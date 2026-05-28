Feltették a nagy kérdést Orbán Viktornak: szívesen lenne-e újra kormányfő? – mutatjuk, mit válaszolt (VIDEÓ)

Felcsúton szólaltatta meg Orbán Viktor volt miniszterelnököt az RTL Házon kívül című műsorának stábja egy rövid interjú erejéig. A riportban arról kérdezték, szívesen lenne-e ismét kormányfő.

Orbán Viktor röviden csak annyit válaszolt: „Nem aktuális éppen, úgy látom.”