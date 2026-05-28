A ChatGPT meg tudta volna akadályozni október 7-ét – a Moszad volt igazgatója a Mandinernek!

És miben lehet rossz hatása?

A rossz oldal, hogy az ellenfél is használja a mesterséges intelligenciát. A terroristák életét is könnyebbé teszi.

A hackelési képességeket nagyon megnöveli. Minden technológiát lehet jóra és rosszra is használni. Segíthetjük vele a világot, de az az ellenfeleink is dolgoznak vele.

Mi történik majd ön szerint, ha áttörést ér el valaki a kvantum-számítógépek terén? Ez eljöhet a belátható időn belül?

Ezt feltételeznünk kell, mert az emberiség nagyon ambiciózus, ilyen a természetünk. Már nagyon is vizsgáljuk Izraelben a kvantum-számítástechnika határait. Ez hatalmas veszélyeket rejt magában a kriptológia (üzenetek biztonságos kódolása – A szerk.) terén. Mindig azt feltételezzük, hogy az ellenfél nem tudja feltörni a kódjainkat, mert ezekhez hatalmas gépek kellenének. A kvantum-számítástechnika ezt gyökeresen fogja átalakítani.

Másodpercek tört részei alatt törik majd fel a kódokat.

Legalábbis ettől félnek. Ha ez így lesz, akkor a titkosítás rendszerének vége. Persze, a kvantum-számítástechnikával jobb gyógyszereket, vegyi anyagokat lehet majd csinálni, stb. De veszélyes is lehet, és rosszra is lehet használni – mint minden technológiát.

Mi lesz a megoldás ön szerint, ha ez bekövetkezik? Visszatérnek a táviratok és a tollal, papírra írás?

Talán igen. Azt hiszem, az emberek kevéssé fognak bízni a digitális világban és a számítógépekben.

Ez a technológia nem ismer határokat.

Ha a következő évtizedekben ez rossz kezekbe, rossz országok kezébe kerül – például Észak-Koreáéba –, és ellenünk használják, akkor visszatér a toll és a papír.

Közben nem látni az iráni háború végét.

A „győzelem” már nem létezik, mint fogalom.

Az ilyen szavak, hogy „legyőzni”, „teljes győzelmet aratni” – ezek a múlté. Szerintem legutóbb 1967-ben, a hatnapos háború idején láttunk ilyet. De akkor is minden fél győzelmet hirdetett. Ki nyerte az afganisztáni háborút? Ki nyerte meg az iraki háborút? A győzelmet teljesen máshogy definiálnám, már ha egyáltalán definiálnám. Valószínű, hogy Irán nem adja meg magát. Még nem látjuk, hogy térdre rogytak volna. Az izraeli és amerikai támadások azt a lehetőséget hozták el, hogy egy sokkal jobb alkut köthessen Amerika Iránnal.

És ha új alkut kötnek, akkor megbízna Iránban?

Nem bíznék meg bennük, Irán sosem fogja tiszteletben tartani az alkut.

Akkor mi értelme volt a háborúnak?

A háborúnak még nincsen vége.

A cél az volt, hogy meggátoljuk, megzavarjuk a képességeiket.

Iránt egy nagy, agresszív támadás érte legalább három szinten. Ezek a vezetőség – a forradalmi gárda, a legfelsőbb vezető, a fia, a titkosszolgálatok, stb. A második szint: a ballisztikus rakétái, a légiereje, a haditengerészete. Ez a szint komoly csapás szenvedett el, és nem olyasmi, amit egy nap alatt újraépítenek. Nem pusztítottunk el mindent, de a „minden” sem létezik már, mint szó. A harmadik réteg: a nukleáris létesítmények. Legjobb tudomásom szerint Irán nagyon messze került attól, hogy atombombát csináljanak. Évekkel vetettük hátra a terveiket. Tudom, hogy eltérő jelentések vannak. Ha a New York Timesra vagy a CNN-re hallgat, akkor azt fogja olvasni, hogy „ajvé, nem tettünk eleget”. De milyen más lehetőségünk lett volna? Hagyjuk, hogy csináljanak, amit akarnak? Nem zavarjuk meg őket, miközben az uralmuk alá hajtják a Közel-Keletet és támogatják a terrorizmust? Semmi esetre sem hagyhattuk ezt. 1991 óta foglalkozom Iránnal. Nem volt választásunk. Trump ezt tudja és értékelni, és Izrael és a világ is értékeli. Eddig mások csak tologatták maguk előtt a feladatot. Hogy elégedett leszek-e az alkuval? Valószínűleg nem. De ha nyerünk tíz, tizenöt évet, akkor már megérte. De a háborúnak még nincs vége, sem Iránnal, sem a Hamásszal, sem pedig a Hezbollahhal. És ez addig így lesz, amíg nem tesznek le arról, hogy elpusztítsák Izraelt, mert bennük van ugyanaz a gyűlölet – és én addig nem pihenhetek.

Egyes elemzők szerint Törökország akar az új Irán lenni, és már most támogatja a Hamászt. Mit fog tenni Izrael, ha a NATO-ban lesz ellenfele?

