Elképesztő kíséret védte az ukrán aranykonvojt és a lefoglalt euró- és dollármilliókat

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, március 5-én a magyar hatóságok két, Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg Magyarország területén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a két autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, az ügyben pedig pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás. A transzport Magyarországról kiutasított őrei nem akárkik voltak, nem sima banki alkalmazottak, hanem volt katonák és titkosszolgák és speciális katonai háttérrel rendelkező személyek kísérték a szállítmányt – írja a Blikk. A NAV már 13 hasonló, EU–Ukrajna közötti szállítást engedett át korábban, ám most eltérő őrzés és útvonal miatt intézkedtek.

Mint a lap írja, a NAV szerint január óta 13 alkalommal regisztráltak már EU-tagállamok és Ukrajna közötti, Magyarországon keresztül végrehajtott értékszállítást, összesen 900 millió dollár és 420 millió euró értékben, emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is keresztülvittek szabályos formában, útvonalengedéllyel, GPS-nyomkövetővel az országon. A TEK által elfogott szállítmány is rendelkezett banki és tranzit iratokkal, ám az útvonalat valamiért elhagyhatta a transzport, ettől vált gyanússá, s ennek miértjét vizsgálhatja a hatóság.