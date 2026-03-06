Újabb magyar neve került fel az ukrán halállistára a gyanús pénzszállítmány lefoglalását követően

Rendkívüli: lecsapott a NAV az ukránokra, titkosszolgálati tábornokot kaptak el, elképesztő pénzt vittek Ukrajnába
A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt – olvasható a közleményben.
A magyar hatóságok jelentős készpénz- és aranyszállítmányt kapcsoltak le Magyarországon, amely Ukrajnába tartott. Nem sokkal később a hírhedt ukrán halállista újabb célponttal bővült: a Mirotvorec oldal ismét magyar közéleti szereplőt vett fel adatbázisába.
Az ukrán halállista működtetői most Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját vették célkeresztbe. A Mirotvorec nevű oldal felvette őt a listára, és azzal vádolja, hogy részt vett ukrán állampolgárok elrablásában, valamint ukrán állami pénzeszközök és speciális technika eltulajdonításában.
Az oldalon azt is állítják, hogy Hajdu János tudatosan olyan cselekményeket hajtott végre, amelyek a nemzetek és államok közötti ellenségeskedést szítják. A bejegyzés időzítése aligha véletlen. Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást egy jelentős pénzszállítmány ügyében. A NAV közlése szerint március 5-én hét ukrán állampolgárt állítottak elő, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot. A hatóságok két páncélozott pénzszállító autót is feltartóztattak, amelyek Ausztriából tartottak Ukrajnába, és összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót, valamint 9 kilogramm aranyat szállítottak.
Az adóhatóság arról is beszámolt, hogy csak az idei évben több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt vittek Magyarország területén keresztül Ukrajnába.
A ukrán halállista néven ismert adatbázist a Mirotvorec nevű oldal működteti. A 2014-ben indított weboldalon ukrán ultranacionalisták gyűjtik össze – saját megfogalmazásuk szerint – Ukrajna ellenségeit. A listára felkerülő személyekről gyakran részletes személyes adatokat is közzétesznek, például születési dátumot, lakcímet vagy útlevéladatokat.
Ez súlyosan sérti a személyiségi jogokat, ráadásul sokak szerint az oldal aligha működhetne ukrán belbiztonsági információk kiszivárgása nélkül.
Nem Hajdu János az első magyar a listán. 2022 áprilisa óta Orbán Viktor miniszterelnök és Bayer Zsolt publicista neve is szerepel rajta. Tavaly év végén Thuróczy Richárd digitális tartalomkészítő is felkerült a listára. A műsorvezető erre reagálva azt írta közösségi oldalán:
A halállistára felkerülni őszinte döntés eredménye.
Majd hozzátette:
Amikor valaki azt kívánja, hogy dögölj meg, lehetőleg minél előbb, akkor tudhatod, hogy ezt nem érdekből gondolja, hanem őszinte a viszonya hozzád.
Nyitókép: Facebook / Magyarország Kormánya