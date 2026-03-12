Lehullt a lepel: Zelenszkij Magyar Péter támogatásával akar teljes energiablokádot létrehozni Magyarország ellen (VIDEÓ)

Mindennél beszédesebb, hogy a Tisza Párt elnöke egy szót sem szól annak ügyében, hogy Orbán Viktor miniszterelnök gyerekeit, unokáit fenyegetik, s ez is azt mutatja, hogy Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cinkosa – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte, hogy az ukrán elnök főszereplője lett a magyar parlamenti választási kampánynak, „ő maga akarja megalakítani a következő magyar kormányt, és jól láthatóan mindenre képes is, ezért halálosan megfenyegette a miniszterelnököt, majd ezt követően előreküldte a verőlegényeit, akik a miniszterelnök gyerekeit, unokáit fenyegetik”.