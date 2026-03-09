Elképesztő kíséret védte az ukrán aranykonvojt és a lefoglalt euró- és dollármilliókat

Kuznyecovon kívül a transzport személyzetének tagja volt az ukrán légierő egyik tisztje, de a csapat többi tagja is rendelkezett nemzetbiztonsági múlttal, speciális egységekben szolgáltak.
„A bankbiztonság, az értékszállítások biztosítása nem egyszerű feladat, a pénzintézetek, a transzportcégek éppen ezért előszeretettel alkalmaznak volt zsarukat, frontot megjárt katonákat, de az, hogy egy hétfős csapat minden tagja titkosszolgálati múlttal bírjon, igencsak ritka” – mondta a Blikknek egy magyar értékszállító cég stratégiai menedzsere. Szerinte ez szúrhatott szemet a hatóságoknak, emiatt történt az intézkedés. „Nagy valószínűséggel a korábbi, 13 átengedett transzportot nem ez a csapat védte, s a kockázati tényezők miatt ellenőrizték ezt a szállítmányt” – tette hozzá.
Somogyi Ildikó banki jogász szerint szabályos bankközi likviditáskezelés történt. Szerinte a banki helyzet itt tiszta, Ukrajnának a háború miatt óriási szüksége van euró- és dollárbankjegyekre a belső piac stabilizálásához. Hozzátette ugyanakkor, hogy az, hogy ezt a szállítmányt miért ukránok, miért titkosszolgálati, katonai múlttal rendelkező csapat védte, hogyan és miért módosították az útvonalat, azt kinek jelentették be, felvet egy-két kérdést, „gondolom, ezt vizsgálja most a magyar hatóság” – mondta a banki jogász. Hozzátette: a pénz tulajdonosi jogosságához a banki iratok miatt nem fér kétség, azt egyértelműen ki kell adni a címzettnek, ha a vizsgálat is mindent rendben talál. „Szó sincs itt elkobzásról, lopásról, ilyen kijelentéseket normális, a nemzetközi joghoz értő ember nem tesz. Ez csak lefoglalás egy jogi helyzet tisztázásáig” – állítja a szakértő.