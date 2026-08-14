Gulyás Márton lemondott a Partizán főszerkesztői posztjáról

Gulyás Márton szerint a csatornának jelenleg olyan szakmai vezetőre van szüksége, aki más szemléletet és vezetői stílust képvisel.

A Partizán alapítója ugyanakkor hangsúlyozta, továbbra is aktív szerepet vállal a szervezet működésében. Megmarad kuratóriumi elnöknek, miközben a vezetői és a főszerkesztői feladatkörök szétválnak. Ennek eredményeként több időt fordíthat majd nagyobb dokumentumfilmek és átfogó videós projektek készítésére.

A videóban egy új produkciót is bejelentett. A Partizán stábja jelenleg A magyar szív című dokumentumfilmen dolgozik, amely a hazai szív- és érrendszeri betegségek helyzetét mutatja be. A film részben Gulyás saját egészségügyi történetét is feldolgozza.