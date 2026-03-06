Újabb magyar neve került fel az ukrán halállistára a gyanús pénzszállítmány lefoglalását követően

Az ukrán halállista működtetői most Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját vették célkeresztbe. A Mirotvorec nevű oldal felvette őt a listára, és azzal vádolja, hogy részt vett ukrán állampolgárok elrablásában, valamint ukrán állami pénzeszközök és speciális technika eltulajdonításában.

Az oldalon azt is állítják, hogy Hajdu János tudatosan olyan cselekményeket hajtott végre, amelyek a nemzetek és államok közötti ellenségeskedést szítják. A bejegyzés időzítése aligha véletlen. Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást egy jelentős pénzszállítmány ügyében. A NAV közlése szerint március 5-én hét ukrán állampolgárt állítottak elő, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot. A hatóságok két páncélozott pénzszállító autót is feltartóztattak, amelyek Ausztriából tartottak Ukrajnába, és összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót, valamint 9 kilogramm aranyat szállítottak.