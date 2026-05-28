Feltették a nagy kérdést Orbán Viktornak: szívesen lenne-e újra kormányfő? – mutatjuk, mit válaszolt (VIDEÓ)

Orbán Viktor visszatérésétől félnek a Tisza Pártban: ezt lehet tudni a lex Orbánról
„A jövőben egy korlátot építünk be arról, hogy ki lehet Magyarország miniszterelnöke” – jelentette ki a tiszás politikus.
Felcsúton kérdezte az RTL stábja a volt miniszterelnököt.
Felcsúton szólaltatta meg Orbán Viktor volt miniszterelnököt az RTL Házon kívül című műsorának stábja egy rövid interjú erejéig. A riportban arról kérdezték, szívesen lenne-e ismét kormányfő.
Orbán Viktor röviden csak annyit válaszolt: „Nem aktuális éppen, úgy látom.”
A volt miniszterelnök attól sem tart, hogy neki vagy bármely családtagjának bíróság elé kellene állnia. Erre így reagált: „Én? Ugyan már! Hát miért? A törvényeket betartom és betartatom. Erre tettem esküt. Minden eskümet megtartottam, ezt is.”
Mint ismert, az elmúlt napokban heves vita bontakozott ki a „Lex Orbánként” elhíresült, a Tisza Párthoz köthető alaptörvény-módosítás miatt.
