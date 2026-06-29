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önkormányzat lakosság kánikula hőmérséklet

Ha nem lenne elég, még tovább erősödik a kánikula

2026. június 29. 07:19

Késő este sem hűl le a hőmérséklet.

2026. június 29. 07:19
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Az előrejelzések szerint a hét első napjaiban még a hőség lesz a meghatározó több helyen 40 fok körüli vagy feletti hőmérséklettel, azonban a hét közepén érkező hidegfront többfelé okoz záporokat, zivatarokat. A HungaroMET szerint szerdán még csak a Dunántúlon, csütörtökön már keleten is visszaesik a hőmérséklet, a mostanihoz képest kb. 10 fokkal lesz alacsonyabb a maximum. A hét második felében marad a 30 fok körüli csúcsérték, záporos csapadék kevés helyen még előfordulhat. 

Hétfőn a meteorológiai szolgálat szerint a sok napsütés mellett kevés gomolyfelhő lesz az égen, az Északi-középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat,

a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul. Késő este nagyrészt 22, 30 fok várható.

Vasárnap az előzetes adatok szerint új napi melegrekord született Magyarországon vasárnap, Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, az eddigi rekord 39,9 Celsius fok volt.

Már korlátozni kell a vízhasználatot

Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató, a Daköv Kft. szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez – olvasható a cég hivatalos oldalán.

A közlemény hozzátette, hogy felhívásuk az alábbi települések felhasználóit érinti: Aszód, Bag, Dány, Dány-Szentkirály, Domony, Domonyvölgy, Galgahévíz, Galgamácsa, Gyömrő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Tura, Valkó, Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Zsámbok, Abony, Kőröstetétlen, Alsónémedi, Bugyi, Dabas, Hernád, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Páty, Dömsöd, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetújfalu, Albertirsa, Csévharaszt, Dánszentmiklós, Gomba, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Pilis és Vasad. Közösségi, illetve saját oldalaikon értesítették a lakosságot Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház önkormányzatai, hogy a térséget ellátó Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. kezdeményezésére, a rendkívül magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt 2026. június 27-től a települések közigazgatási területén visszavonásig I. fokú vízkorlátozást rendelnek el.

A közlemény szerint a döntés célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása, a korlátozás időtartama alatt kérik a lakosságot a takarékos ivóvíz-használatra. A közlemény felsorolja, hogy 

  • tilos az ivóvíz-hálózatról: a tömlős locsolás 6.00 és 23.00 óra között, 
  • a járdák, utak mosása, 
  • az automata öntözőberendezések működtetése, 
  • a gépjárművek tömlős mosása 
  • és az úszómedencék feltöltése.

Veresegyháza közösségi oldalán arról értesítette a lakosságot, hogy mivel az I. fokú vízkorlátozás elrendelése ellenére sem csökken a vízfogyasztás a szükséges mértékben, a tartós hőség és a rendkívül magas vízigény miatt a vízellátó rendszer továbbra is rendkívül leterhelt, „a helyzet egyre súlyosabb”, ezért kérik a lakosság fokozottabb együttműködését. Pátyon az önkormányzat vasárnaptól visszavonásig I. fokú vízkorlátozást léptetett életbe. Pécelen az önkormányzat már június 24-étől korlátozó intézkedéseket vezetett be a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. kérésére, így nappali locsolási tilalom lépett életbe és reggel 6 és este 22 óra között tilos ivóvízzel öntözni vagy medencét tölteni.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

 

Összesen 17 komment

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Galerida
2026. június 29. 10:34
Emlékszem a szocializmusban büszkén hangoztatott mondatra, " A tudomány legyőzte a természetet!" Talán egy kicsit elhamarkodott állítás volt....
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Halder_1899
2026. június 29. 10:32
pandalala "ne hülyéskedj mán! .... nyilván, akkor sem úgy volt, hogy csak egy napig volt nagy meleg!! ;-)))))" Ezért érdemes megnézni az adatokat. hőhullámok mikor ez tartós, sok-sok napon át 38-41, nem volt. A döntő: Maga a napi, heti havi átlag emelkedik, nem kicsit. Ahogy a csapadék meg kevesebb. Pedig úgy mint a hőmérsékletnél, akkor is volt nagy aszályos év, de ott jött csapadékos év, évek. Itt 10-20 évet nézve kritikusan csökkent. Pedig ismétlem itt is hozhatod, hogy régen is volt aszályos év és ebben igazad lenne, volt csak éppen ott is a probléma azzal van, hogy hány ilyen év volt.
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pandalala
2026. június 29. 09:07
Majd a TSZ elnök lép. Miniszterelnöki rendeletben utasítja a bolsevikokat a hő eltakarítására ....
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pandalala
2026. június 29. 09:01
"Jelenleg a legmelegebb Esztergom környékén van: 37.4 °C (isu2003), a leghidegebb Kétvölgy környékén van: 23.48 °C (tucsoktanya) Országos átlag: 31.7 °C"
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