Gulyás Márton magyarázkodik: „Arról, hogy Ruff Bálint a Tisza Pártnak dolgozott volna, nincs és nem is volt tudomásom”

Gulyás Márton, a Partizán főszerkesztője cáfolta, hogy Ruff Bálint korábban bármilyen formában dolgozott volna a Tisza Pártnak. A Telexnek küldött válaszában hangsúlyozta: „Arról, hogy Ruff Bálint a Tisza pártnak dolgozott volna, nincs és nem is volt tudomásom. Az elmúlt években érvényben lévő szerződésünk szigorúan szabályozta és kizárta Ruff Bálint esetleges tanácsadói jogviszonyát a Tisza Párttal vagy annak jelöltjeivel.”

Ennek azonban részben éppen Ruff Bálint mondott ellent a Válasz Online-nak adott interjújában, amelyben elismerte, hogy a kampányban kapcsolatban állt Magyar Péterrel, és a Tisza Párt elnöke többször is megkérdezte a véleményét. „... politikai tanácsadó vagyok, és ebben a minőségemben rengeteg emberrel beszélgetek, politikusokkal, újságírókkal, háttéremberekkel is. Aki megkérdezte a véleményemet, annak mindig elmondtam...” – fogalmazott.