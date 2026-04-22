tisza párt gulyás márton Ruff Bálint Partizán Magyar Péter

Gulyás Márton magyarázkodik: „Arról, hogy Ruff Bálint a Tisza Pártnak dolgozott volna, nincs és nem is volt tudomásom”

2026. április 22. 15:07

Saját elmondása szerint a Partizán műsorvezetőjét is váratlanul érte a bejelentés.

Gulyás Márton, a Partizán főszerkesztője cáfolta, hogy Ruff Bálint korábban bármilyen formában dolgozott volna a Tisza Pártnak. A Telexnek küldött válaszában hangsúlyozta: „Arról, hogy Ruff Bálint a Tisza pártnak dolgozott volna, nincs és nem is volt tudomásom. Az elmúlt években érvényben lévő szerződésünk szigorúan szabályozta és kizárta Ruff Bálint esetleges tanácsadói jogviszonyát a Tisza Párttal vagy annak jelöltjeivel.”

Ennek azonban részben éppen Ruff Bálint mondott ellent a Válasz Online-nak adott interjújában, amelyben elismerte, hogy a kampányban kapcsolatban állt Magyar Péterrel, és a Tisza Párt elnöke többször is megkérdezte a véleményét. „... politikai tanácsadó vagyok, és ebben a minőségemben rengeteg emberrel beszélgetek, politikusokkal, újságírókkal, háttéremberekkel is. Aki megkérdezte a véleményemet, annak mindig elmondtam...” – fogalmazott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

„– Magyar Péter is megkérdezte a véleményét?

– Többször is, igen.”

Szerdán kiderült: a májusban megalakuló Tisza-kormányban Ruff Bálint lesz a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruff Bálint évek óta rendszeres szereplője volt a Partizánnak, különösen a nemrég véget ért Vétó című politikai műsornak.

Magyar Péter és Ruff Bálint közötti találkozóról Gulyás Márton elmondása szerint a nyilvánosságból, a múlt héten megjelent közös fotó alapján szerzett tudomást. Ezt követően döntöttek úgy, hogy a másnapi Vétó-adás lesz az utolsó, amely a Partizán csatornáján megjelenik. „A helyzet számunkra is teljesen váratlan volt, semmilyen módon nem tudtunk rá felkészülni” – írta Gulyás. 

Gulyás Márton hangsúlyozta, hogy a Partizán a továbbiakban is „a megszokott kérlelhetetlenséggel és a nyilvánosság által elvárt kritikus szemléletmóddal” készíti anyagait, és ez alól sem a következő Magyar-kormány, sem annak ellenzéke nem képez kivételt.

Nyitókép forrása: Partizán Facebook-oldala

***

 

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
massivement5
2026. április 22. 17:27
Ő is vert egy koporsószeget a NER és a putyinista illiberál orbánizmus koporsójába.
Hohokam
2026. április 22. 17:18
Sőt - nem is LESZ tudomásom. Úgy a legbiztosabb.
mazsola-977
•••
2026. április 22. 17:05 Szerkesztve
Gulyás az elején egy igazi baloldali karakternek tűnt. Aztán szép lassan beállt azoknak a szolgálatába akik ellen az elején még fellépett. Nagy csalódás nekem !
Stingary76
2026. április 22. 16:59
"Arról, hogy Ruff Bálint a Tisza pártnak dolgozott volna, nincs és nem is volt tudomásom" Hát jó nagy tényfeltáró vagy bazdmeg.. 😂
