Elkészült a menetrend: így indulhatna el Ukrajna csatlakozási kérelme

Exkluzív értesülés Brüsszelből: Magyar Péter nem kapja meg azt, amiért Ursula von der Leyenhez utazik
„Nem valószínű, hogy megkapják azt a 10 milliárd eurót, amire számítanak.”
Az Euractiv cikkében kiemelte, hogy Ukrajna és Moldova EU-tagságának pontos feltételei továbbra is nyitott kérdések.
Az Európai Bizottság június 16-án javasolja majd az Ukrajna és Moldova EU-tagságáról szóló tárgyalások első fejezetének megnyitását – nyilatkozta az Euractivnak egy magas rangú tisztviselő.
A Bizottság a javaslatot az európai ügyekért felelős miniszterek brüsszeli találkozóján, az Általános Ügyek Tanácsában terjeszti majd elő.
Az ütemterv lehetővé tenné, hogy az uniós vezetők két nappal később, a brüsszeli Európai Tanács ülésén jóvá ishagyják ezt a lépést. A lap ennél a pontnál emlékeztetett, hogy Ukrajna csatlakozási folyamatát eddig elsősorban Magyarország akadályozta.
Hozzátették, hogy Orbán Viktor, korábbi magyar kormányfő következetesen blokkolt minden olyan kezdeményezést, amely előmozdította volna Ukrajna EU-csatlakozását. Azonban 16 évnyi hatalom után az áprilisi magyar parlamenti választáson leváltották, és bár az új magyar kormány nem támogatja nyíltan Ukrajna EU-tagságát, visszafogottabb megközelítést jelzett.
Az összeállításban arra is kitértek, hogy Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke Brüsszelbe látogat, és
támogatását ahhoz köti majd, hogy felszabadítsák az Orbán-kormány idején az uniós jog megsértése miatt befagyasztott európai forrásokat.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nem valószínű, hogy megkapják azt a 10 milliárd eurót, amire számítanak.”
Az Euractiv ezután felidézte, hogy még áprilisban Marta Kos, az EU bővítési biztosa azt mondta arra számít, hogy az Ukrajnával folytatott első tárgyalási fejezet megnyitása a magyar kormányváltás lezárulta után kezdődhet meg, akár Ciprus EU-elnöksége alatt, amely június végéig tart.
Viszont, mint rámutattak,
Ukrajna és Moldova EU-tagságának pontos feltételei továbbra is nyitott kérdések.
A lap idézte még Friedrich Merz német kancellárt is, aki a múlt héten azt javasolta, hogy Ukrajna társult tagként csatlakozzon az az EU-hoz teljes szavazati jog nélkül. Kijev azonban néhány nappal később elutasította az ötletet.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP