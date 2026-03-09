Haaland nem erre számított: Szoboszlai reakcióján röhög az internet népe

Köztudott, hogy a Liverpool magyarja, Szoboszlai Dominik és a Manchester City sztárja, Erling Haaland jó barátságot ápol egymással. Ennek eredete Ausztriához köthető, hiszen együtt pallérozódtak a Red Bull Salzburg akadémiáján, majd a felnőtt gárdában csapattársak voltak.

A barátság a salzburgi évek után sem ért véget, sőt, a Premier League-ben az egymás elleni szuperrangadókon sem feledkeznek meg róla, legutóbb a norvég csatár büntetője előtt beszélgettek egymással, majd Haaland láthatóan baráti mozdulatokkal lökdöste odébb Szoboszlait.