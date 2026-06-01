Változtathat a magyarszabályon az MLSZ – a Fradi-szurkolók egy emberként szapulják Szalai Ádámot

„Egyszer és mindenkorra szögezzük le!” – Szalai Ádám tiszta vizet öntött a pohárba a szabályokról
Aligha hozna bármilyen szabályt a Ferencváros ellen.
A következő idényre módosíthat a magyarszabályon az MLSZ. A Ferencváros szurkolói közül sokan úgy vélik, a változtatás egyértelműen az ő kedvenc csapatuk ellen szól.
A Nemzeti Sport információi szerint múlt pénteken ülésezett a Magyar Labdarúgó-szövetség NB I-es bizottsága, s a találkozó fő témáját a 2026–2027-es idényre érvényes ösztönzési alapelvek jelentették a hazai és a fiatal játékosokra vonatkozóan. A tárgyaláson olyan döntés születhetett, amely a Ferencváros szurkolóinál kicsapta a biztosítékot.
A sportnapilap beszámolója alapján az első fontos alapelv, ami változást jelent az előző évhez képest, hogy
hazai játékosnak az új szezonban az számít majd, aki adott meccs időpontjában az érvényes FIFA-szabályozás szerint játszhatna a felnőtt magyar válogatottban. Ezzel azok a játékosok már nem számítanának hazai játékosnak, akiknek van magyar állampolgársága, de a FIFA szabályai miatt a nemzeti csapatnál nem vehetők figyelembe.
(Hasonló, a hazai játékosok szerepeltetését célzó szabályozás van érvényben a román bajnokságban is, melyben szintén csak a válogatottban bevethető labdarúgók számítanak hazai játékosnak.)
Az FTC-t ez a módosítás nagyon érzékenyen érintené, mert így
sem számítana már „futballmagyarnak”.
Szalai Ádám egykori válogatott labdarúgó, az MLSZ harmadik, utánpótlásért felelős alelnöke egy márciusi Facebook-bejegyzésében már utalt rá, hogy változtathatnak a magyarszabályon, megelőzve ezzel azt, hogy a klubok ki tudják játszani a „kiskapukat”.
(…) A fiatal vagy honosított játékos akkor elfogadható megoldás, ha valódi hozzáadott értéket képvisel a magyar válogatott számára. Az viszont nem elfogadható, ha olyan játékos honosításával próbálják kijátszani a magyarszabályt és az igénybe vehető támogatás részét, aki várhatóan nem fog vagy nem is játszhat a magyar válogatottban
– írta akkor a válogatott korábbi csapatkapitánya a közösségi médiában.
A Ferencváros szimpatizánsai közül sokan úgy vélik, ez az intézkedés egyértelműen az ő kedvenc klubjuk ellen szól, és arról, hogy a csapatban csökkenjen a légiósok száma.
Szintén fontos változás lehet a magyarszabályt illetően, hogy
nem szükséges minden egyes mérkőzésen megfelelni az ajánlásnak, hanem a 33 forduló alatt átlagosan kell 450 percet a pályán lenniük a hazai futballistáknak.
Ugyanakkor az előírásban az is szerepel, hogy az ösztönzési összeg megszerzéséhez a hazai futballisták játékperceinek a száma nem lehet alacsonyabb 360 percnél, és egy meccsen 540 percnél több sem számolható el. Ezekkel a megkötésekkel kizárható, hogy csak a bajnokság bizonyos szakaszában teljesítse egy csapat az ösztönzés feltételeit.
A Nemzeti Sport cikkéből az is kiderül, hogy az új idényben az NB I első fordulóját egy héttel a nyári világbajnokság döntője után, a július 25–26-i hétvégén rendezik, míg az utolsó körre a 2027. május 22–23-i hétvégén kerül sor, a 2004 után visszavezetett osztályozót pedig május 29-én vívja az élvonal 11. és a másodosztály második helyezettje.
Nyitókép: MTI / MTVA / Illyés Tibor