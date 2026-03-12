Schiffer András szerint a Tiszánál beárazhatták a vereséget, de ennek komoly veszélye van Magyarországra nézve

Hagymázas irománynak nevezte az ÖT podcastműsorában Schiffer András ügyvéd, az LMP egykori elnöke Panyi Szabolcs azon cikkét, amelyben az újságíró azt állította, orosz manipulátorok jöttek Magyarországra, hogy befolyásolják a kormánypártok javára az április 12-i országgyűlési választást.

Schiffer András szerint a VSquare blogon megjelent írás valójában nem április 12-ről, hanem 13-áról szól.

„Van több jel, hogy a Tisza és a Tisza farvizén evező mindenféle véleményformálók gyakorlatilag beárazták a vereséget” – fogalmazott.