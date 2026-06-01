06. 01.
hétfő
Puskás Akadémia Hornyák Zsolt Felcsút NB I

Eljött ez a pillanat is: lezárult egy korszak Felcsúton

2026. június 01. 21:13

A Puskás Akadémia új vezetőedzővel kezdi meg a következő idényt. Hornyák Zsolt hét évig irányította az együttest, de most közös megegyezéssel távozott.

Közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedző és a labdarúgó NB I-ben legutóbb hatodik Puskás Akadémia.

Az 53 éves, párkányi születésű szakember 2019 óta dolgozott a felcsúti klubnál, 

a jelenlegi NB I-es mezőnyben ő volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő edző.

A Puskás Akadémia az irányításával 

  • 2021-ben és 2025-ben ezüstérmes, 
  • 2020-ban, 2022-ben és 2024-ben harmadik lett. 

A hat évvel ezelőtti bronzérem volt az első dobogós helyezése az együttesnek az élvonalban.

A klub honlapja kiemelte, hogy a felvidéki származású Hornyák 270 mérkőzésen (128 győzelem, 67 döntetlen, 75 vereség) irányította a csapatot, amely a vezetésével öt idényben – négy Konferencia-liga-selejtező mellett egyszer Európa-liga-selejtezőben – szerepelt a nemzetközi porondon. Nála mutatkozott be a felcsútiak első csapatában Tóth Balázs, Pécsi Ármin, Gruber Zsombor, Markgráf Ákos és Marius Corbu is.

Hornyák mellett a szakmai stábból Stanislav Macek asszisztens edző, Egon Kunzmann erőnléti edző és Bárdosi Balázs videóelemző is távozik.

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
magyar-1977
2026. június 01. 21:15
Szépen alakul a nyári féregírtás !:DDD Átteleltek az orbánparaziták!:DDDD
