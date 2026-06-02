Kezdeményezték Molnár Zsolt letartóztatását

A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan milyen dokumentumokat kerestek az érintett önkormányzatoknál. A XV. kerület közlése szerint náluk senkit nem állítottak elő, ugyanakkor a lap értesülései szerint a vizsgálatok a parkfenntartási szerződésekhez kapcsolódhatnak.

Újabb önkormányzatok érintettek

A 2024-ben indult nyomozás eredetileg az óbudai önkormányzatra és annak cégeire fókuszált, ám az eljárás azóta több baloldali vezetésű önkormányzatra is kiterjedt. Óbuda önkormányzata ugyanakkor azt közölte: kedden nem tartottak náluk házkutatást, így az előállítások más helyszíneken történhettek.