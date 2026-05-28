Magyar Péter úr, több tiszteletet a 3,4 milllió tiszás szavazópolgárnak!

„Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!”

– posztolta ki március 3-án Magyar Péter, kommentben hozzátéve: „Oszd meg, hogy Orbán Viktorhoz is eljusson!” Majd néhány perccel később a számos kétkedő tiszás kommentelő egyikének, aki szerint ezt azért újra kellene gondolni, ellentmondást nem tűrően rámutatott: „adócsökkentéssel kell elérni”.

Május 26., Magyar Péter miniszterelnök egy erre vonatkozó interpellációra válaszul a parlamentben: „Szóval 480 forintos. Önökön kértem számon!! Hogyha Pócs János nem tud olvasni, akkor segítek. Elolvashatjuk együtt azt a posztomat. Önökön kértük számon; azt mondtuk, hogy korábban 480 forinton maximalizálták, védték az árat, és egy évvel később 580 lett. [Itt valószínűleg az 595 forintra gondol, amilyen szinten a kormány március 9-én az árstopot megállapította; március 3-án ezt eleve nehezen lehetett volna bírálni.] Nem kell hazudni, nem kell hülyének nézni a magyar embereket. Egyébként még azt tudom mondani, nem tudom, hogy tudja-e, hogy mi az, hogy a nyersolajnak világpiaci ára van, ez nem olyan, mint a dinnye, ennek világpiaci ára van [Orbán Anita és Velkey György László jóízűen kacag –reméljük is, hogy kimulatják magukat, így a diplomáciára jut majd némi pókerarc is], és hát a duplájára emelkedett már azóta, mióta a 480 forintos [felhördülés a Fidesz soraiból] … hiába hazudnak, tudom, nehéz, dollár-forint, át kell váltani.”