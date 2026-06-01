Sebességváltás: Brüsszel felgyorsítja az ukrán EU-csatlakozást

Korábban történhet meg a vártnál a következő lépés Ukrajna uniós csatlakozása ügyében – írja a Kyiv Independent.

Mindenki azon dolgozik, hogy június 15-én nyissák meg az elsőt a hat úgynevezett „bővítési klaszter” közül.

Két tagállam diplomatái június 1-jén elmondta a Kyiv Independentnek, hogy a cél az, hogy június 15-én Luxemburgban, az EU külügyminiszterek ülésének margóján rendezzék meg a kormányközi konferenciát, amelyen hivatalosan megtörténik a bővítési klaszterek megnyitása. Ha ez nem sikerül, akkor még június 16-án is megtarthatják, szintén Luxemburgban, az európai miniszterek találkozója mellett. A korábbi tervek szerint ez a következő lépés valószínűleg június 16. és 18. között várható volt.