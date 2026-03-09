Ft
Irán Hormuzi-szoros Horvátország olajár

Súlyos lépésre kényszerült Horvátország az iráni háború miatt

2026. március 09. 12:45

Rendkívüli döntést hozott a kormány.

2026. március 09. 12:45
null

A horvát kormány hétfői rendkívüli ülésén az üzemanyagárak korlátozásáról határozott, miután a közel-keleti feszültségek és az iráni háború miatt jelentősen emelkedni kezdtek az olajárak – jelentette be hétfőn Andrej Plenković horvát miniszterelnök.

A kormányfő elmondta, hogy a közel-keleti háborús helyzet következtében lezárták a Hormuzi-szorost, ami erőteljesen megdrágította a kőolajat a világpiacon. A nyersolaj hordónkénti ára jelenleg 105–107 dollár körül alakul, ami mintegy 50 százalékos növekedést jelent tíz nap leforgása alatt.

A kabinet ezért módosítja a kőolajtermékek maximális kiskereskedelmi árát szabályozó rendeletet, valamint az energiahordozók és a villamos energia jövedéki adójára vonatkozó szabályozást, hogy csökkentse az áremelkedés hatását a lakosságra – tette hozzá.

Plenković közlése szerint állami beavatkozás nélkül az eurodízel literenkénti ára elérné az 1,72 eurót (mintegy 650 forintot), az új rendelet azonban 1,55 euróban (körülbelül 585 forintban) határozza meg a maximális árat. A benzin esetében a piaci 1,55 euró (mintegy 585 forint) helyett literenként 1,50 euróért (nagyjából 566 forintért) lehet majd tankolni.

A két rendelet módosításával a horvát kormány ismét felső árkorlátot vezet be a benzinkutakon értékesített üzemanyagokra.

A horvát állami szénhidrogén-ügynökség számításai alapján kormányzati beavatkozás nélkül a dízel literenként 24 eurócenttel, a benzin pedig kilenc eurócenttel drágulna. Egy átlagos, 50 literes dízeltank feltöltése így körülbelül 12 euróval (mintegy 4500 forinttal) kerülne többe, míg benzinnel nagyjából 4,5 euróval (körülbelül 1700 forinttal) nőne a tankolás költsége.

(MTI)

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

