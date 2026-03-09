Ft
nav kuznyecov ukrajna

Elképesztő kíséret védte az ukrán aranykonvojt és a lefoglalt euró- és dollármilliókat

2026. március 09. 10:42

Szakértők szerint a transzport túlmutat a bankok közötti hétköznapi műveleten.

2026. március 09. 10:42
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, március 5-én a magyar hatóságok két, Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg Magyarország területén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a két autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, az ügyben pedig pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás. A transzport Magyarországról kiutasított őrei nem akárkik voltak, nem sima banki alkalmazottak, hanem volt katonák és titkosszolgák és speciális katonai háttérrel rendelkező személyek kísérték a szállítmányt – írja a Blikk. A NAV már 13 hasonló, EU–Ukrajna közötti szállítást engedett át korábban, ám most eltérő őrzés és útvonal miatt intézkedtek. 

Mint a lap írja, a NAV szerint január óta 13 alkalommal regisztráltak már EU-tagállamok és Ukrajna közötti, Magyarországon keresztül végrehajtott értékszállítást, összesen 900 millió dollár és 420 millió euró értékben, emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is keresztülvittek szabályos formában, útvonalengedéllyel, GPS-nyomkövetővel az országon. A TEK által elfogott szállítmány is rendelkezett banki és tranzit iratokkal, ám az útvonalat valamiért elhagyhatta a transzport, ettől vált gyanússá, s ennek miértjét vizsgálhatja a hatóság.

A NAV kérte fel a kommandósokat az ukrán aranykonvojt megállító műveletre, mivel a pénzszállítmányt fegyveres őrök védték, és a hazai jogszabályok értelmében minden olyan hatósági intézkedés, amelynél gyaníthatóan éles lőfegyver lehet az intézkedés alá vont személyeknél, a TEK hatáskörébe tartozik. 

A két autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, s az ügyben hét személy ellen indult pénzmosás gyanúja miatt eljárás. 

„A kérdés az, a kísérők között mit keresett az ukrán titkosszolgálat egykor vezérőrnagyi rendfokozatban levő nyugalmazott tábornoka, illetve hogy egy megszokott banki értékszállítást miért olyan személyzet kísért, amelynek a tagjai korábban ukrán speciális katonai egységeknél szolgáltak” – írja a Blikk.

A pénzszállító konvoj kíséretében ugyanis ott volt Gennagyij Ivanovics Kuznyecov, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) volt tábornoka, aki korábban Kijev terrorellenes különleges műveleti központját vezette. 

Kizárt, hogy nyugdíj-kiegészítésként vett volna részt a konvoj biztosításában, hiszen Kuznyecov az ukrán állambiztonsági apparátus egyik legbefolyásosabb, többszörösen kitüntetett vezetőjeként ismert” 

– írja a lap.

„Éppen Kuznyecov személye miatt érthetetlen Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hivatalos álláspontja, hogy ártatlan banki alkalmazottakat ejtettek túszul a magyar hatóságok” – elemezte az esetet Virág Zsolt külpolitikai szakértő. „Ha egy ilyen múltú tábornokot rendelnek az értékszállítmány mellé, az azt sugallhatja, hogy a transzport túlmutat a bankok közötti hétköznapi műveleten” – tette hozzá.

Bár a tábornok több magas kitüntetésben is részesült, korrupciós ügyekbe is belekeveredett, fegyelmiket is kapott, a bíróság is elítélte, a háborús helyzetben viszont kellett a szakértelme, így rehabilitálták. Kuznyecov botrányairól a Mandiner is írt, itt olvasható.

Kuznyecovon kívül a transzport személyzetének tagja volt az ukrán légierő egyik tisztje, de a csapat többi tagja is rendelkezett nemzetbiztonsági múlttal, speciális egységekben szolgáltak.

„A bankbiztonság, az értékszállítások biztosítása nem egyszerű feladat, a pénzintézetek, a transzportcégek éppen ezért előszeretettel alkalmaznak volt zsarukat, frontot megjárt katonákat, de az, hogy egy hétfős csapat minden tagja titkosszolgálati múlttal bírjon, igencsak ritka” – mondta a Blikknek egy magyar értékszállító cég stratégiai menedzsere. Szerinte ez szúrhatott szemet a hatóságoknak, emiatt történt az intézkedés. „Nagy valószínűséggel a korábbi, 13 átengedett transzportot nem ez a csapat védte, s a kockázati tényezők miatt ellenőrizték ezt a szállítmányt” – tette hozzá.

Somogyi Ildikó banki jogász szerint szabályos bankközi likviditáskezelés történt. Szerinte a banki helyzet itt tiszta, Ukrajnának a háború miatt óriási szüksége van euró- és dollárbankjegyekre a belső piac stabilizálásához. Hozzátette ugyanakkor, hogy az, hogy ezt a szállítmányt miért ukránok, miért titkosszolgálati, katonai múlttal rendelkező csapat védte, hogyan és miért módosították az útvonalat, azt kinek jelentették be, felvet egy-két kérdést, „gondolom, ezt vizsgálja most a magyar hatóság” – mondta a banki jogász. Hozzátette: a pénz tulajdonosi jogosságához a banki iratok miatt nem fér kétség, azt egyértelműen ki kell adni a címzettnek, ha a vizsgálat is mindent rendben talál. „Szó sincs itt elkobzásról, lopásról, ilyen kijelentéseket normális, a nemzetközi joghoz értő ember nem tesz. Ez csak lefoglalás egy jogi helyzet tisztázásáig” – állítja a szakértő.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Magyarország kormánya Facebook-oldala

