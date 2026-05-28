Kivonulás, bekiabálások és POLITIKAI VENDETTA – ilyen volt a szerdai nap a Parlamentben

Magyar Péter kivonulása, Orbán mandátumát korlátozó alkotmánymódosítás, a KEKVA-rendszer körüli vita és kemény gazdasági üzenetek a Parlament szerdai ülésnapján. A bekiabálásokkal és provokációkkal tarkított vita során Gulyás Gergely és a Fidesz támadta a kormányoldal javaslatait, miközben Magyar Péter ismét látványos jelenetekkel került a figyelem középpontjába. Újabb feszült pillanatok,látványos kivonulás, személyeskedések és demonstratív akciók uralták az üléstermet egész nap. Mutatjuk a szerdai parlamenti vita legfontosabb pillanatait.