szombathely vas vármegyei kormányhivatal rohonc Kőszeg vizsgálat azbeszt

Több tucat magyarországi helyszínt árasztott el az azbesztszennyezés

2026. május 20. 12:35

Kőszeg és Szombathely útjainál igazolták be a vizsgálatok a szennyőzést.

Újabb aggasztó eredmények láttak napvilágot a Vas vármegyei azbesztszennyezés ügyében. A hatósági vizsgálatok már nemcsak a korábban azonosított helyszíneken, hanem további mintavételezések során is kimutatták az anyag jelenlétét – tájékoztatott Facebook-oldalán
Vas Vármegyei Kormányhivatal.

A hivatal közlése szerint az április 28-án és 29-én végzett átfogó vizsgálatok során összesen 30 kőszegi és 12 szombathelyi helyszínről vettek mintát, a laboratóriumi elemzések pedig minden esetben megerősítették az azbeszt jelenlétét.

Ezen felül Kőszeg önkormányzata saját kezdeményezésére további 21 ponton végeztetett méréseket és a kedden beérkezett eredmények szerint ezeken a helyszíneken is mindenhol jelen volt az azbeszt.

A bevizsgált kőzetanyag szállítólevele szerint az alapanyag az ausztriai Rohonc bányájából származott. A kormányhivatal álláspontja szerint valószínűsíthető, hogy a korábban bezárt létesítményekhez hasonlóan ez a bánya is azbeszttel szennyezett kőzetet termelhetett. A hatóság már megkezdte a rohonci bányából származó kőzúzalékok nyomon követését, hogy kiderüljék, hová kerülhettek még hasonló szállítmányok.

Az azbesztszennyezéssel kapcsolatos kockázatokról a kormány hétfői sajtótájékoztatóján is szó esett és Magyar Péter közelgő ausztriai látogatásán is kiemelten napirendre tűzhetik az azbesztproblémát.

Nyitókép: Filep István / MTI

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 20. 15:27
Osztrákokat kérdezték már hogy ez MIKÉNT lehetett?! Kocsira pakolni és átvinni bécsbe leborítani Ballhaus téren. Mert megérdemlik!
zrx8
2026. május 20. 15:15
Valami azt súgja, hogy "véletlenül" Ausztriában _nem_ adtak el belőle a rafkós kőbányász sógorok, vagy talán nem is mertek próbálkozni vele..
nemmondom-3
2026. május 20. 14:49
Ennek az azbeszt ügynek véleményem szerint csak az lesz a felelőse, aki az ügy kiborulása óta minden szarral foglalkozik, csak a megoldással nem.
cinkegolyó
2026. május 20. 14:26
Nahát én azt hittem, hogy elsősorban ez ügyben ment ki Bécsbe tárgyalni.
