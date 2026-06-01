06. 01.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
Marius Corbu Fradi Ferencváros Szalai Ádám MLSZ FTC

Változtathat a magyarszabályon az MLSZ – a Fradi-szurkolók egy emberként szapulják Szalai Ádámot

2026. június 01. 20:43

A következő idényre módosíthat a magyarszabályon az MLSZ. A Ferencváros szurkolói közül sokan úgy vélik, a változtatás egyértelműen az ő kedvenc csapatuk ellen szól.

A Nemzeti Sport információi szerint múlt pénteken ülésezett a Magyar Labdarúgó-szövetség NB I-es bizottsága, s a találkozó fő témáját a 2026–2027-es idényre érvényes ösztönzési alapelvek jelentették a hazai és a fiatal játékosokra vonatkozóan. A tárgyaláson olyan döntés születhetett, amely a Ferencváros szurkolóinál kicsapta a biztosítékot.

Mariano Gómez, MLSZ, magyarszabály, FTC, Ferencváros
Mariano Gómez tavasszal letette az állampolgársági esküt, ennek ellenére az új idényben már nem fog megfelelni a magyarszabálynak (Fotó: fradi.hu)

A sportnapilap beszámolója alapján az első fontos alapelv, ami változást jelent az előző évhez képest, hogy 

hazai játékosnak az új szezonban az számít majd, aki adott meccs időpontjában az érvényes FIFA-szabályozás szerint játszhatna a felnőtt magyar válogatottban. Ezzel azok a játékosok már nem számítanának hazai játékosnak, akiknek van magyar állampolgársága, de a FIFA szabályai miatt a nemzeti csapatnál nem vehetők figyelembe. 

(Hasonló, a hazai játékosok szerepeltetését célzó szabályozás van érvényben a román bajnokságban is, melyben szintén csak a válogatottban bevethető labdarúgók számítanak hazai játékosnak.)

Az FTC-t ez a módosítás nagyon érzékenyen érintené, mert így 

sem számítana már „futballmagyarnak”.

Szalai Ádám egykori válogatott labdarúgó, az MLSZ harmadik, utánpótlásért felelős alelnöke egy márciusi Facebook-bejegyzésében már utalt rá, hogy változtathatnak a magyarszabályon, megelőzve ezzel azt, hogy a klubok ki tudják játszani a „kiskapukat”.

(…) A fiatal vagy honosított játékos akkor elfogadható megoldás, ha valódi hozzáadott értéket képvisel a magyar válogatott számára. Az viszont nem elfogadható, ha olyan játékos honosításával próbálják kijátszani a magyarszabályt és az igénybe vehető támogatás részét, aki várhatóan nem fog vagy nem is játszhat a magyar válogatottban

– írta akkor a válogatott korábbi csapatkapitánya a közösségi médiában.

A Ferencváros szimpatizánsai közül sokan úgy vélik, ez az intézkedés egyértelműen az ő kedvenc klubjuk ellen szól, és arról, hogy a csapatban csökkenjen a légiósok száma.

  • „Ezzel a döntéssel bizonyították be azt, hogy az egész magyarszabályt a Fradi miatt hozták létre. Szégyen!” – írta egy drukker a Facebookon. 
  • „Szalai! Focistának sem voltál valami erős, de amit az MLSZ-nél az íróasztalnál művelsz, az már sokaknál kiverte a biztosítékot. Egy normális ötleted nem volt még” – bosszankodott egy másik. 
  • „Akkor így legyen azokkal is, akik a válogatottban játszanak, és csak tátognak a himnusz alatt. Oda jók a külföldiek!?” – tette fel a kérdést egy harmadik.

Szintén fontos változás lehet a magyarszabályt illetően, hogy 

nem szükséges minden egyes mérkőzésen megfelelni az ajánlásnak, hanem a 33 forduló alatt átlagosan kell 450 percet a pályán lenniük a hazai futballistáknak.

Ugyanakkor az előírásban az is szerepel, hogy az ösztönzési összeg megszerzéséhez a hazai futballisták játékperceinek a száma nem lehet alacsonyabb 360 percnél, és egy meccsen 540 percnél több sem számolható el. Ezekkel a megkötésekkel kizárható, hogy csak a bajnokság bizonyos szakaszában teljesítse egy csapat az ösztönzés feltételeit.

A Nemzeti Sport cikkéből az is kiderül, hogy az új idényben az NB I első fordulóját egy héttel a nyári világbajnokság döntője után, a július 25–26-i hétvégén rendezik, míg az utolsó körre a 2027. május 22–23-i hétvégén kerül sor, a 2004 után visszavezetett osztályozót pedig május 29-én vívja az élvonal 11. és a másodosztály második helyezettje.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Halder_1899
2026. június 01. 21:00
Hajrá Fradi ! Mocskos MLSZ !
hannibal2
2026. június 01. 20:55
"a Fradi-szurkolók egy emberként szapulják Szalai Ádámot" Kétlem, mert én sem.
hoci74
2026. június 01. 20:50
Igaza van vagy igaza van? Játszhat a válogatottban? Magyar. Nem játszhat? Sorry, szeretünk maradj velünk de jogilag.....bocsi....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!