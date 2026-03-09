Ukrán aranykonvoj: megszólalt egy román pénzszállító, ledobta az atombombát

„Hány milliárd haladhatott át Románián? Mi ennek a pénznek a forrása? Mi történt ezzel a rengeteg készpénzzel? Képes-e bárki nyomon követni minden egyes készpénzes kifizetést? Miért szállítanak ennyi készpénzt?” – teszi fel a kérdések sorát a 32 éves újságírónő, aki azt állítja, a második rész
megremegteti majd a román kormányt”.
A most nyilvánosságra hozott interjú különösen annak fényében érdekes, hogy mint arról a Mandiner is beszámolt, március 5-én a magyar hatóságok két, Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg Magyarország területén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a két autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, az ügyben pedig pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás. A transzport Magyarországról kiutasított őrei nem akárkik voltak, nem sima banki alkalmazottak, hanem volt katonák és titkosszolgák és speciális katonai háttérrel rendelkező személyek kísérték a szállítmányt.
