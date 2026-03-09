Ismét bebizonyosodott: Ukrajnában a béke az egyetlen megoldás

Immár négy éve, hogy Oroszország 2022. február 24-én támadást indított Ukrajna ellen. A konfliktus, amely kezdetben „különleges katonai műveletként” indult, mára Európa második világháború utáni legsúlyosabb fegyveres összeütközésévé vált. Több millió halott vagy sebesült katona és több mint 10 ezer civil veszteség és több millió menekült, és akkor az anyagi kárt is meg sem említettük. Mindez egy olyan háborúban, amelyben a kompromisszum nélküli nyugati támogatás csak egyet ért el, meghosszabbította a szenvedést, miközben Magyarország már az első pillanattól a béke mellett tette le a voksát.

A háború négy éve alatt a frontvonalak csak lassan változtak, és a véres állóháború jellege mindmáig megmaradt. Oroszország jelenleg Ukrajna mintegy 20 százalékát tartja ellenőrzése alatt, beleértve a Krímet, a donbászi területek nagy részét és Zaporizzsja egy jelentős részét. A keleti fronton (főként Donbászban) lassú, de folyamatos orosz előrenyomulás zajlik, míg délen (Zaporizzsja térségében) nagyrészt mozdulatlan a frontvonal, igaz időnként itt is sikeres offenzívákat indítanak az oroszok.