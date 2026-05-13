Megérkezett a közmédia válasza: belső vizsgálat indult az MTI-nél a miniszteri kinevezésekről készült fotók ügyében

Belső vizsgálatot indít a Magyar Távirati Iroda a Sándor Palotában a miniszterek kinevezésekor készült fényképek miatt, amelyek olyan beállításból készültek, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök ne szerepeljen rajtuk. Arról érdeklődtünk, hogy szándékosan vágták-e meg úgy a Sándor-palotában készült fényképeket, hogy azon ne látszódjon Sulyok Tamás.

A Duna Médiaszolgáltató Zrt. a Mandiner megkeresésére azt írta, „a Sándor-palotában készült MTI fotók kiadásával kapcsolatban a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója belső vizsgálatot rendelt el. A Magyar Távirati Iroda szigorú szabályok alapján, a hírügynökségi fotózás szakmai standardjai szerint végzi munkáját: a vizsgálat célja annak megállapítása, hogy sérültek-e ezek a szabályok.”