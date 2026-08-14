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Partizán Gulyás Márton lemond

Gulyás Márton lemondott a Partizán főszerkesztői posztjáról

2026. augusztus 14. 07:04

A csatorna alapítója több órás nyílt szívműtéten esett át, amely saját beszámolója szerint teljes sikerrel zárult. A nyár jelentős részét rehabilitációval és felépüléssel töltötte, de szeptember elsejétől már nem ő vezeti a Partizánt, hanem Földiák Vince.

2026. augusztus 14. 07:04
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Gulyás Márton lemond a Partizán főszerkesztői posztjáról, ugyanakkor nem távozik a szervezettől: továbbra is az alapítvány kuratóriumi elnöke marad, és a jövőben elsősorban nagyobb szabású videós projektekre koncentrál. A döntést egy, a Partizán csatornáján közzétett videóban jelentette be, amelyben egészségi állapotáról és a csatorna jövőjéről is beszélt – írja cikkében az Index.

Gulyás elmondta, hogy több mint 

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egy évtizede diagnosztizált szívritmuszavarral küzd, állapota azonban az elmúlt év során romlott, ezért orvosai új beavatkozást javasoltak.

A választások után egy több órás nyílt szívműtéten esett át, amely saját beszámolója szerint teljes sikerrel zárult. A nyár jelentős részét rehabilitációval és felépüléssel töltötte, a videóban hosszan méltatja az őt kezelő egészségügyi intézmények munkáját, megjegyezve, ez a tapasztalat némi újragondolásra késztette az ágazattal szembeni kritikák kapcsán.

A szervezeti átalakítás részeként szeptember 1-jétől 

Földiák Vince veszi át a Partizán főszerkesztői feladatait.

Gulyás Márton szerint a csatornának jelenleg olyan szakmai vezetőre van szüksége, aki más szemléletet és vezetői stílust képvisel. 

A Partizán alapítója ugyanakkor hangsúlyozta, továbbra is aktív szerepet vállal a szervezet működésében. Megmarad kuratóriumi elnöknek, miközben a vezetői és a főszerkesztői feladatkörök szétválnak. Ennek eredményeként több időt fordíthat majd nagyobb dokumentumfilmek és átfogó videós projektek készítésére. 

A videóban egy új produkciót is bejelentett. A Partizán stábja jelenleg A magyar szív című dokumentumfilmen dolgozik, amely a hazai szív- és érrendszeri betegségek helyzetét mutatja be. A film részben Gulyás saját egészségügyi történetét is feldolgozza.

Nyitókép: Partizán/ Facebook

 

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Összesen 61 komment

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sarzal
2026. augusztus 14. 10:18
várja egy új pozíció....sokat tett a tiszáért, tehát jár neki valami
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zabszem
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2026. augusztus 14. 10:18 Szerkesztve
Hát, ha már a fél fos Partizán beült a kormányba.... Kac-kac..
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elcapo-3
2026. augusztus 14. 10:13
És mostmit csinál majd? Nyit egy buzibárt a másik ratyival a Vitézy vel?
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remi
2026. augusztus 14. 10:13
Akkor ezt a buzigyereket most tulajdonképpen kirúgták?
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