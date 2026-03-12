Ft
schiffer andrás panyi szabolcs Magyar Péter orbán viktor

Schiffer András szerint a Tiszánál beárazhatták a vereséget, de ennek komoly veszélye van Magyarországra nézve

2026. március 12. 17:54

Az ügyvéd szerint Panyi Szabolcs cikke azt a történetet építi, hogy Magyar Péter veresége esetén csalást lehessen kiáltani.

2026. március 12. 17:54
null

Hagymázas irománynak nevezte az ÖT podcastműsorában Schiffer András ügyvéd, az LMP egykori elnöke Panyi Szabolcs azon cikkét, amelyben az újságíró azt állította, orosz manipulátorok jöttek Magyarországra, hogy befolyásolják a kormánypártok javára az április 12-i országgyűlési választást.

Schiffer András szerint a VSquare blogon megjelent írás valójában nem április 12-ről, hanem 13-áról szól.

„Van több jel, hogy a Tisza és a Tisza farvizén evező mindenféle véleményformálók gyakorlatilag beárazták a vereséget” – fogalmazott.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Mindenféle bizonyíték nélkül három orosz ügynökről és orosz beavatkozásról írnak meséket

Panyi Szabolcsot, a Soros-hálózat egyik jól ismert, külföldről fizetett „újágíróját” vetették be.

Megjegyezte, „a VSquare írása számomra vészjósló”.

Schiffer András rámutatott, a Magyar Péter óriási előnyét mérő közvélemény-kutatások alkalmasak arra, hogy felkorbácsolják a hangulatot, 

ha ugyanis mégsem a Tisza nyer, „a vesztes buborék egész egyszerűen nem fogja érteni, hogy miért vesztett. Ezzel az indulatokat fel lehet turbózni másnapra, tehát április 13-ára”.

Szerinte 

Panyi Szabolcs cikke is azt a történetet építi, hogy a Tisza veresége esetén csalást lehessen kiáltani. 

Az ügyvéd reálisnak tartja azt a veszélyt is, hogy az európai vezetők ilyen cikkekre hivatkozva akár azt is megléphetik, hogy nem ismerik el Orbán Viktort Magyarország törvényes kormányfőjének.

Schiffer András rámutatott, nem lenne példátlan, hogy orosz befolyásolásra hivatkozva próbálnák meg érvénytelenné tenni a választást vagy megnehezíteni a kormányzást. 

Mint felidézte, nemrég Romániában ugyanerre hivatkozva kellett új választást tartani, Donald Trump első ciklusában pedig alig tudott kormányozni az orosz befolyásolást firtató vizsgálódások miatt, amelyről később kiderült, hogy a Demokrata Párt koholt vádjain alapultak.

A teljes beszélgetést itt tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

lemez
2026. március 12. 19:43
Mit akar ez a szetencsétlen mikiegér.Élö müsorban szidja Orbánt ahogy készúl szerinte a nagy októberi forradalom emlékérére.Gratulálok s szektànak.Ha már a seggrázása bejótt.
Válasz erre
0
0
ertonszena
•••
2026. március 12. 19:25 Szerkesztve
Ez nem Románia. Itt nem lehet megpuccsolni a választás eredményét. Ez egy normális nép. Odabasz egyet a külföldről fizetett, xenomán, idegenszívű, korcs bandának, aztán lefekszik aludni, és reggel építi majd tovább a normalitás világát. Ennyi.
Válasz erre
2
1
MaBaker
2026. március 12. 19:23
Ezek mindig azzal vádolják a másik oldalt amit ők követnek el
Válasz erre
4
0
No comment no cry
2026. március 12. 19:14
Minden hülye ott lesett gúvadt szemmel 2022-ben Mérő Lászlótól elkezdve külföldi megfigyelőkig, aztán semmilyen csalást nem találtak.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!