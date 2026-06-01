Ft
Ft
24°C
18°C
Ft
Ft
24°C
18°C
06. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány országgyűlés szexuális nevelés államtitkár

Szexuális nevelés, gender, vakcina – ezekről is kérdezték a kormányt a parlamentben

2026. június 01. 20:38

A szívhangrendelet gyorsan heves vitához vezetett.

2026. június 01. 20:38
null

Magyar Péter miniszterelnök felszólalása után a napirendről szavaztak a képviselők. A napirend módosítását is megszavazta az Országgyűlés, így  felveszik a napirendre a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amit a házszabálytól eltérően javasolt tárgyalni a házbizottság. Így már a hétfői ülésen általános vitára bocsátják a javaslatot, szerdáig lehet majd módosító javaslatokat benyújtani, és várhatóan jövő hétfőn, június 8-án már szavazhatnak is arról, hogy csökkenjen a képviselők fizetése.

Interpellációkkal folytatódott a hétfői ülésnap. A fideszes Radics Béla interpellációjában a szexuális nevelésről kérdezte az oktatási és gyermekügyi minisztert. Radics szerint itt nem politikai jelszavakról, abszurd vitákról, hanem a gyerekeinkről van szó. A képviselő szerint a Tisza kormányprogramja arra utal, nem értenek egyet azzal, hogy a szülők joga, hogyan nevelik a gyerekeiket ilyen téren. Végül a képviselő azt kérdezte, tudják-e garantálni, hogy a szülők hozzájárulása nélkül nem kapnak az iskolán belül szexuális nevelést a gyerekek. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter távollétében Kapronczai Balázs államtitkár válaszolt. Kifejtette, a Tisza-kormány nem készül ideológiai programot bevezetni az iskolákba. Az államtitkár szerint a Fidesz kultúrháborúk terepévé tette az oktatást, a Tisza közszolgáltatásként és stratégiai területként kezeli, ahol a gyerekek érdeke az első. Hozzátette, hogy a korszerű szexuális nevelés nem ideológia, az az ideológia, ami alapján Radics kérdez, az a valóság ugyanis csak a képviselő interpellációjában létezik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Összeszólalkoztak a képviselők

Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselő az egészségügyi miniszterhez nyújtott be interpellációt, a szívhangrendeletről kérdezte Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert. A miniszter szerint a „szívtelen szívhangrendelet” megszületésének körülményei egyértelművé teszik, hogy ez egy politikai döntés volt. Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője a miniszter beszéde közben farizeusnak nevezte Hegedűst, aki visszaszólt, 

Ti vagytok a farizeusok! 

Szintén az egészségügyi minisztert interpellálta a Mi Hazánk képviselője. Szabadi István azt kérdezte, kártalanítja-e a Covid-károsultakat a kormány? Emlékeztetett, egyre több országban van napirenden az oltáskárosultak helyzete. Kiemelte, 

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a járvány alatt a Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiumának vezetőjeként asszisztált a WHO ajánlásokhoz és az oltási program végrehajtásához. 

Hegedűs Zsolt válaszában a járványkezelés hibáit ki kell vizsgálni, például a Sinofarm vakcinák gyorsított engedélyezését, vagy a lélegeztetőgépek beszerzését, az oltásokba vetett bizalmat pedig meg kell erősíteni. Fontos viszont különválasztani a járványkezelés hibáit az oltások megítélésétől, hiszen mára egyértelmű, hogy a Covid-oltások előnyei messze meghaladták a hátrányaikat, ugyan nincs teljesen kockázatmentes gyógyszer vagy vakcina, mellékhatások előfordulhatnak. Ilyen esetben viszont a kártalanítást már most is lehetővé teszik a törvények. A Mi Hazánk képviselője nem fogadta el a miniszter válaszát.

Pócs János fideszes képviselő arról kérdezte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztert, mennyi ukrán gabona érkezett az országba abban az időszakban, amíg átmenetileg nem vonatkozott tilalom a behozatalra. Bóna válaszában kifejtette, nem nyomta le semmi  gabonaárakat, mind a kukorica, mind a búza tonnánkénti ára emelkedett az elmúlt egy hónapban. Kifejtette: Ukrajnában ma magasabb a gabona ára, mint idehaza, ráadásul a szállítási költségekkel is számolni kell.

A gender-kérdést is megkapta a kormány

A KDNP-s Latorczai Csaba azt szerette volna megtudni, hogy a Tisza-kormány továbbra is érvényben tartja majd az Alaptörvény azon rendelkezését, hogy a férfi és nő biológiailag meghatározott, vagy brüsszeli nyomásra bevezetik-e a „gender ideológiát” a magyar jogrendszerbe. Mivel azonban a kérdését kuncogás követte a tiszás padsorokból, így már megelőlegezte, hogy a kérdésére nem fog választ kapni. 

A miniszter távollétében Bódis Péter, a Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára válaszolt,az Alaptörvény szerint az emberi méltóságot kell megvédeni, nem lehet tovább olyan államot működtetni, amely emberi sorsokból politikai muníciót, társadalmi különbözőségekből ellenségképeket gyárt. A helyreállító alkotmányosság ezért az egyenlő emberi méltóságot tekinti kiindulópontjának – mondta az igazságügyi miniszter államtitkára. Latorczai szerint abban egyetértenek, hogy az emberi méltóság mindenkinek kijár. Abban viszont nem értenek egyet, hogy biológiai tények jogi viták tárgyává tehetők, ezért nem fogadta el a választ.

Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője tragikomédiának nevezte a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítását és arra kérte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, hogy a MÁV mielőbb indítsa el a személyforgalmat a vonalon. A miniszter egyetértett az állítással. Szerinte már alapvetően sem a helyes nyomvonalon indult el az építkezés. Felhozta, hogy át kell vizsgálniuk, mi került 1000 milliárd forintba a beruházáson. Elmondta azt is, hogy hat éve olyan jogszabályt fogadott el a parlament, amelyben 10 évre titkosították a szerződéseket, amiket Kína és Magyarország kötött. Vitézy azt mondta, minisztertársával, Kapitány Istvánnal együtt kikérik a kínaiaktól ezeket a szerződéseket. Azt is mondta, már 90 százalék fölött van a projekt készültsége. A képviselő elfogadta a választ.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dimaggio
2026. június 01. 21:24
Hitler tudott gyúlöletet kelteni és volt egy víziója .MP.csak gyűlöletet tud kelteni , víziója nincs ,de nehogy olyan víziója legyen majd ,amilyen Hitlerenek volt.
Válasz erre
0
0
nuevas-reglas
2026. június 01. 20:56
Az Orban kormany vakcinabunozeset ki kell vizsgalni, a bunosok bunhodni fognak
Válasz erre
0
3
Agricola
2026. június 01. 20:56
Érdekes volt Szalai Piroska felszólalása, mely Eurostat tényadatokra támaszkodott, cáfolva a Tisza Párt hamis (Mindenszarista) állításait a magyarországi szegénységi helyzettel kapcsolatban. Kármán András pénzügyminiszter volt a válaszadó, de mellébeszélt. Úgy tett, mást beszélt, mint Bodóné mikor a bor árát kérték. Bodóné sokat ivott hitelbe és jól megnőtt a számlája, de fizetni sehogy se akaródzott neki.
Válasz erre
2
0
survivor
2026. június 01. 20:53
Mi volt a baj a Sinopharm vakcinakkal? 2t is kaptam...semmi problema. Klasszikus v. a fel vilag hasznalta. Persze a nem oltakozó hülye magara vessen. Ja, hogy NEM Pfizer ??
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!