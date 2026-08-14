Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Paks fenékküszöb Duna

Sorra ajánlják fel szolgálataikat a magyar cégek a paksi fenékküszöbhöz

2026. augusztus 14. 10:48

A Market és a Bayer Construct több tízezer tonna követ ajánlott fel a dunai építkezéshez.

2026. augusztus 14. 10:48
null

Magyar Péter miniszterelnök egy csütörtöki sajtótájékoztatón arról beszélt: míg számos kisebb cég, továbbá az osztrák Strabag és a magyar KÉSZ Zrt. ingyenes technológiával, alapanyaggal és szállítással támogatja a paksi beruházást, a legjelentősebb hazai nagyvállalkozók eddig nem vettek részt a segítségnyújtásban. Beszédében név szerint is megemlítette Szíjj Lászlót, Mészáros Lőrincet és Garancsi Istvánt.

Erre reagálva a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market Építő Zrt. még csütörtök este közleményben jelezte, hogy tízezer tonna követ és annak helyszínre szállítását biztosítja a védekezési munkálatokhoz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Péntek délelőtt a Bayer Construct is jelentkezett:

a cégcsoport térítésmentesen biztosít 25-30 ezer tonna, azonnal rendelkezésre álló kavicsot a kiskunlacházi bányájából.

A felajánlott építőanyag a paksi fenékküszöb építése mellett a kiszolgálóutak kialakításához és a partszakaszok megerősítéséhez is felhasználható a közleményük szerint.

Fotó: Bayer Construct

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 73 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bogdán
2026. augusztus 15. 02:24
A Fostos folyamatosan szórja a sódert. Ha ilyen ütemben marad..... valami csak elkészül. Vagy bárka, vagy baka...ki is próbálhatják, aztán süllyedés, mert a kövek, amiket ingyen szórnak lehet, hogy ők is kapnak a testükre, így a süllyedés könnyű lesz nekik.
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. augusztus 14. 22:03
fészbúúkhuszár élő bejelentkzése a bárkáról ..... -->> youtube.com/watch?v=_KwCxCaDOaI ( lehet, vele együtt lesz elsüllyesztve, biztos ami ziher .... )
Válasz erre
1
0
Gasztronauta
2026. augusztus 14. 20:56
I. Bárkasüllyesztő Péter nyomja a sódert a fenékre.
Válasz erre
1
0
pandalala
2026. augusztus 14. 19:10
Felajánlom a fenekem háromdimenzios hologramját .... Ingyen.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!