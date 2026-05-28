Magyar Péter úr, több tiszteletet a 3,4 milllió tiszás szavazópolgárnak!

De a magyarázat eleve igen bornírt, már elnézést. Se Kapitány Istvánom, se Bujdosó Andreám nincs, akik shelles tapasztalataikkal eligazíthattak volna, ehelyett papírom van arról, hogy bölcsész vagyok, de (Zuckerberg úr a tanúm) még számomra is messzemenően egyértelmű volt már március elején is, hogy az „épp 565 forint a benzin + le van zárva a Hormuzi-szoros + Irán rakétákat lő ki az Öböl menti államokra + egyelőre egy csöpp se jön a Barátság vezetéken se = x” egyenletnek sem az egész számok halmazán, se semmiféle más tartományban nem lehet érvényes megoldása az, hogy nosza, vezessünk be 480 forintos árstopot. Tiszás kommentelők hadai is jelezték finoman és kedvesen, március elején, hogy ne már, ebből a demagóg badarságból nem kérünk, köszönjük.
Erre májusban azzal védekezik a kormányfő, hogy ők az olajár növekedését úgymond (randa anglicizmussal) nem látták jönni.
A Telex például március 1-jén „Durva olajár-emelkedés jöhet az iráni háború miatt” címmel prognosztizálta az elkerülhetetlent, ugyanaznap a 444 már múlt időben jelezte, hogy „Kilőtt az olajár az iráni háború miatt”, március 2-án a Portfólió pedig „Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár” címmel fújt riadót, hogy tovább ne soroljam. Én értem, hogy van az úgy, hogy egy minden fontos Facebook-posztot gondosan figyelő és Skrabski Fruzsinától kezdve a 3000 követővel rendelkező, TISZA-szavazó újságíróig mindenkinek a szavaiba legott belekötő politikusnak nincs kapacitása arra, hogy olyan híreket is elolvasson, amelyeken az ország működőképessége múlik,