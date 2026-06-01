Nincs több kérdés: az Egyesült Államok bejelentette, mikor lesz vége az iráni háborúnak

Egy Fox Newsnak adott interjúban Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap kijelentette: az Egyesült Államok akkor tekinti lezártnak az iráni konfliktust,
ha szabaddá válik a Hormuzi-szoros és Irán kiadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyverről
– erről a Portfolio adott hírt.
A miniszter hangsúlyozta: amennyiben létrejön a megállapodás a két fél között, a Hormuzi-szoros megnyitását az Egyesült Államok annak jeleként fogja tekinteni, hogy Irán tartja a szavát.
Scott Bessent szerint
Irán nagy hibát követett el azzal, hogy az Egyesült Államokkal kialakult konfliktusa során megtámadta az Arab-öbölbeli szomszédait,
hiszen az öböl menti államok ugyan az Egyesült Államokkal partneri kapcsolatban vannak, de a múltban nem voltak teljes mértékben „transzparensek” a bankrendszerükben megforduló iráni pénzekkel. Az ellenük irányuló iráni légicsapásokat követően ezek az arab országok „hirtelen nagyon együttműködőkké váltak abban az értelemben, hogy hajlandóak voltak megosztani bankszámla-adatokat és segíteni számlák befagyasztását” – hangoztatta az amerikai pénzügyminiszter, és egyben méltatta az amerikai tengeri blokád eredményeit, amelynek révén
az iráni kikötőkből induló hajók nem jutnak át a Hormuzi-szoroson,
illetve nem tudják megközelíteni az iráni partokat – írják.
A közlemény szerint a blokád elmúlt több mint 6 hete alatt 116 hajót fordítottak vissza amerikai katonai egységek az Ománi-öböl és Hormuzi-szoros térségében, tudjuk meg.
Hormuz megnyílik, az Irán elleni blokádnak vége és egyes szankciókat az amerikaiak feloldanak, hogy Irán eladhassa az olaját.
Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui