Sebességváltás: Brüsszel felgyorsítja az ukrán EU-csatlakozást

Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Hamarosan együtt ünnepelhetnek az európai vezetők és Zelenszkij.
Korábban történhet meg a vártnál a következő lépés Ukrajna uniós csatlakozása ügyében – írja a Kyiv Independent.
Mindenki azon dolgozik, hogy június 15-én nyissák meg az elsőt a hat úgynevezett „bővítési klaszter” közül.
Két tagállam diplomatái június 1-jén elmondta a Kyiv Independentnek, hogy a cél az, hogy június 15-én Luxemburgban, az EU külügyminiszterek ülésének margóján rendezzék meg a kormányközi konferenciát, amelyen hivatalosan megtörténik a bővítési klaszterek megnyitása. Ha ez nem sikerül, akkor még június 16-án is megtarthatják, szintén Luxemburgban, az európai miniszterek találkozója mellett. A korábbi tervek szerint ez a következő lépés valószínűleg június 16. és 18. között várható volt.
Akár június 15-én, akár 16-án történik meg a klaszterek megnyitása, az azt jelentené, hogy az EU teljesítette azt a célját, hogy ezt Ciprus hat hónapos uniós tanácsi elnökségének végéig megtegye,
és lehetőséget ad az uniós vezetőknek, hogy június 18-i csúcstalálkozójukon ünnepeljenek Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP
