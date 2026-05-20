Több tucat magyarországi helyszínt árasztott el az azbesztszennyezés

Egy kicsit eltévedt Magyar Péter Varsóban, de Donald Tusk hamar megmutatta a helyes irányt (VIDEÓ)
Gyorsan jött a segítség.
Kőszeg és Szombathely útjainál igazolták be a vizsgálatok a szennyőzést.
Újabb aggasztó eredmények láttak napvilágot a Vas vármegyei azbesztszennyezés ügyében. A hatósági vizsgálatok már nemcsak a korábban azonosított helyszíneken, hanem további mintavételezések során is kimutatták az anyag jelenlétét – tájékoztatott Facebook-oldalán a
Vas Vármegyei Kormányhivatal.
A hivatal közlése szerint az április 28-án és 29-én végzett átfogó vizsgálatok során összesen 30 kőszegi és 12 szombathelyi helyszínről vettek mintát, a laboratóriumi elemzések pedig minden esetben megerősítették az azbeszt jelenlétét.
Ezen felül Kőszeg önkormányzata saját kezdeményezésére további 21 ponton végeztetett méréseket és a kedden beérkezett eredmények szerint ezeken a helyszíneken is mindenhol jelen volt az azbeszt.
A bevizsgált kőzetanyag szállítólevele szerint az alapanyag az ausztriai Rohonc bányájából származott. A kormányhivatal álláspontja szerint valószínűsíthető, hogy a korábban bezárt létesítményekhez hasonlóan ez a bánya is azbeszttel szennyezett kőzetet termelhetett. A hatóság már megkezdte a rohonci bányából származó kőzúzalékok nyomon követését, hogy kiderüljék, hová kerülhettek még hasonló szállítmányok.
Az azbesztszennyezéssel kapcsolatos kockázatokról a kormány hétfői sajtótájékoztatóján is szó esett és Magyar Péter közelgő ausztriai látogatásán is kiemelten napirendre tűzhetik az azbesztproblémát.
Ezt is ajánljuk a témában
Gyorsan jött a segítség.
Nyitókép: Filep István / MTI