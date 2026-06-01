Szexuális nevelés, gender, vakcina – ezekről is kérdezték a kormányt a parlamentben

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
A szívhangrendelet gyorsan heves vitához vezetett.
Magyar Péter miniszterelnök felszólalása után a napirendről szavaztak a képviselők. A napirend módosítását is megszavazta az Országgyűlés, így felveszik a napirendre a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amit a házszabálytól eltérően javasolt tárgyalni a házbizottság. Így már a hétfői ülésen általános vitára bocsátják a javaslatot, szerdáig lehet majd módosító javaslatokat benyújtani, és várhatóan jövő hétfőn, június 8-án már szavazhatnak is arról, hogy csökkenjen a képviselők fizetése.
Interpellációkkal folytatódott a hétfői ülésnap. A fideszes Radics Béla interpellációjában a szexuális nevelésről kérdezte az oktatási és gyermekügyi minisztert. Radics szerint itt nem politikai jelszavakról, abszurd vitákról, hanem a gyerekeinkről van szó. A képviselő szerint a Tisza kormányprogramja arra utal, nem értenek egyet azzal, hogy a szülők joga, hogyan nevelik a gyerekeiket ilyen téren. Végül a képviselő azt kérdezte, tudják-e garantálni, hogy a szülők hozzájárulása nélkül nem kapnak az iskolán belül szexuális nevelést a gyerekek. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter távollétében Kapronczai Balázs államtitkár válaszolt. Kifejtette, a Tisza-kormány nem készül ideológiai programot bevezetni az iskolákba. Az államtitkár szerint a Fidesz kultúrháborúk terepévé tette az oktatást, a Tisza közszolgáltatásként és stratégiai területként kezeli, ahol a gyerekek érdeke az első. Hozzátette, hogy a korszerű szexuális nevelés nem ideológia, az az ideológia, ami alapján Radics kérdez, az a valóság ugyanis csak a képviselő interpellációjában létezik.
Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselő az egészségügyi miniszterhez nyújtott be interpellációt, a szívhangrendeletről kérdezte Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert. A miniszter szerint a „szívtelen szívhangrendelet” megszületésének körülményei egyértelművé teszik, hogy ez egy politikai döntés volt. Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője a miniszter beszéde közben farizeusnak nevezte Hegedűst, aki visszaszólt,
Ti vagytok a farizeusok!
Szintén az egészségügyi minisztert interpellálta a Mi Hazánk képviselője. Szabadi István azt kérdezte, kártalanítja-e a Covid-károsultakat a kormány? Emlékeztetett, egyre több országban van napirenden az oltáskárosultak helyzete. Kiemelte,
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a járvány alatt a Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiumának vezetőjeként asszisztált a WHO ajánlásokhoz és az oltási program végrehajtásához.
Hegedűs Zsolt válaszában a járványkezelés hibáit ki kell vizsgálni, például a Sinofarm vakcinák gyorsított engedélyezését, vagy a lélegeztetőgépek beszerzését, az oltásokba vetett bizalmat pedig meg kell erősíteni. Fontos viszont különválasztani a járványkezelés hibáit az oltások megítélésétől, hiszen mára egyértelmű, hogy a Covid-oltások előnyei messze meghaladták a hátrányaikat, ugyan nincs teljesen kockázatmentes gyógyszer vagy vakcina, mellékhatások előfordulhatnak. Ilyen esetben viszont a kártalanítást már most is lehetővé teszik a törvények. A Mi Hazánk képviselője nem fogadta el a miniszter válaszát.
Pócs János fideszes képviselő arról kérdezte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztert, mennyi ukrán gabona érkezett az országba abban az időszakban, amíg átmenetileg nem vonatkozott tilalom a behozatalra. Bóna válaszában kifejtette, nem nyomta le semmi gabonaárakat, mind a kukorica, mind a búza tonnánkénti ára emelkedett az elmúlt egy hónapban. Kifejtette: Ukrajnában ma magasabb a gabona ára, mint idehaza, ráadásul a szállítási költségekkel is számolni kell.
A KDNP-s Latorczai Csaba azt szerette volna megtudni, hogy a Tisza-kormány továbbra is érvényben tartja majd az Alaptörvény azon rendelkezését, hogy a férfi és nő biológiailag meghatározott, vagy brüsszeli nyomásra bevezetik-e a „gender ideológiát” a magyar jogrendszerbe. Mivel azonban a kérdését kuncogás követte a tiszás padsorokból, így már megelőlegezte, hogy a kérdésére nem fog választ kapni.
A miniszter távollétében Bódis Péter, a Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára válaszolt,az Alaptörvény szerint az emberi méltóságot kell megvédeni, nem lehet tovább olyan államot működtetni, amely emberi sorsokból politikai muníciót, társadalmi különbözőségekből ellenségképeket gyárt. A helyreállító alkotmányosság ezért az egyenlő emberi méltóságot tekinti kiindulópontjának – mondta az igazságügyi miniszter államtitkára. Latorczai szerint abban egyetértenek, hogy az emberi méltóság mindenkinek kijár. Abban viszont nem értenek egyet, hogy biológiai tények jogi viták tárgyává tehetők, ezért nem fogadta el a választ.
Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője tragikomédiának nevezte a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítását és arra kérte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, hogy a MÁV mielőbb indítsa el a személyforgalmat a vonalon. A miniszter egyetértett az állítással. Szerinte már alapvetően sem a helyes nyomvonalon indult el az építkezés. Felhozta, hogy át kell vizsgálniuk, mi került 1000 milliárd forintba a beruházáson. Elmondta azt is, hogy hat éve olyan jogszabályt fogadott el a parlament, amelyben 10 évre titkosították a szerződéseket, amiket Kína és Magyarország kötött. Vitézy azt mondta, minisztertársával, Kapitány Istvánnal együtt kikérik a kínaiaktól ezeket a szerződéseket. Azt is mondta, már 90 százalék fölött van a projekt készültsége. A képviselő elfogadta a választ.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka