Megkapta a várva várt nyugati erősítést Magyar Péter: még a magyar választásba is beleszólna a hollywoodi sztár

Elkeseredett lépésre szánta el magát Magyar Péter: egy pillanat alatt lebuktatta Hont András
Nagy bajban lehet, most már a vidéki emberek a célpontjai.
„Szabadítsátok fel magatokat, magyar fivéreim és nővéreim!” – fogalmazott a Bosszúállók sztárja.
Magyar Péter nemrég Pécsett tartott beszédet. A helyszínen videófelvételek is készültek, melyek Mark Ruffalóhoz, a Bosszúállók sztárjához is eljutottak.
A 24.hu ennek kapcsán arról írt, hogy a színész a Threaden osztotta meg a tömegről készült kisfilmet, amihez azt írta posztjában:
Igen! Szabadítsátok fel magatokat, magyar fivéreim és nővéreim!”
– fogalmazott.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP