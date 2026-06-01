„Őrültség” vagy ambíció? – Újabb reform jöhet az uniós klímapolitikában

Ennek oka, hogy elsősorban Közép-Európa országai (Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország) Európa legnagyobb ipari termelő országaivá váltak GDP-arányosan, ezáltal az energiaintenzív iparágak is megnőttek.

Magyarországon elsősorban az autóipart és a vegyipart érintené ez, és az ETS-rendszer megreformálása akár pozitív löketet is adhatna. Szlovákia esetében Magyarországhoz rendkívül hasonló helyzetet látunk. A villamosenergia-termelés szempontjából Magyarország kedvezőbb helyzetben van, mint Lengyelország vagy Csehország, ugyanakkor az energiaintenzív iparágak továbbra is érzékenyek az ETS-költségeire. Így a várható júliusi reform ezen országoknak saját érdekeik szerint alakítása mindenképp célja – ebben partnerekre is tudnak, tudunk találni, például Ausztria vagy Olaszország által.

Reformra szükség lesz

Reális alternatíva csak és kizárólag a reform, a rendszer átgondolása és hangolása – szögezte le Somosi Zoltán. Ez lehet a korábban említett ETS lassítása és új pályára helyezése, időt hagyva a vállalatoknak az átállásra. Lehetséges a jelenlegi kvóták árszabásának szabályzása fix keretek között – ez nem piaci megoldás, azonban stabilitást adna az ipari szereplőknek. Egy ideje a karbon különbségi szerződések (CCfD) is opcióként merülnek fel Brüsszelben, ennek lényege a vállalatok és a kormány közötti megállapodás lenne a kibocsátás csökkentéséről és a megelőzött kibocsátás áráról. Ezen megoldások keveréke vagy egyéb új intézkedések is várhatóak.

Egy dolog azonban biztos:

az ETS-rendszer egyelőre marad.

Bár Lengyelországban az ellenzék részéről és Olaszországból is hallani hangokat, hogy az egész ETS-rendszert meg kellene szüntetni, ennek nincs realitása. De egy kiegyensúlyozottabb és versenyképesebb rendszerre szüksége van az EU-nak az ETS terén, amit remélhetőleg júliusban sikerül tető alá hozni.

