Ha nem lenne elég, még tovább erősödik a kánikula

Az előrejelzések szerint a hét első napjaiban még a hőség lesz a meghatározó több helyen 40 fok körüli vagy feletti hőmérséklettel, azonban a hét közepén érkező hidegfront többfelé okoz záporokat, zivatarokat. A HungaroMET szerint szerdán még csak a Dunántúlon, csütörtökön már keleten is visszaesik a hőmérséklet, a mostanihoz képest kb. 10 fokkal lesz alacsonyabb a maximum. A hét második felében marad a 30 fok körüli csúcsérték, záporos csapadék kevés helyen még előfordulhat.

Hétfőn a meteorológiai szolgálat szerint a sok napsütés mellett kevés gomolyfelhő lesz az égen, az Északi-középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat,