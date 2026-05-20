Több tucat magyarországi helyszínt árasztott el az azbesztszennyezés

Újabb aggasztó eredmények láttak napvilágot a Vas vármegyei azbesztszennyezés ügyében. A hatósági vizsgálatok már nemcsak a korábban azonosított helyszíneken, hanem további mintavételezések során is kimutatták az anyag jelenlétét – tájékoztatott Facebook-oldalán a

Vas Vármegyei Kormányhivatal.

A hivatal közlése szerint az április 28-án és 29-én végzett átfogó vizsgálatok során összesen 30 kőszegi és 12 szombathelyi helyszínről vettek mintát, a laboratóriumi elemzések pedig minden esetben megerősítették az azbeszt jelenlétét.

Ezen felül Kőszeg önkormányzata saját kezdeményezésére további 21 ponton végeztetett méréseket és a kedden beérkezett eredmények szerint ezeken a helyszíneken is mindenhol jelen volt az azbeszt.