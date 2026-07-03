„Mindig mondtam, hogy a hivatásom a hobbim” – üzent a börtönből a letartóztatásban lévő polgármester

Üzent a börtönből Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, akit korábban a III. kerületi korrupciós botránnyal kapcsolatban vettek őrizetbe, majd rendelték el letartóztatását. Mint írta, mivel a letartóztatása alatt hivatását csak korlátozottan űzheti, ezért új hobbi után nézett.„Mindig mondtam, hogy a hivatásom a hobbim. Amíg ezt igencsak korlátozottan gyakorolhatom, elkezdtem újat is keresni” – írták Őrsi levele alapján Facebook-oldalának adminjai.

„Ez a napernyő talán nemcsak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt, hogy csak akkor lehetünk erős közösség, ha valóban figyelünk egymásra” – olvasható a posztban.