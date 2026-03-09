Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Real Madrid Erling Haaland Szoboszlai Dominik

Haaland nem erre számított: Szoboszlai reakcióján röhög az internet népe

2026. március 09. 10:06

Erling Haaland szakállt próbál növeszteni, nem túl nagy sikerrel. Erről megvan a véleménye Szoboszlai Dominiknek, akit a spanyolok nagyon szeretnének a Real Madridban látni.

2026. március 09. 10:06
null

Köztudott, hogy a Liverpool magyarja, Szoboszlai Dominik és a Manchester City sztárja, Erling Haaland jó barátságot ápol egymással. Ennek eredete Ausztriához köthető, hiszen együtt pallérozódtak a Red Bull Salzburg akadémiáján, majd a felnőtt gárdában csapattársak voltak.

A barátság a salzburgi évek után sem ért véget, sőt, a Premier League-ben az egymás elleni szuperrangadókon sem feledkeznek meg róla, legutóbb a norvég csatár büntetője előtt beszélgettek egymással, majd Haaland láthatóan baráti mozdulatokkal lökdöste odébb Szoboszlait.

A zrikálás természetesen a közösségi médiában is zajlik, ez történt vasárnap is, miután a a City támadója óriási magaslabdát adott fel a magyar válogatott csapatkapitányának (illetve valójában mindenkinek).

Szép lassan jön a szakáll”

 – posztolt ezzel a szöveggel két fotót Haaland az arcszőrzetéről, vagyis inkább annak helyéről, ugyanis alig pár szál kandikált ki a norvég állán.

Szoboszlai pedig természetesen le is csapta a labdát két röhögős emojival reagálva a fotóra. A hozzászólás hatalmasat fut, hétfő délelőttig már több mint 20 ezren kedvelték, és összesen 150 kommentet kapott.

Szoboszlai
Szoboszlai és Haaland barátsága Salzburgban kezdődött. Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

Szoboszlait a Real Madridba!

Érdekesség, hogy a magyar középpályás reakciójára adott hozzászólások legnagyobb része egyetlen dologról szól: 

Gyere a Real Madridba!”

Bár a legfrisseb hírek szerint a Királyi Gárdának nem Szoboszlai lesz a nyáron az elsőszámú liverpooli célpontja, a spanyol szurkolók mégis nagyon szeretnék a csapatukban látni.

***

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

reepcze-2
2026. március 09. 15:32
Igyekezz, Erik, mert Ursula leköröz!
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2026. március 09. 11:03
ez a HÓNAP kiemelt híre, amire még sokan sokszor fognak hivatkozni
Válasz erre
2
0
you-brought-2-too-many
2026. március 09. 10:32
Hát ez hatalmas. Kèt röhögő fejes emoji. Erre a Haaland posztra. Eszméletlen ez a Szobi. Nem csak a pàlyàn de a facèn is brillírozik. Megàll az èsz h ebből a tèmàból újsàgcikk születhet itt a Mandin.
Válasz erre
1
0
