Kompetenciamérés az iskolákban: jó ez a rendszer? És ha nem, akkor min kellene változtatni?

A változás miatt az iskoláknak a kompetencia­mérés ma már több hónapos szervezést jelent.

Miközben az oktatásirányítás minden eddiginél több adatot gyűjt, egyre több pedagógusban és intézményvezetőben merül fel a kérdés: mit kezd valójában a rendszer az adatokkal?

„Az adatfelvétel önmagában nem sokat ér” – szögezi le lapunknak Mikesy András, a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium igaz-­ gató­helyettese, a Küldetés nevet viselő keresztény pedagógusszervezet alelnöke. Hangsúlyozza, ő nincs a mérés ellen, épp ellenkezőleg, de szerinte egy jól működő rendszerben a munka nagy része nem maga a mérés, hanem az adatok feldolgozása és az azokból következő pedagógiai beavatkozás lenne. Mint kifejti: intézményükben maguk is készítenek belső méréseket. A folyamat nagyjából tíz százaléka az adatfelvétel, harminc százalék az adatok feldolgozása és a visszajelzés, hatvan százalék pedig az, hogy az eredmények alapján beavatkozási terv, fejlesztés, konkrét pedagógiai munka induljon el. „Az országos kompetenciamérésben viszont szinte minden energia a mérés felvételére megy el” – emeli ki.

A kritikák egyik központi eleme éppen ez: a rendszer rengeteg adatot termel, de az iskolák sokszor nem kapnak gyors, valóban feldolgozott és használható visszajelzést.

Mire a részletes eredmények megérkeznek, már bőven tart az új tanév. Mindezt úgy, hogy a mérések lebonyolítása jelentős energiát vesz el az intézményektől. Mint Mikesy fogalmaz, mindez a gyakorlatban még egy jól működő iskolában is „logisztikai bravúr”: hiányzó diákok, pótmérések, informatikai problémák, elégtelen infrastruktúra, elmaradó tan­órák, felügyeletek, szervezési káosz –

sok iskola számára a kompetenciamérés inkább túlélési feladat, mint szakmai lehetőség.

„Nem lehet a matektanárt hibáztatni”

A szakértők egy másik fontos problémára is figyelmeztetnek: a kompetenciamérések eredményeit sokszor túl egyszerűen értelmezik. Asztalos György szerint például súlyos tévedés egyetlen tantárgy vagy pedagógus teljesítményére vissza­vezetni az eredményeket. „Egy matematikaeredményben ugyanúgy benne van a szövegértés, a fizika- és a kémiatanár munkája, az egész tantestület és a családi háttér” – hangsúlyozza.

A rendszer körül ráadásul sajátos mellékhatások is kialakultak. Mivel a kompetenciamérési eredmények alapján készülnek el az iskolai rangsorok, bizonyos intézményekben erős nyomás nehezedik a pedagógusokra. Mikesy András hallott olyan iskoláról, ahol a gyengébben teljesítő diákoknak finoman jelzik, hogy a mérés napján akár otthon is maradhatnának. Másutt kifejezetten kompetenciamérés-típusú feladatokat gyakoroltatnak a gyerekekkel. „Ez torzítja a rendszert” – emeli ki.

Nehezíti az értékelést, hogy a diákok motivációja sok esetben minimális. A kompetenciaméréseknek nincs közvetlen következményük rájuk nézve, nem kapnak rá osztályzatot, és gyakran nem is értik, miért fontos az egész. „A legtöbb helyen az a hozzáállás: essünk túl rajta” – fogalmaz Mikesy.

A diákok sokszor végigtippelik a feladatokat, viccelődnek rajta, vagy egyszerűen rutinból kattintgatnak a digitális teszteken, ami a rendszer megbízhatóságát is megkérdőjelezi.

Felmerült, hogy osztályozni kellene a kompetenciamérést, végül azonban elvetették az ötletet. Wittmann Zsolt szerint helyes döntés született, mégpedig azért, mert „a kompetenciamérés nem a Nemzeti alaptanterv tananyagát kéri vissza, ezért pedagógiai szempontból nem szerencsés összekeverni az osztályozással”. Az a kérdés továbbra is megválaszolásra vár, hogy ha nincs valódi tétje a mérésnek, hogyan lehet motiválni a diákokat arra, hogy komolyan vegyék.

Wittmann szerint sok függ az intézményi kultúrától és a kommunikációtól. Vannak iskolák, ahol elmagyarázzák a diákoknak, miért fontosak ezek az eredmények, és ez valóban javíthatja a teljesítményt. Más intézményekben viszont egyszerű adminisztratív kötelezettséggé silányul a kompetenciamérés.

A vita egyre inkább arról szól, hogy szükség van-e ennyi mérésre. Setényi János szerint a rendszer túlburjánzott. Úgy véli, a meglévő adatok bőségesen elegendők, a fókuszt a minőségfejlesztő beavatkozásokra kell helyezni. Asztalos György osztja ezt az álláspontot, annyival kiegészítve, hogy a különböző kompetenciák között olyan erős az összefüggés, hogy sok új mérés szakmailag alig ad pluszinformációt. Wittmann Zsolt szintén az optimalizálás híve, de attól mindenkit óva int, hogy a vívmányokat elengedjük. Ezzel cseng egybe Lannert Judit lépése is: az oktatási és gyermekügyi miniszter még a tárca várományosaként a bizottsági meghallgatásán kijelentette, optimalizálásra készülnek, kevesebb tárgyból és csak három évfolyamon mérik majd a kompetenciákat.

Mire való az iskola?

A kompetenciamérés körüli vita valójában egy sokkal mélyebb kérdésről szól: mi az iskola feladata a 21. században? A szakértők szerint a rendszernek nem pusztán lexikális tudást kellene adnia, hanem segítenie kellene a diákokat abban, hogy eligazodjanak a munkaerőpiacon és a gyorsan változó világban. Ehhez azonban szerintük más típusú pedagógusképzésre, kreatívabb tanári munkára és jóval több felkészülési időre lenne szükség. Többen kiemelik: a pedagógusok óraterhelése túl magas.

Asztalos azt hangsúlyozza, hogy a legjobbakat kellene bevonzani a pedagóguspályára, a képzést pedig sokkal gyakorlatiasabbá kellene tenni.

Emellett fontos lenne, hogy minden diák a képességeinek megfelelő támogatást kapja, a lemaradók és a kiemelkedően teljesítők egyaránt. Setényi szerint hosszabb távon az óvodák megerősítése lehetne az egyik legfontosabb beavatkozási pont. Úgy látja, óriási a kötelező hároméves óvodai képzés fejlesztőpotenciálja.

Mint Wittmann Zsolt fogalmaz: a kompetencia­mérés „hadiüzem”, és a jelenlegi formájában kiválóan betölti küldetését. Véleménye szerint azonban a mérések burjánzása indokolatlan, a figyelmet a minőségfejlesztési beavatkozásokra kell átirányítani.

