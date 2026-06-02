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kiss lászló molnár zsolt óbuda önkormányzat

Kezdeményezték Molnár Zsolt letartóztatását

2026. június 02. 20:55

Érintett lehet az óbudai korrupciós ügyben.

2026. június 02. 20:55
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Letartóztatás kezdeményezését indítványozta az ügyészség Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő ellen az úgynevezett óbudai korrupciós nyomozás újabb fejleményeként – erősítette meg a politikus védőügyvédje a 24.hu-nak.

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Bajáky Tamás közlése szerint Molnár Zsoltot befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják, ugyanakkor a volt képviselő valamennyi vádat visszautasít, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. A bíróság várhatóan csütörtökön dönt a letartóztatás kérdésében. A védelem megerősítette azt is, hogy az ügy hátterében egy parkfenntartási szerződésekkel kapcsolatos eljárás állhat.

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Összehangolt akció több kerületben

A nyomozó főügyészség kedden nagyszabású akciót hajtott végre: a hatóságok több helyszínen – köztük a II. és a XV. kerületi önkormányzatnál, valamint Őrsi Gergely II. kerületi polgármester lakásán – is házkutatásokat tartottak az úgynevezett óbudai korrupciós ügyhöz kapcsolódóan. A műveletben mintegy 70 rendőr és nyomozó vett részt, 

az akció során iratokat foglaltak le, több személyt előállítottak, és gyanúsítottként hallgattak ki.

A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan milyen dokumentumokat kerestek az érintett önkormányzatoknál. A XV. kerület közlése szerint náluk senkit nem állítottak elő, ugyanakkor a lap értesülései szerint a vizsgálatok a parkfenntartási szerződésekhez kapcsolódhatnak.

Újabb önkormányzatok érintettek

A 2024-ben indult nyomozás eredetileg az óbudai önkormányzatra és annak cégeire fókuszált, ám az eljárás azóta több baloldali vezetésű önkormányzatra is kiterjedt. Óbuda önkormányzata ugyanakkor azt közölte: kedden nem tartottak náluk házkutatást, így az előállítások más helyszíneken történhettek.

Súlyos gyanú: fiktív szerződések és visszacsorgatott pénzek

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanú szerint az óbudai önkormányzat és egyes cégei fiktív és túlárazott szerződéseket köthettek különböző vállalkozásokkal, amelyekből később visszacsorgatott pénzek juthattak egyes önkormányzati szereplőkhöz.

Az ügyben korábban már letartóztatták, majd szabadlábra helyezték Kiss László óbudai polgármestert és helyettesét, Czeglédy Gergőt is.

A gyanúsítottak következetesen tagadják a bűncselekmény elkövetését. Kiss László állítása szerint nem is ismeri az ügyben érintett személyek egy részét, míg védője korábban arról beszélt, hogy egy volt munkatárs vádalku keretében tehetett terhelő vallomást. Az ügyészség a hét második felére ígért további tájékoztatást az eljárás fejleményeiről.

Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid

Összesen 7 komment

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survivor
2026. június 02. 21:59
Na kellett ez nektek,szocik...🚩🚩🚩
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H3NY3_B-Oroszlan
2026. június 02. 21:55
Azt hittem, felmerült a gyanú, hogy ő Zsóti bácsi.
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Lami66
2026. június 02. 21:29
Szocialista képviselő és korrupció? Az lenne a meglepő ha ez a két dolog nem járna együtt.
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Ízisz
•••
2026. június 02. 21:11 Szerkesztve
🧡🇭🇺 "A Fidesz közleményben reagált arra, hogy Magyar Pétert Berlinben Sulyok Tamás helyzetéről kérdezték, és a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „a fideszes bábokat eltávolítják”. Az ellenzék szerint a nemzetközi politikában „példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott Magyarországra”. A diplomáciában teljesen szokatlan módon a magyar miniszterelnök hivatalos külföldi látogatását arra használta fel, hogy saját országának államfőjét gyalázza. Ilyet egyetlen más ország vezetője sem csinál. Magyar Péter szégyent hozott Magyarországra – áll a közleményben. A Fidesz felszólítja Magyar Pétert, hogy uralkodjon magán. „Hagyja abba, és Párizsban ne folytassa diplomáciai ámokfutását”, továbbá „fejezze be a köztársasági elnök alkotmányellenes támadását”." Ez az ember, tényleg teljesen megbolondult!!! Miket fog még ez a bunkó paraszt csinálni??? Szégyen a hazánkra nézve!!! 💯🤬🖕
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