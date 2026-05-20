Előkerült Surányi György: ismét hangoztatni kezdte a védett ár és az adókedvezmények eltörlését (VIDEÓ)

Surányi György sem titkolja: ha jön a Tisza, vége a rezsicsökkentésnek és a védett áraknak (VIDEÓ)
A volt jegybankelnök szerint a rezsicsökkentés miatt a magyar emberek sokat pazarolnak, így nem elég öntudatosak.
A volt jegybankelnök már a választás előtt is belengette a sokaknak fájdalmas intézkedésekről szóló javaslatait.
Surányi György a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke nemrég a Della című műsorban vendégeskedett. Az egyetemi tanár többek között azt állította, hogy szerinte összeomlott az államháztartás, ezért a Tisza-kormánynak figyelnie kell arra, hogy a tervezett intézkedéseit – például az adózásban – ne egyszerre akarja végrehajtani, hanem ütemezetten, több évre szétnyújtva.
Többek között felhívta arra a figyelmet, hogy az új kabinet már a startvonalnál tisztázza, hogy „mi az, amit a múltból hozunk magunkkal, mert az új kormány szenvedheti el a piac büntetését”.
A korábbi jegybankelnök arra is kitért, hogy az Orbán-kormánytól megörökölt intézkedéseknek milyen sorsot kellene szánni.
Surányi ezek közül azonnal kivezetné az árstopokat, a védett árat.
A közgazdász mindezt azzal indokolta, hogy a fokozatos kivezetéssel súlyos inflációs várakozás épülne be a rendszerbe. Ha viszont egy lépésben megválnánk ezektől, annak más lenne a tényleges inflációs hatása, és a jegybank is jobban tudna reagálni a kamatdöntéseivel.
A volt jegybanelnök a különadókról is kifejtette a véleményét. Kijelenetette, hogy károsnak tartja azokat, ugyanakkor a Molra és a bankokra kivetett extraprofitadó közgazdaságilag indokolt.
De Surányi a személyi jövedelemadó jelenlegi rendszerét is fenntarthatatlannak nevezte. Mint fogalmazott:
a világon nem létezik, hogy ma már nem fizet szja-t az ország fele”.
A szakértő azonban azzal teljesen egyetért, hogy az adójóváírást visszaállítják az alacsonyabb jövedelműeknél, viszont a 15 százalékos kulcson túl az átlagbér kétszerese felett már bevezetne egy 20 százalékos kulcsot, a háromszorosa felett pedig 25 százalékosat.
Ellenben kivenné a rendszerből a 25 év alattiak adómentességét, és nem ért egyet a gyermekes édesanyák élethosszig tartó mentességével sem. Itt hozzáfűzte, hogy a három- és négygyermekesek esetében talán kivételt tenne, mert az „még elfogadható”.
A műsorban Surányi arra is kitért, hogy a vagyonadó eddig megismert tervét sem tudja támogatni, viszont a tartós befektetési számlán tartott nagyobb – több százmilliós, akár milliárdos – megtakarítások után szerinte nem kellene adómentességet adni.
A beszélgetés során a nyugdíjak is előkerültek. A volt jegybankelnök leszögezte, hogy az alacsony nyugdíjakat rendezni kell, és ott nem elég a 13. és a 14. havi nyugdíj. Aki régen ment nyugdíjba, annak a járandósága leszakadt a bérektől, ezért akár hathavi nyugdíjnak megfelelő kiegészítést is elképzelhetőnek tart a körükben. A magas nyugdíjaknál viszont még a 13. havi nyugdíjat sem kellene fizetni – sorolta Surányi György.
