Feljelentést tettek a Fidesz szervereinek lefoglalása miatt

Hivatali visszaélés gyanújával tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) Tényi István azután, hogy az NKA-üggyel összefüggésben a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kedden lefoglalta a Fidesz szervereit – írta a Magyar Nemzet.

Orbán koncepciós eljárásról beszélt

Tényi feljelentésében Orbán Viktor volt miniszterelnök kijelentését idézte. A Fidesz elnöke szerdán tartott sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy az NKA-ügyet egy koncepciós eljárásnak tartja. Szerinte nyilvánvaló, hogy az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek: a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott – tette hozzá.