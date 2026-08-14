Sorra ajánlják fel szolgálataikat a magyar cégek a paksi fenékküszöbhöz

Magyar Péter miniszterelnök egy csütörtöki sajtótájékoztatón arról beszélt: míg számos kisebb cég, továbbá az osztrák Strabag és a magyar KÉSZ Zrt. ingyenes technológiával, alapanyaggal és szállítással támogatja a paksi beruházást, a legjelentősebb hazai nagyvállalkozók eddig nem vettek részt a segítségnyújtásban. Beszédében név szerint is megemlítette Szíjj Lászlót, Mészáros Lőrincet és Garancsi Istvánt.

Erre reagálva a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market Építő Zrt. még csütörtök este közleményben jelezte, hogy tízezer tonna követ és annak helyszínre szállítását biztosítja a védekezési munkálatokhoz.