Dróntalálat ért egy luhanszki középiskolát, halálos áldozatok is vannak – Putyin bosszút ígér, Ukrajna szerint az épületet katonai célokra használták (VIDEÓ)

Ukrán drónok támadtak meg egy középiskolát éjjel Sztarobilszkben, az Ukrajnától elcsatolt luhanszki régióban, hatan meghaltak, több mint negyvenen megsebesültek – közölte Leonyid Paszecsnyik, a Luhanszki Népköztársaság orosz vezetője péntek reggel a Max messengeren.
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a RIA Novosztyi hírügynökségnek úgy nyilatkozott: „a terroristák célzottan és élvezettel mérnek csapásokat a gyerekekre”.
Vlagyimir Putyin orosz elnök terrorcselekménynek minősítette a szakközépiskolára mért ukrán dróncsapásokat.
„Mára virradóra a neonáci rezsim, amely Kijevben megragadta a hatalmat, terrorcselekményt hajtott végre a Sztarobelszki Pedagógiai Szakközépiskola diákkollégiuma ellen. Éjszaka, amikor a diákok aludtak”
– mondta Putyin egy moszkvai rendezvényen.
Közölte, hogy hat ember életét vesztette, további tizenötöt eltűntként tartanak nyilván. Hangsúlyozta, hogy az oktatási intézet közelében nem voltak katonai létesítmények. Elmondta: arra utasította az orosz védelmi minisztériumot, hogy terjesszen elő javaslatokat a támadásra adandó válaszra, a külügyi tárcát pedig arra, hogy tájékoztassa a nemzetközi közösséget az ukrán fegyveres erők által elkövetett bűncselekményről.
„A csapás nem véletlenül történt, három hullámban zajlott, 16 drón (ment) ugyanarra a helyre” – tette hozzá. Putyin arra szólította fel az ukrán katonákat, hogy ne hajtsák végre „a törvénytelen, sikkasztó junta bűnös parancsait”.
Elmondta, hogy az ukrán fegyveres erők helyzete a fronton katasztrofálisra fordul, a dezertálás pedig egyre nagyobb méreteket ölt.
Nem segítenek sem a nyugati segélyek amelyeket rendszeresen ellopnak (…) sem az erőszakos mozgósítás, amikor úgy fogdossák össze az embereket az utcán, mint a kóbor kutyákat, majd a frontra dobják őket”
– mondta az orosz elnök.
Az államfő szerint Kijevnek azért van szüksége az olyan bűncselekményekre, mint a luhanszki régió elleni támadás, hogy elterelje a figyelmet a fronton történtekről, majd az összes következményt Oroszországra hárítsa.
Az orosz külügyminisztérium a honlapján közzétett állásfoglalásban kilátásba helyezte, hogy a polgári lakosság elleni célzott sztarobilszki támadás minden felelősét azonosítani fogják, és „senkinek sem lesz kegyelem”. A tárca rámutatott, hogy az ilyen csapásokat a NATO-országok Ukrajnába szállított, nagy hatótávolságú fegyvereivel hajtják végre, a szövetség ismert országai szakértőinek technikai segítségével.
„Megbízható információkkal rendelkezünk arról, hogy nyugati fővárosok hírszerzési adatokkal látják el az ukrán fegyveres erőket, és segítenek a célravezetésben” – áll a közleményben, amely szerint Kijev, miközben „hazug módon siránkozik” a harci cselekmények által érintett gyermekek sorsáról, „cinikusan terror célpontjává” teszi a gyermekeket.
A külügyminisztérium arra hívta fel a nemzetközi szervezeteket, a nemzeti kormányokat és a világ közvéleményét, hogy ítéljék el a középiskola elleni terrortámadást. Moszkva a sztarobilszki ukrán támadás miatt az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte.
Ukrajna azt állítja, hogy az épületet katonai célokra használták – írja a Le Monde. Az ukrán vezérkar pénteken tagadta az orosz vádakat a sztarobilszki polgári infrastruktúra elleni ukrán légicsapásokkal kapcsolatban, és elítélte az orosz média által közvetített „dezinformációs kampányt” . „Az ukrán fegyveres erők a nemzetközi humanitárius jog normáinak, valamint a háború törvényeinek és szokásainak szigorú betartásával támadják a katonai infrastruktúrát és a katonai célokra használt helyszíneket” – közölte a vezérkar egy sajtóközleményben.
(MTI/Mandiner)
Képernyőkép: Reuters