hogy a NAV és a TEK fellépése kapcsán „politikai munkát” emlegetett. A cikkben előre tekintve azt a következményt is megemlítették, hogy amennyiben kiderül, hogy Magyar Péterék pártja pénzt fogadott el ukrán szereplőktől, akkor súlyos büntetésre számíthat.

Emellett a 444 igyekszik alátámasztani Panyi Szabolcs újságíró orosz befolyást emlegető értesülését is, annak ellenére, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülésén világosan elhangzott, hogy