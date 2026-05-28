Csak Von der Leyent nem érdekli: világhírű lett a magyar EU-biztos döntése

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
A Bizottság elnökét nem érintik ezek a problémák, ő páncélozott autóval jár, nem elektromossal.
Az Európai Bizottság tagjai elégedetlenek az elektromos szolgálati autók hatótávjával, mivel a Brüsszel Strasbourg út során rendszeres, 20-30 perces luxemburgi töltési szünetre kényszerülnek.
Több kabinet munkatársai szerint ez jelentősen meghosszabbítja az utazást, egyes esetekben akár hét órára is nőhet a menetidő.
Az uniós klímapolitika részeként 2027-re teljesen emissziómentes flottát terveznek, jelenleg a járművek 80 százaléka elektromos. Várhelyi Olivér magyar biztos is időnként kisbusszal utazik hivatalos autó helyett.
Ursula von der Leyen elnököt nem érintik ezek a problémák, mert páncélozott gépjárművet használ.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP
***