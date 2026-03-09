Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt laczó adrienn ukrajna

Kiderült: a tiszás Laczó Adrienn védi az ukrán aranykonvojt

2026. március 09. 14:11

Agresszívan reagált, amikor az aranykonvojban részt vevő szolgálati vezetőről kérdezték.

2026. március 09. 14:11
null

„Nem volt kirívó” az ukrán aranykonvojban lefoglalt összeg – mondta az ATV-nek a Tiszához köthető Laczó Adrienn. Mint arról a Mandiner korábban beszámolt: Laczó a konvojt védő ukrán Takarékbank képviseletét ellátó Horváth Ügyvédi Iroda irodánál dolgozik, ám az ATV-nek már mint védő nyilatkozott.

„Nem titok, 40 millió dollár és 35 millió euró nagyjából, valamint az arany nem volt kirívó a szállítmányok között egyáltalán ez az összeg” – mondta az aranykonvoj védőjeként avanzsált tiszás. Laczó Adrienn az interjú során agresszívan reagált, amikor a műsorvezető a szállítmányt védő szolgálati vezetőről kérdezte. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

És akkor mi van?”

 – kérdezett vissza felháborodottan Laczó Adrienn. Mint fogalmazott: „valaki a munkatársa volt, most meg nem az, most az ukrán Takarékbanknak az alkalmazottja”

„Gondolom én, hogy a múltja miatt úgy gondolhatták, hogy biztonságosan tud egy ilyen szállítmányt kísérni. Valószínűleg ő is ezt gondolta. Aztán nagyon csodálkozott, amikor lényegében zsákot húztak a fejére, és megbilincselve szállították ki az országból” 

– fogalmazott Laczó.

Az interjúban az ügyvéd Ukrajnát és az aranykonvoj tagjait sajnáltatja. Mint fogalmazott: „az a kár, az a rombolás, amit mondjuk az az a bizalom elszenvedett Ukrajna, az üzleti kapcsolatok és nem mellékesen az ukrán pénzszállítók részéről, akik azért egy borzasztó élményen vannak túl egy szörnyű 30 órán. Ezek nem reparálhatók”.

Mint arról a Mandiner korábban beszámolt: Laczó rengeteg szálon kötődik Magyar Péter pártjához. „Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomodmagammal együtt – a Tisza Pártban látom” – írta a saját oldalán korábban. Laczóról korábban az is kiderült, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével. Beszámolója szerint az igazságügyi helyreállítási terven dolgoztak. 

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Facebook 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. március 09. 15:53
Onnan ismered meg a libsy "hazafit", hogy véletlenül se aggódik magyar érdekért.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. március 09. 15:52
"Ezek nem reparálhatók" Dehogynem. Reparonnal.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. március 09. 15:41
"az a kár, az a rombolás, amit mondjuk az az a bizalom elszenvedett Ukrajna, az üzleti kapcsolatok és nem mellékesen az ukrán pénzszállítók részéről, akik azért egy borzasztó élményen vannak túl egy szörnyű 30 órán. Ezek nem reparálhatók" Keservben annyi hű kebel szakad most meg ezért. Ja, nem.
Válasz erre
0
0
madre79
2026. március 09. 15:36
Ezek honnan a francból kerültek elő? Ennyi mocskos, szemét hazaáruló él ebben a kicsi országban?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!