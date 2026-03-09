Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Pécs Mark Ruffalo Tisza Párt liberális Magyarország Bosszúállók Magyar Péter ellenzék Egyesült Államok baloldal

Megkapta a várva várt nyugati erősítést Magyar Péter: még a magyar választásba is beleszólna a hollywoodi sztár

2026. március 09. 11:00

„Szabadítsátok fel magatokat, magyar fivéreim és nővéreim!” – fogalmazott a Bosszúállók sztárja.

2026. március 09. 11:00
null

Magyar Péter nemrég Pécsett tartott beszédet. A helyszínen videófelvételek is készültek, melyek Mark Ruffalóhoz, a Bosszúállók sztárjához is eljutottak.

A 24.hu ennek kapcsán arról írt, hogy a színész a Threaden osztotta meg a tömegről készült kisfilmet, amihez azt írta posztjában:

Igen! Szabadítsátok fel magatokat, magyar fivéreim és nővéreim!”

fogalmazott.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

