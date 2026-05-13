sulyok tamás magyar távirati iroda duna médiaszolgáltató zrt vizsgálat

Megérkezett a közmédia válasza: belső vizsgálat indult az MTI-nél a miniszteri kinevezésekről készült fotók ügyében

2026. május 13. 16:20

Vizsgálják, sérültek-e a szigorú szakmai normák.

Belső vizsgálatot indít a Magyar Távirati Iroda a Sándor Palotában a miniszterek kinevezésekor készült fényképek miatt, amelyek olyan beállításból készültek, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök ne szerepeljen rajtuk. Arról érdeklődtünk, hogy szándékosan vágták-e meg úgy a Sándor-palotában készült fényképeket, hogy azon ne látszódjon Sulyok Tamás.

A Duna Médiaszolgáltató Zrt. a Mandiner megkeresésére azt írta, „a Sándor-palotában készült MTI fotók kiadásával kapcsolatban a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója belső vizsgálatot rendelt el. A Magyar Távirati Iroda szigorú szabályok alapján, a hírügynökségi fotózás szakmai standardjai szerint végzi munkáját: a vizsgálat célja annak megállapítása, hogy sérültek-e ezek a szabályok.”

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Ismert, Magyar Péter miniszterelnök kedd délelőtt arról írt a közösségi oldalán, hogy a Tisza-kormány tagjai sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően

nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből”.

Ugyanezen napon Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a meghallgatásán arról beszélt, hogy átalakítják a közmédiát. És láss csodát, – a keddi, Sándor-palotában készült fotókat végignézve – szerkesztőségünk arra lett figyelmes, hogy

a Tisza-kormány minisztereinek kinevezésén készült felvételek egyikén sem szerepel Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Ugyanakkor Sulyok Tamás Facebook-oldalára felkerült egy olyan galéria, ahol azok a pillanatok láthatók, mikor átadja a kinevezéseket és gratulál Magyar tárcavezetőinek. Az államfő civilizáltan viselkedett a Tisza-kormány tagjaival, maradéktalanul ellátta az Alaptörvényben foglalt kötelezettségeit.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. május 13. 19:27
Adolfpeter vilagaban ennyi a szolasszabadsag
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. május 13. 19:05
Szóval a polos MP kivágatta a az államelnököt a fotóról... Ha nem tudnám, hogy az új miniszterelnök már eddig sem volt 100%-os, akkor azt hinném hogy fejébe szállt a hatalom. Na ja, az is benne van a pakliban. De hogy normálisABB nem lett, az holtbiztos!
Válasz erre
3
0
Lilyana2
•••
2026. május 13. 18:59 Szerkesztve
Ez a szélsőségességig öntörvényű beteg nárcisztikus pszichopata a legékesebb bizonyítéka annak, hogy Magyarországon az egészségügy működésében sajnos vannak súlyos törésvonalak....
Válasz erre
4
0
NewWorldOrder
2026. május 13. 18:48
Petike rekord sebességgel igyekszik ráerõltetni az országra önkényuralmát. Nem csalódtam benne.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.