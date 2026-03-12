Ft
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Zelenszkij energia Barátság kőolajvezeték

Zelenszkij: halálos fenyegetés, zsarolás, olajválság – Lantos Csaba a Stratégában

2026. március 12. 17:28

Elzárt csapok és nyílt ukrán zsarolás a szomszédban. Zelenszkij lépett, a Barátság vezetéken pedig nem jön az olaj. Hogyan látjuk el a hazai finomítókat, ha Kijev miatt az eddigi rendszer végleg bedől? A Stratéga vendége Lantos Csaba energiaügyi miniszter. Házigazda: Pócza István

2026. március 12. 17:28
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Zelenszkij nyíltan megmondta nekik nem áll érdekébükben, hogy újra nyissák a vezetéket
  • Stratégiai hiba az orosz energia elhagyása
  • Magyarországon folyamatosan lesz benzin, dízel, földgáz és áram

 

 A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
vakiki
2026. március 12. 18:03
Zelenszkij lépett? Oszt mi lenne, ha mondjuk a 10.-ről is lépne egyet?
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 12. 17:45
Ideje megszakitani minden energiaexportot orkrajna fele !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!