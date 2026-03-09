Ukrán aranykonvoj: megszólalt egy román pénzszállító, ledobta az atombombát

Döbbenetes mennyiségű készpénzt visznek folyamatosan Bécsből Ukrajnába, hogy fizetni tudják a zsoldosokat, meg a külföldi nyaralásokat – hangzik el abban a videóban, amit egy román tényfeltáró újságírónő tett ki a Twitterre. Iosefina Pascal még 2025 decemberében készítette az interjút: az egyperces felvételen egy román készpénzszállító cég alkalmazottjával való beszélgetés hallható. Az újságíró folytatást ígér.

Az ukránok a háború első napja óta folyamatosan hatalmas mennyiségű eurót és dollárt szállítanak Románián keresztül”

– hangzik el a felvételen. „Óriási készpénzfizetések, kamionról kamionra, évről évre. Milliárdok fizikai készpénzben” – olvasható az újságíró posztjában. Mint írja: „A beszélgetés 2025 decemberében történt, tehát hónapokkal azelőtt, hogy Magyarország úgy döntött, kivizsgálja a saját országában zajló készpénzszállításokat.