05. 20.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előkerült Surányi György: ismét hangoztatni kezdte a védett ár és az adókedvezmények eltörlését (VIDEÓ)

2026. május 20. 13:16

A volt jegybankelnök már a választás előtt is belengette a sokaknak fájdalmas intézkedésekről szóló javaslatait.

2026. május 20. 13:16
null

Surányi György a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke nemrég a Della című műsorban vendégeskedett. Az egyetemi tanár többek között azt állította, hogy szerinte összeomlott az államháztartás, ezért a Tisza-kormánynak figyelnie kell arra, hogy a tervezett intézkedéseit – például az adózásban – ne egyszerre akarja végrehajtani, hanem ütemezetten, több évre szétnyújtva.

Többek között felhívta arra a figyelmet, hogy az új kabinet már a startvonalnál tisztázza, hogy „mi az, amit a múltból hozunk magunkkal, mert az új kormány szenvedheti el a piac büntetését”.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Azonnal megválna az árrésstoptól és a védett ártól

A korábbi jegybankelnök arra is kitért, hogy az Orbán-kormánytól megörökölt intézkedéseknek milyen sorsot kellene szánni. 

Surányi ezek közül azonnal kivezetné az árstopokat, a védett árat.

A közgazdász mindezt azzal indokolta, hogy a fokozatos kivezetéssel súlyos inflációs várakozás épülne be a rendszerbe. Ha viszont egy lépésben megválnánk ezektől, annak más lenne a tényleges inflációs hatása, és a jegybank is jobban tudna reagálni a kamatdöntéseivel.

A volt jegybanelnök a különadókról is kifejtette a véleményét. Kijelenetette, hogy károsnak tartja azokat, ugyanakkor a Molra és a bankokra kivetett extraprofitadó közgazdaságilag indokolt. 

Surányi javaslatával rosszul járnának a fiatalok és az édesanyák

De Surányi a személyi jövedelemadó jelenlegi rendszerét is fenntarthatatlannak nevezte. Mint fogalmazott:

a világon nem létezik, hogy ma már nem fizet szja-t az ország fele”.

A szakértő azonban azzal teljesen egyetért, hogy az adójóváírást visszaállítják az alacsonyabb jövedelműeknél, viszont a 15 százalékos kulcson túl az átlagbér kétszerese felett már bevezetne egy 20 százalékos kulcsot, a háromszorosa felett pedig 25 százalékosat. 

Ellenben kivenné a rendszerből a 25 év alattiak adómentességét, és nem ért egyet a gyermekes édesanyák élethosszig tartó mentességével sem. Itt hozzáfűzte, hogy a három- és négygyermekesek esetében talán kivételt tenne, mert az „még elfogadható”.

A műsorban Surányi arra is kitért, hogy a vagyonadó eddig megismert tervét sem tudja támogatni, viszont a tartós befektetési számlán tartott nagyobb – több százmilliós, akár milliárdos – megtakarítások után szerinte nem kellene adómentességet adni.

Jó híreket mondott a kisnyugdíjasoknak

A beszélgetés során a nyugdíjak is előkerültek. A volt jegybankelnök leszögezte, hogy az alacsony nyugdíjakat rendezni kell, és ott nem elég a 13. és a 14. havi nyugdíj. Aki régen ment nyugdíjba, annak a járandósága leszakadt a bérektől, ezért akár hathavi nyugdíjnak megfelelő kiegészítést is elképzelhetőnek tart a körükben. A magas nyugdíjaknál viszont még a 13. havi nyugdíjat sem kellene fizetni – sorolta Surányi György.

A teljes beszélgetést ITT tekintheti meg.

Nyitókép: MTI/ Marjai János

 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nemmondom-3
2026. május 20. 15:48
El kellene már köszönni Surányitól a ballibsi oldalnak is .
megvadult-2
2026. május 20. 15:48
Na , a "tanácsadók' is a felszínre kerültek a pöcegödörben. Kíváncsi vagyok , meddig bírják befogni az orrukat -pofájukat a kedves Tisza-hívők .
Treeoflife
2026. május 20. 15:34 Szerkesztve
Miért nem tudott ez a féreg a rókalyukban maradni? Ahogy telnek a napok, egyre több patkány kerül elő ... ezek soha nem pusztulnak ki?
CsG76
2026. május 20. 15:28
Előkerülhetne a Kaszás is…
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!