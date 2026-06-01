Zelenszkij szerint már csak rövid idő áll rendelkezésre a békekötésre

Nincs több kérdés: az Egyesült Államok bejelentette, mikor lesz vége az iráni háborúnak
Az ukrán elnök egy amerikai műsorban arról beszélt, hogy most jó tárgyalási helyzetben van Ukrajna. Zelenszkij próbálja meggyőzni az amerikaiakat, hogy folytassák a tárgyalások közvetítését.
A Kijev és Moszkva közötti eredményes béketárgyalások lehetősége 2026 teléig fennmarad – jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök a CBS News-nak riporterének a hétvégén. A Kyiv Independent beszámolója szerint Zelenszkij a beszélgetésben azt állította, hogy Ukrajna visszanyerte a kezdeményezést a harctéren.
„Azáltal, hogy 2025 decemberében visszanyerte a kezdeményezést a harctéren, Ukrajna kedvezőbb helyzetbe került az Oroszországgal folytatandó tárgyalásokhoz” – mondta az ukrán elnök. Hozzátette: ez a lehetőség a következő télig tart, amikor Moszkva várhatóan ismét támadást indít Ukrajna kritikus energiainfrastruktúrája ellen.
Az elnök elmondta, hogy tájékoztatta Kijev amerikai partnereit, akik közvetítenek a Kremllel folytatott tárgyalásokon, erről a diplomáciai lehetőségről.
„2025 decemberében kezdődött, Oroszország kezdte elveszíteni a kezdeményezést a harctéren” – mondta Zelenszkij. „És ebből a szempontból megosztottam ezt az információt amerikai partnereinkkel. Januárban azt mondtam nekik, hogy szerintem van egy ablakunk a tárgyalásokra, mert minden hónapban egyre több embert fognak veszíteni... Tehát most van ez az időszak a tél előtt. Úgy gondolom tehát, hogy télen – még a tél beállta előtt – meg kell találnunk a módját, a diplomáciai utat, hogy leüljünk és beszéljünk.”
Oroszország frontvonalbeli előrenyomulása 2025–2026 telén megtorpant. A fagyos hideg megnehezítette az orosz gyalogsági egységek számára, hogy behatoljanak az ukrán állásokba és kijátsszák az ukrán drónkezelőket.
Moszkva fokozta az ukrán városok bombázásait, és célba vette a fűtési és áramellátást a tél leghidegebb napjaiban.
Ahhoz, hogy Ukrajna kihasználhassa a tárgyalások újrakezdésének lehetőségét, Vlagyimir Putyin orosz elnöknek további nyomással kell szembenéznie – jelentette ki Zelenszkij.
Az elnök elismerte azt is, hogy az amerikai tárgyalók az iráni háborúra koncentrálnak, és jelenleg nem tartják prioritásnak Ukrajnát.
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter május 30-án újságíróknak azt mondta, hogy az Egyesült Államok „megtalálja a módját”, hogy segítsen Ukrajnának megvédeni magát, bár részleteket nem közölt.
Az Ukrajna és Oroszország közötti legutóbbi tárgyalási forduló 2026 februárjában Genfben zajlott. Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 12-én elismerte, hogy az Egyesült Államok által közvetített tárgyalások gyakorlatilag megrekedtek.
Nyitókép: Isabella Bonotto / Anadolu via AFP
