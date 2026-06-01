Szexuális nevelés, gender, vakcina – ezekről is kérdezték a kormányt a parlamentben

Magyar Péter miniszterelnök felszólalása után a napirendről szavaztak a képviselők. A napirend módosítását is megszavazta az Országgyűlés, így felveszik a napirendre a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amit a házszabálytól eltérően javasolt tárgyalni a házbizottság. Így már a hétfői ülésen általános vitára bocsátják a javaslatot, szerdáig lehet majd módosító javaslatokat benyújtani, és várhatóan jövő hétfőn, június 8-án már szavazhatnak is arról, hogy csökkenjen a képviselők fizetése.

Interpellációkkal folytatódott a hétfői ülésnap. A fideszes Radics Béla interpellációjában a szexuális nevelésről kérdezte az oktatási és gyermekügyi minisztert. Radics szerint itt nem politikai jelszavakról, abszurd vitákról, hanem a gyerekeinkről van szó. A képviselő szerint a Tisza kormányprogramja arra utal, nem értenek egyet azzal, hogy a szülők joga, hogyan nevelik a gyerekeiket ilyen téren. Végül a képviselő azt kérdezte, tudják-e garantálni, hogy a szülők hozzájárulása nélkül nem kapnak az iskolán belül szexuális nevelést a gyerekek. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter távollétében Kapronczai Balázs államtitkár válaszolt. Kifejtette, a Tisza-kormány nem készül ideológiai programot bevezetni az iskolákba. Az államtitkár szerint a Fidesz kultúrháborúk terepévé tette az oktatást, a Tisza közszolgáltatásként és stratégiai területként kezeli, ahol a gyerekek érdeke az első. Hozzátette, hogy a korszerű szexuális nevelés nem ideológia, az az ideológia, ami alapján Radics kérdez, az a valóság ugyanis csak a képviselő interpellációjában létezik.