Én feleltem a törökökkel való kapcsolatokért, nehéz időszakokban is. Jól ismerem Hakan Fidant, aki akkor az MIT (török titkoszolgálat – A szerk.) vezetője volt, most pedig külügyminiszter. Nem szeretnek minket, még csak nem is kedvelnek. A zabolátlan elnökük kemény szavakat használ. De nem fognak sok mindent csinálni. Egyszerre akarják támogatni a Muszlim Testvériséget, és közben jó viszonyt ápolni a nyugattal, talán még az EU-ba is be akarnak kerülni. Nehéz feladat egyensúlyozni a világ gonosz, illetve jó fele között – utóbbi ugyebár a Nyugat. De a nap végén Törökország nem megy túl egy bizonyos fenyegetésen, nem tesz semmit. A NATO tagjainak, mint Magyarországnak vagy Amerikának az is a feladata, hogy visszahúzzák Törökországot.

Nem lehet valaki a NATO tagja, és viselkedhet közben úgy, mint egy radikális iszlamista.

Azt hiszem, rövidesen úgyis leváltják. És a fiatalabb törökök nemzedéke talán megérti, hogy ez az út nem vezet egy jó élethez. Tehát nem aggódom.

Mi miatt aggódik? Mi az, amitől néha nem tud aludni a Moszad volt vezetője 2026-ban?

Talán meg fog lepődni, de a válaszom: a közösségi média. Ez egy belső fenyegetés, ami a veszélyes folyamatokat felerősíti.

A nyugaton egy növekvő negatív behatást látunk, amit a közösségi média erősít.

Nem igazán tudom, mit lehet tenni ellene, azon túl, hogy neveljük a gyerekeinket. Ez egy nagyon veszélyes eszköz, megosztja a társadalmakat Izraelben és Magyarországon is – ezt láthatták önök is három héttel ezelőtt. Világszerte antiszemitizmust, neonácizmust szül, „gyűlölet-bűncselekményeket” – bár ez egy rossz szó. Manapság ha valaki felgyújt egy zsinagógát, akkor nem nevezik nevén a tettet, hanem közlik, hogy ez egy „gyűlölet-bűncselekmény”. Mindenesetre megijeszt, hogy milyen sok erő próbálja megosztani a világot, ahogyan manipulálják az országokat, eltorzítják a valóságot. Izraelben el akarják hitetni az emberekkel, hogy a belbiztonsági szolgálat, a hadsereg akarta ezt a háborút. Ez egy ostoba, ronda állítás, de ezt mondják, és ez aggaszt. És aggaszt a radikalizmus minden formája, főleg az iszlamizmus. Ők még sok gondot okozhatnak a mi régiónkban, Irán vezetésével. Más muszlim országokkal sokkal jobb a viszony: az Ábrahám Egyezmények aláíróival, Indonéziával, Szaúd-Arábiával. Az értékeink közösek velük.

A jövőbeni tervei terén: nyilván tudja, hogy élete végéig célpont marad ön és a családja is. Hogyan éli ezt meg?

Van védelmem. És a családom is hozzászokott. A fiam egyszerűen kiment a nagy tüntetésekere Izraelben (a Netanjahu-ellenes tüntetésekre – A szerk.), és a lányom is. A kormány ellen, aminek dolgoztam!

Hát persze, ez volna a demokrácia.

Egyetértek! És felhívott engem a miniszterelnök, hogy mi ez, mit hall? Azt feleltem, hogy

így neveltem a gyerekeimet, liberális család vagyunk,

mindenkinek lehet véleménye. És persze mondtam a gyerekeknek, hogy ez nem éppen elegáns, de azt is mondtam, hogy tegyenek belátásuk szerint.

A könyvében nekem nagyon tetszett, hogy hivatkozott Ze’év Zsabotyinszkijre, aki az izraeli jobboldal atyja.

Olyan családban nőttem fel, ahol imádták Zsabotyinszkijt és Menachem Begint. Ők a Likud atyjai. És sokan elfelejtik, hogy teljesen liberálisok voltak! Mindenki számára egyenlőséget akartak. Persze: azt mondták, hogy meg kell védenünk magunkat. És ha lehet, barátságot kell kötni a szomszédainkkal. De ha ez nem megy, akkor marad a „vasfal”, a védekezés.

Az egyik kézben kard, de a másik kéz nyitott a barátságra.

És én is így végeztem a munkámat: ha kellett, brutálisan küzdöttem, és ha kellett, még a nem túl szerethető felekkel is próbáltam egyezségre, barátságra jutni.

Javítson ki, ha tévedek, de úgy látom: Izraelben egyre kevésbé Zsabotyinszkij liberalizmusa a meghatározó. Helyette jön fel egy vallásos fundamentalizmus, és ez nem jó.

Egyetértek. Nem jó. Az izraeliek jobboldalibbak lettek október 7-e óta. Ma már nem sok ember beszél arról, hogy két állam kellene, vagy hogy adjuk vissza a területeket, amiket 1967-ben elfoglaltunk. De úgy gondolom, Izrael akkor maradhat meg, ha megtartjuk liberális zsidó értékeinket. Tudok küzdeni az ellenfeleimmel, felismerem a terroristát, és a végsőkig üldözöm, ha kell. És segítek másoknak is küzdeni ellenük – akár a törököknek is. Számtalan terrortámadást akadályoztam meg Törökországban! De nem vethetjük el a szabadságot, és nem tehetünk le arról, hogy tisztességesek legyünk a gyengékkel szemben.

Egyszerűen nem lehetünk szélsőségesek. Ez számomra a judaizmus jelentése. Ezt jelenti számomra, hogy izraeli vagyok.

Fotó: Ficsor Márton