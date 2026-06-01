zelenszkij egyesült államok ukrajna

Zelenszkij szerint már csak rövid idő áll rendelkezésre a békekötésre

2026. június 01. 09:47

Az ukrán elnök egy amerikai műsorban arról beszélt, hogy most jó tárgyalási helyzetben van Ukrajna. Zelenszkij próbálja meggyőzni az amerikaiakat, hogy folytassák a tárgyalások közvetítését.

A Kijev és Moszkva közötti eredményes béketárgyalások lehetősége 2026 teléig fennmarad – jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök a CBS News-nak riporterének a hétvégén. A Kyiv Independent beszámolója szerint Zelenszkij a beszélgetésben azt állította, hogy Ukrajna visszanyerte a kezdeményezést a harctéren. 

„Azáltal, hogy 2025 decemberében visszanyerte a kezdeményezést a harctéren, Ukrajna kedvezőbb helyzetbe került az Oroszországgal folytatandó tárgyalásokhoz” – mondta az ukrán elnök. Hozzátette: ez a lehetőség a következő télig tart, amikor Moszkva várhatóan ismét támadást indít Ukrajna kritikus energiainfrastruktúrája ellen.

Az elnök elmondta, hogy tájékoztatta Kijev amerikai partnereit, akik közvetítenek a Kremllel folytatott tárgyalásokon, erről a diplomáciai lehetőségről.

2025 decemberében kezdődött, Oroszország kezdte elveszíteni a kezdeményezést a harctéren” – mondta Zelenszkij. „És ebből a szempontból megosztottam ezt az információt amerikai partnereinkkel. Januárban azt mondtam nekik, hogy szerintem van egy ablakunk a tárgyalásokra, mert minden hónapban egyre több embert fognak veszíteni...  Tehát most van ez az időszak a tél előtt. Úgy gondolom tehát, hogy télen – még a tél beállta előtt – meg kell találnunk a módját, a diplomáciai utat, hogy leüljünk és beszéljünk.

Oroszország frontvonalbeli előrenyomulása 2025–2026 telén megtorpant. A fagyos hideg megnehezítette az orosz gyalogsági egységek számára, hogy behatoljanak az ukrán állásokba és kijátsszák az ukrán drónkezelőket.

Moszkva fokozta az ukrán városok bombázásait, és célba vette a fűtési és áramellátást a tél leghidegebb napjaiban.

Ahhoz, hogy Ukrajna kihasználhassa a tárgyalások újrakezdésének lehetőségét, Vlagyimir Putyin orosz elnöknek további nyomással kell szembenéznie – jelentette ki Zelenszkij. 

Az elnök elismerte azt is, hogy az amerikai tárgyalók az iráni háborúra koncentrálnak, és jelenleg nem tartják prioritásnak Ukrajnát.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter május 30-án újságíróknak azt mondta, hogy az Egyesült Államok „megtalálja a módját”, hogy segítsen Ukrajnának megvédeni magát, bár részleteket nem közölt.

Az Ukrajna és Oroszország közötti legutóbbi tárgyalási forduló 2026 februárjában Genfben zajlott. Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 12-én elismerte, hogy az Egyesült Államok által közvetített tárgyalások gyakorlatilag megrekedtek. 

Nyitókép: Isabella Bonotto / Anadolu via AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Nasi12
2026. június 01. 10:33
Szóval ukrajna átvette a harctéren a kezdeményezést és az ami hadügyér segít megvédeni ukrajnát. Lehet ha nem kezdeményezne nem kellene megvédeni.
ihavrilla
2026. június 01. 10:31
Ezt a hülyeséget!
lacika-985
2026. június 01. 10:24
Annyira kedvező helyzetben vannak hogy tényleg könnyebb lesz tárgyalni mert nemsokára az alku tárgya a saját életük megtartása lesz semmi más.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!