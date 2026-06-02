Kezdeményezték Molnár Zsolt letartóztatását

24.hu: Őrsi Gergelyt és Molnár Zsoltot is előállították az óbudai korrupciós ügyben
A portál szerint a volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és a II. kerületi polgármestert kedd délután hallgathatják ki.
Érintett lehet az óbudai korrupciós ügyben.
Letartóztatás kezdeményezését indítványozta az ügyészség Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő ellen az úgynevezett óbudai korrupciós nyomozás újabb fejleményeként – erősítette meg a politikus védőügyvédje a 24.hu-nak.
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A portál szerint a volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és a II. kerületi polgármestert kedd délután hallgathatják ki.
Bajáky Tamás közlése szerint Molnár Zsoltot befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják, ugyanakkor a volt képviselő valamennyi vádat visszautasít, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. A bíróság várhatóan csütörtökön dönt a letartóztatás kérdésében. A védelem megerősítette azt is, hogy az ügy hátterében egy parkfenntartási szerződésekkel kapcsolatos eljárás állhat.
A nyomozó főügyészség kedden nagyszabású akciót hajtott végre: a hatóságok több helyszínen – köztük a II. és a XV. kerületi önkormányzatnál, valamint Őrsi Gergely II. kerületi polgármester lakásán – is házkutatásokat tartottak az úgynevezett óbudai korrupciós ügyhöz kapcsolódóan. A műveletben mintegy 70 rendőr és nyomozó vett részt,
az akció során iratokat foglaltak le, több személyt előállítottak, és gyanúsítottként hallgattak ki.
A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan milyen dokumentumokat kerestek az érintett önkormányzatoknál. A XV. kerület közlése szerint náluk senkit nem állítottak elő, ugyanakkor a lap értesülései szerint a vizsgálatok a parkfenntartási szerződésekhez kapcsolódhatnak.
A 2024-ben indult nyomozás eredetileg az óbudai önkormányzatra és annak cégeire fókuszált, ám az eljárás azóta több baloldali vezetésű önkormányzatra is kiterjedt. Óbuda önkormányzata ugyanakkor azt közölte: kedden nem tartottak náluk házkutatást, így az előállítások más helyszíneken történhettek.
A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanú szerint az óbudai önkormányzat és egyes cégei fiktív és túlárazott szerződéseket köthettek különböző vállalkozásokkal, amelyekből később visszacsorgatott pénzek juthattak egyes önkormányzati szereplőkhöz.
Az ügyben korábban már letartóztatták, majd szabadlábra helyezték Kiss László óbudai polgármestert és helyettesét, Czeglédy Gergőt is.
A gyanúsítottak következetesen tagadják a bűncselekmény elkövetését. Kiss László állítása szerint nem is ismeri az ügyben érintett személyek egy részét, míg védője korábban arról beszélt, hogy egy volt munkatárs vádalku keretében tehetett terhelő vallomást. Az ügyészség a hét második felére ígért további tájékoztatást az eljárás fejleményeiről.
Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid