Haaland nem erre számított: Szoboszlai reakcióján röhög az internet népe

Kiderült, mit mondtak Szoboszlai Dominiknek a sorsdöntő lövés előtt
Rendesen elküldték.
Erling Haaland szakállt próbál növeszteni, nem túl nagy sikerrel. Erről megvan a véleménye Szoboszlai Dominiknek, akit a spanyolok nagyon szeretnének a Real Madridban látni.
Köztudott, hogy a Liverpool magyarja, Szoboszlai Dominik és a Manchester City sztárja, Erling Haaland jó barátságot ápol egymással. Ennek eredete Ausztriához köthető, hiszen együtt pallérozódtak a Red Bull Salzburg akadémiáján, majd a felnőtt gárdában csapattársak voltak.
A barátság a salzburgi évek után sem ért véget, sőt, a Premier League-ben az egymás elleni szuperrangadókon sem feledkeznek meg róla, legutóbb a norvég csatár büntetője előtt beszélgettek egymással, majd Haaland láthatóan baráti mozdulatokkal lökdöste odébb Szoboszlait.
A zrikálás természetesen a közösségi médiában is zajlik, ez történt vasárnap is, miután a a City támadója óriási magaslabdát adott fel a magyar válogatott csapatkapitányának (illetve valójában mindenkinek).
Szép lassan jön a szakáll”
– posztolt ezzel a szöveggel két fotót Haaland az arcszőrzetéről, vagyis inkább annak helyéről, ugyanis alig pár szál kandikált ki a norvég állán.
Szoboszlai pedig természetesen le is csapta a labdát két röhögős emojival reagálva a fotóra. A hozzászólás hatalmasat fut, hétfő délelőttig már több mint 20 ezren kedvelték, és összesen 150 kommentet kapott.
Érdekesség, hogy a magyar középpályás reakciójára adott hozzászólások legnagyobb része egyetlen dologról szól:
Gyere a Real Madridba!”
Bár a legfrisseb hírek szerint a Királyi Gárdának nem Szoboszlai lesz a nyáron az elsőszámú liverpooli célpontja, a spanyol szurkolók mégis nagyon szeretnék a csapatukban látni.
Ugyanott, ahol Marco Rossi szóba hozta a magyart a madridi klubbal.
***
Kazincbarcikán olyan történt, ami még a Holdról is látszik.
