Feljelentést tettek a Fidesz szervereinek lefoglalása miatt

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Feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen Tényi István azt követően, hogy az NKA-ügyben a hatóság lefoglalta a Fidesz szervereit. Tényi azért fordult a főügyszséghez, mert Orbán Viktor szerint politikai megrendelésre történt a lefoglalás. Az ismert feljelentő úgy véli, ha valóban ez történt, akkor fennáll a hivatali visszaélés gyanúja.
Hivatali visszaélés gyanújával tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) Tényi István azután, hogy az NKA-üggyel összefüggésben a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kedden lefoglalta a Fidesz szervereit – írta a Magyar Nemzet.
Tényi feljelentésében Orbán Viktor volt miniszterelnök kijelentését idézte. A Fidesz elnöke szerdán tartott sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy az NKA-ügyet egy koncepciós eljárásnak tartja. Szerinte nyilvánvaló, hogy az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek: a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott – tette hozzá.
Hogy ők miért lettek mégis áldozatok? Ez az ürügy arra, hogy elvigyék a Fidesznek a szervereit. Tegnap olyasmi történt, ami sehol a nyugati világban nem fordulhat elő, és az elmúlt 36 évben soha nem történt meg Magyarországon. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartását. Elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartás-befizetését. Elvitte a levelezésünket. Ilyen csak súlyos diktatúrákban szokott előfordulni
– mutatott rá Orbán Viktor, aki szerint ez azért történik, hogy a Fideszt, amely politikailag még ezt a súlyos vereséget is jól láthatóan túlélte és erősödőfélben van, most jogilag ellehetetlenítsék.Tényi István szerint, ha ez a hatósági intézkedés valóban ezért történt, akkor felvetődik a hivatali visszaélés gyanúja az ügyészi vezetőkkel szemben. A hatóság szerint ugyanakkor az NKA-ügyben törvényesen járnak el.
Mint ismert, a főügyészség június 25-én közölte, hogy a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indított nyomozást az NKA-ügyben. A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott.
A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat embert őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság később elrendelte a letartóztatásukat. Szerdán egy újabb gyanúsítottat is kihallgattak, így az ügynek már hét érintettje van, köztük Bús Balázs, korábbi fideszes óbudai polgármester. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a közelmúltban átvette a nyomozást a NAV-tól.
Nyitókép: Illyés Tibor/MTI