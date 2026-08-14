Sorra ajánlják fel szolgálataikat a magyar cégek a paksi fenékküszöbhöz

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A Market és a Bayer Construct több tízezer tonna követ ajánlott fel a dunai építkezéshez.
Magyar Péter miniszterelnök egy csütörtöki sajtótájékoztatón arról beszélt: míg számos kisebb cég, továbbá az osztrák Strabag és a magyar KÉSZ Zrt. ingyenes technológiával, alapanyaggal és szállítással támogatja a paksi beruházást, a legjelentősebb hazai nagyvállalkozók eddig nem vettek részt a segítségnyújtásban. Beszédében név szerint is megemlítette Szíjj Lászlót, Mészáros Lőrincet és Garancsi Istvánt.
Erre reagálva a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market Építő Zrt. még csütörtök este közleményben jelezte, hogy tízezer tonna követ és annak helyszínre szállítását biztosítja a védekezési munkálatokhoz.
Péntek délelőtt a Bayer Construct is jelentkezett:
a cégcsoport térítésmentesen biztosít 25-30 ezer tonna, azonnal rendelkezésre álló kavicsot a kiskunlacházi bányájából.
A felajánlott építőanyag a paksi fenékküszöb építése mellett a kiszolgálóutak kialakításához és a partszakaszok megerősítéséhez is felhasználható a közleményük szerint.
Fotó: Bayer Construct