05. 28.
európai tanács eu tagság moldova magyarország Magyar Péter ukrajna orbán viktor

Elkészült a menetrend: így indulhatna el Ukrajna csatlakozási kérelme

2026. május 28. 12:37

Az Euractiv cikkében kiemelte, hogy Ukrajna és Moldova EU-tagságának pontos feltételei továbbra is nyitott kérdések.

Az Európai Bizottság június 16-án javasolja majd az Ukrajna és Moldova EU-tagságáról szóló tárgyalások első fejezetének megnyitását – nyilatkozta az Euractivnak egy magas rangú tisztviselő. 

A Bizottság a javaslatot az európai ügyekért felelős miniszterek brüsszeli találkozóján, az Általános Ügyek Tanácsában terjeszti majd elő.

Az ütemterv lehetővé tenné, hogy az uniós vezetők két nappal később, a brüsszeli Európai Tanács ülésén jóvá ishagyják ezt a lépést. A lap ennél a pontnál emlékeztetett, hogy Ukrajna csatlakozási folyamatát eddig elsősorban Magyarország akadályozta.

Hozzátették,  hogy Orbán Viktor, korábbi magyar kormányfő következetesen blokkolt minden olyan kezdeményezést, amely előmozdította volna Ukrajna EU-csatlakozását. Azonban 16 évnyi hatalom után az áprilisi magyar parlamenti választáson leváltották, és bár az új magyar kormány nem támogatja nyíltan Ukrajna EU-tagságát, visszafogottabb megközelítést jelzett.

Az összeállításban arra is kitértek, hogy Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke Brüsszelbe látogat, és 

támogatását ahhoz köti majd, hogy felszabadítsák az Orbán-kormány idején az uniós jog megsértése miatt befagyasztott európai forrásokat.

Az Euractiv ezután felidézte, hogy még áprilisban Marta Kos, az EU bővítési biztosa azt mondta arra számít, hogy az Ukrajnával folytatott első tárgyalási fejezet megnyitása a magyar kormányváltás lezárulta után kezdődhet meg, akár Ciprus EU-elnöksége alatt, amely június végéig tart.

Viszont, mint rámutattak, 

Ukrajna és Moldova EU-tagságának pontos feltételei továbbra is nyitott kérdések.

A lap idézte még Friedrich Merz német kancellárt is, aki a múlt héten azt javasolta, hogy Ukrajna társult tagként csatlakozzon az az EU-hoz teljes szavazati jog nélkül. Kijev azonban néhány nappal később elutasította az ötletet.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Csigorin
2026. május 28. 16:04
nem lesz EU tag, Oroszorszag nem fog ebbe belemenni
tikkadt-szocske
2026. május 28. 14:05
Moldova, na az legalább egy jó csóró ország, Bezzegrománia naponta szeretné bekeblezni, csak az állandó kormányválság miatt kicsit nehezen halad a dolog. A dák leleteket mindenesetre már bekészítették.
Reszelő Aladár
2026. május 28. 13:53
Nem kell túlgondolni. Egyetlen PDF-en el lehet küldeni Kijevbe az Ukrajna Jogrendje 2026 fájlt. Minden törvény, rendelet le lesz benne írva, ahogy minden állami szervezet, tisztség megnevézése és a pozíció betöltője és eljárásrendje. Egyszer kell elfogadni és onnantól Ukrajna jogrendje 100% EU kompatibilis. Vagyis másnaptól akár tagok is lehetnének,
Ízisz
•••
2026. május 28. 13:33 Szerkesztve
🧡🇭🇺 Brüsszel úgy döntött, hogy biztosra megy!!! 💯😐👇 "Brüsszel Ukrajnára szabná az EU-csatlakozás szabályait 2026.05.28. Az Európai Unió bővítési biztosa szerint Brüsszelnek gyökeresen át kell alakítania a csatlakozási rendszert, hogy Ukrajna mielőbb bekerülhessen az unióba. A kijelentés újabb bizonyítéka annak, hogy az ukrán gyorsított integráció érdekében az EU vezetése kész akár saját korábbi szabályait is felülírni." Ettől függetlenül m.p. kénytelen lesz támogatni a saját maga érdekében a gyorsított eljárást!!! Igaz a pénzünket akkor sem kapjuk meg!!! Már régen valamelyik ukrán arany budiban van!!! 💯❗👎😐
