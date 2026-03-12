Ft
gazprom zelenszkij török áramlat orosz energia európa ukrajna

Riadót fújt a Gazprom: újabb ukrán támadás érte a Török Áramlatot, veszélyben az európai ellátás

2026. március 12. 13:09

Ukrán támadás érte csütörtökre virradó éjjel a Török Áramlat kompresszorállomását.

2026. március 12. 13:09
null

Újabb ukrán támadás érte csütörtökre virradó éjjel a Krasznodari területen lévő Russzkaja kompresszorállomást – közölte az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint moszkvai idő szerint 3 óra 55 perc és 6 óra között a légvédelem tíz csapásmérő drónt semmisített meg, az objektum nem sérült meg.

A Russzkaja kompresszorállomás Gaj-Kodzor településen található, és a Török Áramlat gázvezetéket látja el. 

Az orosz védelmi minisztérium szerint a létesítmény elleni támadás célja az európai fogyasztók ellátásának megszakítása volt.

A Gazprom orosz állami olajholding csütörtökön arról számolt be, hogy az éjjel Russzkaja mellett a Beregovaja kompresszorállomást is támadták, amely a Kék Áramlat gázvezetéken keresztül biztosítja a gázexportot. A támadást ott is visszaverték.

Forrás: Képernyőkép / Telegram

A Krasznodari területen lévő Tyihoreck elővárosában lelőtt drónok roncsainak becsapódása tüzet okozott egy olajlétesítményben. A lángok 3800 négyzetméteren terjedtek el, az oltásra 257 embert, 69 műszaki eszközt és egy tűzoltó vonatot vezényeltek ki. A csütörtök reggeli adatok szerint személyi sérülés nem történt.

Ezt is ajánljuk a témában

Az éjszaka folyamán a védelmi tárca szerint a légvédelem összesen ukrán 80 drónt lőtt le Oroszország légterében, közülük harmincat a Krasznodari terület felett.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Anatolij Malcev

billysparks
2026. március 12. 15:38
Ukrajna Európa lator terrorállama. Európa érdeke Oroszország totális győzelme. nem gondoltam volna sosem, hogy leírom ezt a két szót:- Hajrá Oroszország!
alenka
2026. március 12. 15:20
Erdoğan, ha akarsz gázt, vedd meg az egész vezetéket "mindenestül".... !...
salátás
2026. március 12. 14:48
tovarisi-konyec 2026. március 12. 14:44 pöröghetsz a hátadon is kommentcsicska, de attól 30nap múlva se lesz másik vezeték
pandalala
2026. március 12. 14:44
Az oroszok ezt már korábban bejelentették amúgy .... Nem volt nekik nagy neglepetés ....
