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központi nyomozó főügyészség tényi istván fidesz orbán viktor

Feljelentést tettek a Fidesz szervereinek lefoglalása miatt

2026. július 23. 12:05

Feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen Tényi István azt követően, hogy az NKA-ügyben a hatóság lefoglalta a Fidesz szervereit. Tényi azért fordult a főügyszséghez, mert Orbán Viktor szerint politikai megrendelésre történt a lefoglalás. Az ismert feljelentő úgy véli, ha valóban ez történt, akkor fennáll a hivatali visszaélés gyanúja.

2026. július 23. 12:05
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Hivatali visszaélés gyanújával tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) Tényi István azután, hogy az NKA-üggyel összefüggésben a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kedden lefoglalta a Fidesz szervereit – írta a Magyar Nemzet. 

Orbán koncepciós eljárásról beszélt

Tényi feljelentésében Orbán Viktor volt miniszterelnök kijelentését idézte. A Fidesz elnöke szerdán tartott sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy az NKA-ügyet egy koncepciós eljárásnak tartja. Szerinte nyilvánvaló, hogy az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek: a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott – tette hozzá. 

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Hogy ők miért lettek mégis áldozatok? Ez az ürügy arra, hogy elvigyék a Fidesznek a szervereit. Tegnap olyasmi történt, ami sehol a nyugati világban nem fordulhat elő, és az elmúlt 36 évben soha nem történt meg Magyarországon. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartását. Elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartás-befizetését. Elvitte a levelezésünket. Ilyen csak súlyos diktatúrákban szokott előfordulni

– mutatott rá Orbán Viktor, aki szerint ez azért történik, hogy a Fideszt, amely politikailag még ezt a súlyos vereséget is jól láthatóan túlélte és erősödőfélben van, most jogilag ellehetetlenítsék.Tényi István szerint, ha ez a hatósági intézkedés valóban ezért történt, akkor felvetődik a hivatali visszaélés gyanúja az ügyészi vezetőkkel szemben. A hatóság szerint ugyanakkor az NKA-ügyben törvényesen járnak el. 

Az NKA-ügy

Mint ismert, a főügyészség június 25-én közölte, hogy a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indított nyomozást az NKA-ügyben. A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. 

A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat embert őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság később elrendelte a letartóztatásukat.  Szerdán egy újabb gyanúsítottat is kihallgattak, így az ügynek már hét érintettje van, köztük Bús Balázs, korábbi fideszes óbudai polgármester. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a közelmúltban átvette a nyomozást a NAV-tól. 

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI

 

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Összesen 81 komment

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Sorrend:
zabszem
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2026. július 23. 13:35 Szerkesztve
Hagyjuk a hülyeséget!! Mert az NKA nyomozáshoz (ahol amúgy még meg sem történt az elszámolás) mégis mi a tökömnek kell a Fidesz teljes tagnyilvántartása? Minek kell a Fidesz teljes tagnyilvántartás-befizetése?! AZ ÁNYÁTOK P@CSÁJA!! Na, ez az igazi Watergate-botrány! A Fidesz amúgy mi a tökömért nem fordul már az adatvédelmi biztoshoz!? És elvárható lenne, hogy feljelentést tegyenek!!!
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reciprofi
2026. július 23. 13:35
states-2 Vadász ,vadász te szopni jársz ide höhööö Sajtótájékoztató: Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a nemzetközi olajpiacon azóta jelentős áremelkedés történt, ennek ellenére a magyarországi védett üzemanyagár továbbra is alacsonyabb a piaci szintnél, és a kormány célja az, hogy ez így is maradjon. Arra is emlékeztetett, hogy amikor március 3-án elhangzott a 480 forintos árígéret, a kőolaj világpiaci ára még jóval alacsonyabb szinten állt. az iráni háború előtt volt...pont azért volt a bejelentés.,köszönd meg Orbán védőgátjának Trumpbánnak a legnagyobb baromság ez az árstop a benzinre, remélem hamarosan vége, ez senkinek nem jó hosszú távon.
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zabszem
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2026. július 23. 13:31 Szerkesztve
Na, emlékszik mindenki, a hős, 300 millás Bence esetére! Amikor az volt a bajuk, hogy az egyik volt tiszás informatikus szervereit lefoglalták!?! Aki aműgy kettős állampolgárként, korábbi bűncselekmények miatt már megfigyelés alatt állt, övbe, meg egyéb helyre rejtett kamerái voltak, hajón lakott (nem mellesleg valószínűleg ő nyúlta le többek között a tiszás adatbázist is)... És minden szart beadott a hülye hős Bencééknek, akik titkos, titkosszolgálatot vízionáltak(sic!!) Evettkével. (sic!!). És nem a tisza, hanem a f@szi szervereit! Szóval emlékszik mindenki, hogy az undorító, semmi sem igaz FOS - ban hetekig ment a rinya, hogy itt micsoda szervezett támadás és lejáratás zajlik a tisza párt irányába!? Na, ezek meg fogják magukat és simán lenyúlják a Fidesz teljes adatbázisát!?!
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1
0
reciprofi
2026. július 23. 13:30
states-2 Vadász ,vadász te szopni jársz ide höhööö Az Orbán-kormány eltörölte a NAV legerősebb fegyverét, a Tisza visszahozza A kormányzat által jelzett adóellenőrzési szigorítások és a NAV egyre fejlettebb adatvezérelt kockázatelemzési rendszerei alapján reális lehetőségként merül fel a 2016 előtti típusú vagyonosodási vizsgálatok visszatérése – hívja fel rá a figyelmet az EY. Amennyiben a jogalkotó valóban visszaállítja a korábbi szabályozást, az adóhatóság ismét széles körben, büntetőeljárástól függetlenül is vizsgálhatná a magánszemélyek vagyoni helyzetét és életvitelének fedezetét. A NAV tehát képes feltárni a bevallott jövedelmek és a tényleges életvitel közötti különbségeket. A jövőben az is eldől, hogy ha a szabályozási korlátok ismét leomlanak, milyen széles körben és milyen intenzitással kíván élni ezzel a lehetőséggel.
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