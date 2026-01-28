Halállista, kényszersorozás, tasli – így fenyegeti Ukrajna a magyarokat

Halálos fenyegetést kapott Orbán Viktor Ukrajnából
A magyar országgyűlési választások közeledtével még nagyobb fokozatra kapcsolt az ukránok gépezete, de az elmúlt években is akadtak jócskán magyarellenes támadások.
Napok óta az ukránok fenyegetéseitől hangos a magyar sajtó és a közbeszéd. Múlt héten Davos-ban az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Zelenszkij.
Azonban az erős kijelentések sora nem ért végett, az ukrán elnök ugyanis gondolatmenetét azzal folytatta,
Minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a feje búbjára.”
Majd ezután egy nappal robban a hír, hogy halálosan megfenyegette Orbán Viktort és Robert Ficót az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, Dmitro Jaros.
A neonáci Jobb Szektor alapítójaként is ismert férfi egyébként már évek óta támadja a magyar kormányt, és azt sem tagadja, hogy kormányváltást szeretne Magyarországon – emlékeztetett az Ellenpont.
Az oknyomozó portál Jaros vonatkozó bejegyzésének a teljes fordítását is közölte, mely a következő:
„Történelmi visszatekintés: Horthy Miklós és Szálasi Ferenc Magyarországa, valamint Jozef Tiso Szlovákiája a nemzetiszocialista Németország szövetségesei voltak Hitler vezetése alatt a második világháborúban. Háborús bűnöket követtek el, és bűnrészesek voltak az ukrán nép elleni népirtásban. Mindannyian nagyon rosszul végezték: a pokolban.
Jelenkor: Orbán Viktor Magyarországa és Robert Fico Szlovákiája a birodalmi törekvésű Orosz Föderáció szövetségesei, Putyin »kisinasai« az Ukrajna elleni hódító háborúban.
Ezek a figurák szintén bűnrészesei az inváziónak, a megszállásnak és az ukrán nép elleni népirtásnak (természetesen nem csak ők).
A történelem ismétli önmagát:
eljön az idő, amikor Putyin, Orbán és Fico becstelenül fognak megdögleni, akár az elődjeik; bűnös lelkük pedig az ördög serpenyőiben fog sülni a pokolban.
Ukrajna pedig örökké élni fog! Dicsőség a nemzetnek! Halál az ellenségre!”
Az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka a tanácsadója volt annak a Valerij Zaluzsnijnak, aki jó kapcsolatot ápol Ruszin-Szendi Romulusszal.
De a sor itt még nem ért véget. Megszólalt az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha is, aki egy interjúban felidézte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök azt ígérte, hogy Magyarország „a következő száz évben” nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását. Erre az ukrán politikus úgy regált, hogy
a dolgokat a valódi nevükön kell neveznünk. Magyarország az egyetlen akadály Ukrajna EU-tagsága előtt. Sőt, úgy vélem, hogy Magyarország miniszterelnöke fenyegetést jelent a népére”
Szibiha azt is kijelentette, hogy Magyarország folyamatosan blokkolja Ukrajna csatlakozását a NATO-hoz és az EU-hoz, nemcsak saját, de egész Európa biztonságát veszélyezteti. S ez a veszély az ukrán politikus szerint nemcsak a magyarországi magyarokat érinti, hanem az Ukrajnában élő magyar kisebbséget is is:
Ő akadályozza meg a magyar nép egy részének befogadását a közös európai térbe”
– fogalmazott az ukrán diplomácia vezetője.
Természetesen a magyar fél nem hagyta ezeket az üzengetéseket szó nélkül: Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bekérette Ukrajna magyarországi nagykövetét a minisztériumba, ahol Magyar Levente miniszterhelyettes világosan a tudtára adta, hogy
Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását, és Magyarország minden eszközzel megvédi a magyar emberek azon a jogát, hogy csak ők hozhatnak döntést Magyarország jövőjéről.
Volodimir Zelenszkij és kormánya évek óta képtelen arra, hogy ellehetetlenítsék a Mirotvorec nevű szélsőséges ukrán oldal működését, amelynek halállistáján 2022 áprilisa óta megtalálható Orbán Viktor miniszterelnök és Bayer Zsolt publicista is.
A 2014-ben indított weboldalon ukrán ultranacionalisták listázzák – ahogy ők fogalmaztak – Ukrajna ellenségeit. A halállista súlyosan megsérti a személyiségi jogokat, hiszen a rajta szereplőknek közli a személyes adatait, születési dátumát, lakcímét, útlevéladatait. Nyilvánvalónak tűnik, hogy az ukrán belbiztonsági szervek információszivárogtatása nélkül a portál üzemeltetői nem tudnának ilyen személyes adatokhoz hozzáférni.
Tavaly év végén Thuróczy Richard digitális tartalomkészítő is felkerült erre a listára. A műsorvezető mindezt „az év kitüntetésének” nevezte. Majd hozzátette,
halállistára felkerülni őszinte döntés eredménye.
Amikor valaki azt kívánja, hogy dögölj meg, lehetőleg minél előbb, akkor tudhatod, hogy ezt nem érdekből gondolja, hanem őszinte a viszonya hozzád” – írta közösségi oldalán Thuróczy Richard.
Még július közepén számoltunk be arról, hogy riasztó események rázták meg Kárpátalját: ugyanis felgyújtották a palágykomoróci görögkatolikus templomot. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt tovább, de a sekrestye ajtaja jelentős károkat szenvedett.
Az elkövetők magyarellenes feliratokat hagytak a templom falán: a „késhegyre a magyarokat” és „magyarok, takarodjatok!” feliratokkal üzentek.
De az elmúlt tíz évben több támadás is történt az ottani magyar közösség ellen. 2018-ban például a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári irodája ellen hajtottak végre Molotov-koktélos támadást. Bár személyi sérülés nem történt, az épület részben kiégett.
2022-ben pedig Munkács váráról távolították el – egészen konkrétan lefűrészelték – a turulmadaras szobrot, amely a magyar történelmi örökség szimbóluma, és közel két évtizedig állt a vár falán.
A munkácsi városvezetés (amelynek több tagja ukrán nacionalista kötődésű) minden egyeztetés nélkül, éjszaka bontotta el a szobrot, és helyére ukrán címert helyezett. A lépést a magyar közösség kulturális provokációnak és az identitásuk elleni támadásként élte meg.
Kijelenthető. hogy a legmegrázóbb eset tavaly júliusban történt. Mint kiderült, Sebestyén Józsefet úgy megverték a kényszerbesorozás során, hogy később belehalt sérüléseibe. A férfit állítólag vasdoronggal ütötték, majd ide-oda szállították,
végül pedig hetekkel később a beregszászi kórházban hunyt el.
Az ügy kapcsán Orbán Viktor azonnali intézkedést követelt. „A magyar kormány kezdeményezte Brüsszelben, hogy az Európai Unió emberi jogi szankciós listájára azonnali hatállyal vegyék fel azokat az ukrán vezetőket, akik felelősek Sebestyén József magyar állampolgár haláláért” – fogalmazott az eset után a miniszterelnök.
De az is ismert tény, hogy az orosz-ukrán háború során már nem egy kárpátaljai magyar katona veszítette életét, a teljesen értelmetlen harcokban, úgy hogy nem is az ő háborújuk.
