A vasútállomáson várakozókra támadt egy férfi Zürich közelében, miközben Allahot éltette

A rendőrség őrizetbe vett egy 31 éves svájci állampolgárt, aki csütörtök reggel három embert sebesített meg egy késes támadás során a Zürich melletti Winterthur vasútállomásán – írja a CNN.

A hatóságok tájékoztatása szerint a bűncselekmény röviddel reggel 7:30 után történt. A támadás három áldozata kórházi ellátásban részesült.