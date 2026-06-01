Magyar értékek mentése a Velencei-tónál

hogy „a kastély megmentése mellett emléket állítsunk a magyar kerámiaművészet méltatlanul háttérbe szorult kiemelkedő alakjának, tudva, hogy

a Fischer Emil által vezetett gyár a magyar iparművészet egy sajátos, kevésbé ismert, de jelentős irányát képviselte”.

A Herenden 1863-ban egy neves porcelánfestő és -gyártó dinasztia tagjaként született, 1937-ben ugyancsak Herenden elhunyt mester életműve és pesti kerámiagyárának egész tevékenysége a 19–20. század fordulójának azon ritka jelenségei közé tartozott, amelyek egyszerre voltak képesek hűek maradni a lokális gyökerekhez és sikerrel látszani a nemzetközi térben. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a magyar szecesszió népművészeti elemeket és népi életképeket is magába sűrítő ágának fő képviselőjeként fellépő Fischer-gyár porcelánjait több világkiállításon aranyéremmel díjazták; és a névadót is rengeteget állam kitüntette, sok más mellett a perzsa, a szerb és a román uralkodóház tagjai.

Fotó: Fischer Emil Múzeum

Herendi porcelán: 1826 → ∞ A Fischer Emil Múzeum szakmai koncepciójának fontos eleme, hogy az állandó kiállítás mellett időszaki tárlatoknak is helyet adjon. Ennek első példája a Herendi porcelán: 1826 → ∞ című különleges, augusztus 29-éig látható válogatás, amely a Stingl Vince alapította herendi porcelánmanufaktúra megalapításának kétszázadik évfordulóját ünnepli. A ma is virágzó cég – amelynek a két legnagyobb külföldi felvevőpiaca Japán és az Egyesült Államok – itthon és a nemzetközi színtéren is számos programmal készül az évfordulóra. A hagyományokat tiszteletben tartó megújulások mellett – a több mint 4 ezer minta és 16 ezer forma szabad kombinációja 64 millió variációt tesz lehetővé – egyvalami soha nem változik: minden egyes darab kézzel készül. Ebből a sokszínűségből kínálnak most imponálóan bő merítést az étkészletektől a dísztárgyakon és vázákon át a szobrokig.

Fotó: Fischer Emil Múzeum

„Fischer Emil szerepe a századforduló tájékán nemcsak az iparművészet, a magyar gazdaság fejlesztése terén is igen jelentős volt, ő találta ki és indította el például a budapesti vásárokat, amelyekből aztán a Budapesti nemzetközi vásár is kifejlődött. Gyárában világszínvonalú tervezőgárdára támaszkodhatott, az impozáns névsorban többek között Horti Pál, Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándor vagy Pálinkás Béla neve is felbukkan” – egészítette ki L. Simon László szavait Reznicsek Mátyás művészettörténész, a Fischer-monográfia szerzője, társkurátor. Felhívta a figyelmet a kiváló festőművész, bútor- és díszkerámia-tervező Pálinkás Béla tevékenységére, akinek a különleges munkáit – a népélet dekorációs elemként való alkalmazása a korban szenzációként hatott – valóban nagy élmény végre ilyen nagy számban, egymás mellett látni. És arra is, hogy ez a nagy ívű válogatás, amely a kezdetektől az 1929-ben bekövetkezett csődig követi végig Fischer Emil és gyára történetét, nem egyszerű főhajtás vagy nosztalgikus múltidézés a boldog békeidőkön merengve. Sokkal inkább egy hazai csúcsteljesítmény újrafelfedezése és -értelmezése – amely a Meszleny-kastéllyal együtt ismét közkinccsé válhat.

Kerámiába zárt szecesszió A Fischer Emil Múzeum a megnyitó alkalmából két reprezentatív, gazdagon illusztrált kötetet is megjelentetett. A Reznicsek Mátyás és L. Simon László szerkesztette Dísztárgyak a Fischer Emil kerámiagyárból – Válogatás L. Simon László gyűjteményéből című kiadvány a tárlat bő magyarázatokkal ellátott katalógusa. „A Zsolnay-gyár technológiai innovációival, különleges mázaival, csodálatos szecessziós dísztárgyaival, valamint építészeti kerámiáival vált világhírűvé, Fischer Emil műhelye elsősorban a polgári enteriőrök világába illeszkedő dísztárgyak területén hozott létre máig érvényes és értékes világot.” Reznicsek Mátyás Kerámiába zárt szecesszió – Fischer Emil és kerámiagyára című, hiánypótló monográfiája pedig „nem csupán egy életmű rekonstrukciója, hanem egyben hozzájárulás a századforduló iparművészetének átértelmezéséhez. A monográfia a múzeum megnyitásával együtt lehetőséget teremt arra, hogy Fischer Emil öröksége végre méltó helyre kerüljön a honi művészettörténetben, műkereskedelemben és muzeológiában. Ezekhez kapcsolódik egy forrásgyűjtemény is (Fischer Emil társadalmi működése) szintén Reznicsek Mátyás válogatásában és szerkesztésében, illetve a Meszleny-kastély felújítását bemutató, a Koszorú Kiadó gondozta kötet (A velencei Meszleny-kastély – A felújítás képei).

Nyitókép: Fischer Emil Múzeum