Elkészült a menetrend: így indulhatna el Ukrajna csatlakozási kérelme

Az Európai Bizottság június 16-án javasolja majd az Ukrajna és Moldova EU-tagságáról szóló tárgyalások első fejezetének megnyitását – nyilatkozta az Euractivnak egy magas rangú tisztviselő.

A Bizottság a javaslatot az európai ügyekért felelős miniszterek brüsszeli találkozóján, az Általános Ügyek Tanácsában terjeszti majd elő.