Halállista, kényszersorozás, tasli – így fenyegeti Ukrajna a magyarokat

A neonáci Jobb Szektor alapítójaként is ismert férfi egyébként már évek óta támadja a magyar kormányt, és azt sem tagadja, hogy kormányváltást szeretne Magyarországon – emlékeztetett az Ellenpont.

Az oknyomozó portál Jaros vonatkozó bejegyzésének a teljes fordítását is közölte, mely a következő:

„Történelmi visszatekintés: Horthy Miklós és Szálasi Ferenc Magyarországa, valamint Jozef Tiso Szlovákiája a nemzetiszocialista Németország szövetségesei voltak Hitler vezetése alatt a második világháborúban. Háborús bűnöket követtek el, és bűnrészesek voltak az ukrán nép elleni népirtásban. Mindannyian nagyon rosszul végezték: a pokolban.

Jelenkor: Orbán Viktor Magyarországa és Robert Fico Szlovákiája a birodalmi törekvésű Orosz Föderáció szövetségesei, Putyin »kisinasai« az Ukrajna elleni hódító háborúban.

Ezek a figurák szintén bűnrészesei az inváziónak, a megszállásnak és az ukrán nép elleni népirtásnak (természetesen nem csak ők).