Gulyás Márton lemondott a Partizán főszerkesztői posztjáról

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A csatorna alapítója több órás nyílt szívműtéten esett át, amely saját beszámolója szerint teljes sikerrel zárult. A nyár jelentős részét rehabilitációval és felépüléssel töltötte, de szeptember elsejétől már nem ő vezeti a Partizánt, hanem Földiák Vince.
Gulyás Márton lemond a Partizán főszerkesztői posztjáról, ugyanakkor nem távozik a szervezettől: továbbra is az alapítvány kuratóriumi elnöke marad, és a jövőben elsősorban nagyobb szabású videós projektekre koncentrál. A döntést egy, a Partizán csatornáján közzétett videóban jelentette be, amelyben egészségi állapotáról és a csatorna jövőjéről is beszélt – írja cikkében az Index.
Gulyás elmondta, hogy több mint
egy évtizede diagnosztizált szívritmuszavarral küzd, állapota azonban az elmúlt év során romlott, ezért orvosai új beavatkozást javasoltak.
A választások után egy több órás nyílt szívműtéten esett át, amely saját beszámolója szerint teljes sikerrel zárult. A nyár jelentős részét rehabilitációval és felépüléssel töltötte, a videóban hosszan méltatja az őt kezelő egészségügyi intézmények munkáját, megjegyezve, ez a tapasztalat némi újragondolásra késztette az ágazattal szembeni kritikák kapcsán.
A szervezeti átalakítás részeként szeptember 1-jétől
Földiák Vince veszi át a Partizán főszerkesztői feladatait.
Gulyás Márton szerint a csatornának jelenleg olyan szakmai vezetőre van szüksége, aki más szemléletet és vezetői stílust képvisel.
A Partizán alapítója ugyanakkor hangsúlyozta, továbbra is aktív szerepet vállal a szervezet működésében. Megmarad kuratóriumi elnöknek, miközben a vezetői és a főszerkesztői feladatkörök szétválnak. Ennek eredményeként több időt fordíthat majd nagyobb dokumentumfilmek és átfogó videós projektek készítésére.
A videóban egy új produkciót is bejelentett. A Partizán stábja jelenleg A magyar szív című dokumentumfilmen dolgozik, amely a hazai szív- és érrendszeri betegségek helyzetét mutatja be. A film részben Gulyás saját egészségügyi történetét is feldolgozza.
Nyitókép: Partizán/ Facebook