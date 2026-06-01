Zelenszkij kulcsembere megjelölte az időpontot: hamarabb véget érhet az orosz-ukrán háború, mint gondoltuk

Reális lehet egy békemegállapodás létrejötte Ukrajna és Oroszország között a tél beköszöntéig – közölte hétfőn Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy vasárnapi interjúban azt mondta, hogy Kijev javuló stratégiai helyzetét figyelembe véve sürgeti az elmúlt hónapokban megrekedt béketárgyalások folytatását még a tél beállta előtt.