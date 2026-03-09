Ft
03. 09.
hétfő
pénzszállító bécs román

Ukrán aranykonvoj: megszólalt egy román pénzszállító, ledobta az atombombát

2026. március 09. 12:36

Az újságíró folytatást ígér.

2026. március 09. 12:36
null

Döbbenetes mennyiségű készpénzt visznek folyamatosan Bécsből Ukrajnába, hogy fizetni tudják a zsoldosokat, meg a külföldi nyaralásokat – hangzik el abban a videóban, amit egy román tényfeltáró újságírónő tett ki a Twitterre. Iosefina Pascal még 2025 decemberében készítette az interjút: az egyperces felvételen egy román készpénzszállító cég alkalmazottjával való beszélgetés hallható. Az újságíró folytatást ígér.

Az ukránok a háború első napja óta folyamatosan hatalmas mennyiségű eurót és dollárt szállítanak Románián keresztül”

 – hangzik el a felvételen. „Óriási készpénzfizetések, kamionról kamionra, évről évre. Milliárdok fizikai készpénzben” – olvasható az újságíró posztjában. Mint írja: „A beszélgetés 2025 decemberében történt, tehát hónapokkal azelőtt, hogy Magyarország úgy döntött, kivizsgálja a saját országában zajló készpénzszállításokat. 

Két hónap alatt 1,3 milliárd Magyarországon”.

„Hány milliárd haladhatott át Románián? Mi ennek a pénznek a forrása? Mi történt ezzel a rengeteg készpénzzel? Képes-e bárki nyomon követni minden egyes készpénzes kifizetést? Miért szállítanak ennyi készpénzt?” – teszi fel a kérdések sorát a 32 éves újságírónő, aki azt állítja, a második rész 

megremegteti majd a román kormányt”.

A most nyilvánosságra hozott interjú különösen annak fényében érdekes, hogy mint arról a Mandiner is beszámolt, március 5-én a magyar hatóságok két, Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg Magyarország területén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a két autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, az ügyben pedig pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás. A transzport Magyarországról kiutasított őrei nem akárkik voltak, nem sima banki alkalmazottak, hanem volt katonák és titkosszolgák és speciális katonai háttérrel rendelkező személyek kísérték a szállítmányt.

Nyitókép: Magyarország kormánya Facebook-oldala

 

