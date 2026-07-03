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molnár zsolt központi nyomozó főügyészség őrsi gergely budai központi kerületi bíróság

„Mindig mondtam, hogy a hivatásom a hobbim” – üzent a börtönből a letartóztatásban lévő polgármester

2026. július 03. 20:41

Október 4-ig meghosszabbította az óbudai korrupciós ügy három kulcsfigurájának letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság.

2026. július 03. 20:41
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Üzent a börtönből Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, akit korábban a III. kerületi korrupciós botránnyal kapcsolatban vettek őrizetbe, majd rendelték el letartóztatását. Mint írta, mivel a letartóztatása alatt hivatását csak korlátozottan űzheti, ezért új hobbi után nézett.„Mindig mondtam, hogy a hivatásom a hobbim. Amíg ezt igencsak korlátozottan gyakorolhatom, elkezdtem újat is keresni” – írták Őrsi levele alapján Facebook-oldalának adminjai. 

„Ez a napernyő talán nemcsak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt, hogy csak akkor lehetünk erős közösség, ha valóban figyelünk egymásra” – olvasható a posztban. 

Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság október 4-ig meghosszabbította. A Központi Nyomozó Főügyészség szerint egy parkfenntartó és egy közétkeztetési cég több mint 2 milliárd forintnyi vesztegetési pénzzel hálózta be a kerületi önkormányzatokat, pártállástól függetlenül – írja az Index.

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Nyitókép: Kovács Attila/MTI

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