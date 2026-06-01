Ft
Ft
24°C
18°C
Ft
Ft
24°C
18°C
06. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
scott bessent hormuzi - szoros irán egyesült államok

Nincs több kérdés: az Egyesült Államok bejelentette, mikor lesz vége az iráni háborúnak

2026. június 01. 06:39

Mutatjuk a részleteket.

2026. június 01. 06:39
null

Egy Fox Newsnak adott interjúban Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap kijelentette: az Egyesült Államok akkor tekinti lezártnak az iráni konfliktust, 

ha szabaddá válik a Hormuzi-szoros és Irán kiadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyverről 

– erről a Portfolio adott hírt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A miniszter hangsúlyozta: amennyiben létrejön a megállapodás a két fél között, a Hormuzi-szoros megnyitását az Egyesült Államok annak jeleként fogja tekinteni, hogy Irán tartja a szavát.

Scott Bessent szerint 

Irán nagy hibát követett el azzal, hogy az Egyesült Államokkal kialakult konfliktusa során megtámadta az Arab-öbölbeli szomszédait,

 hiszen az öböl menti államok ugyan az Egyesült Államokkal partneri kapcsolatban vannak, de a múltban nem voltak teljes mértékben „transzparensek” a bankrendszerükben megforduló iráni pénzekkel. Az ellenük irányuló iráni légicsapásokat követően ezek az arab országok „hirtelen nagyon együttműködőkké váltak abban az értelemben, hogy hajlandóak voltak megosztani bankszámla-adatokat és segíteni számlák befagyasztását” – hangoztatta az amerikai pénzügyminiszter, és egyben méltatta az amerikai tengeri blokád eredményeit, amelynek révén 

az iráni kikötőkből induló hajók nem jutnak át a Hormuzi-szoroson,

 illetve nem tudják megközelíteni az iráni partokat – írják.

A közlemény szerint a blokád elmúlt több mint 6 hete alatt 116 hajót fordítottak vissza amerikai katonai egységek az Ománi-öböl és Hormuzi-szoros térségében, tudjuk meg.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

A CNN szerint megvan a megegyezés Iránnal

Hormuz megnyílik, az Irán elleni blokádnak vége és egyes szankciókat az amerikaiak feloldanak, hogy Irán eladhassa az olaját.

Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pulsarito
2026. június 01. 08:38
"A közlemény szerint a blokád elmúlt több mint 6 hete alatt 116 hajót fordítottak vissza amerikai katonai egységek" És azt miért nem írja a közlemény, hogy ez hány %-a a hajóforgalomnak? Visszafordítottak 116-ot, meg átment 500? Kb ez lehet a nagyságrend.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. június 01. 08:16
Haha, mi ez a baromság?
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. június 01. 07:27
Tizedszer?
Válasz erre
0
0
nzoltan-818
2026. június 01. 07:11
Akkor ez a háború is elfog tartani úgy mint a Vietnámban, vagy az Afganisztánban min. úgy vagy 20 évig és majd egy kapkodva kivonulással innen is hazamennek?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!