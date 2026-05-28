schiffer andrás tisza párt melléthei - barna márton lex orbán Magyar Péter

Schiffer András kőkemény jogi érveléssel ment neki Magyar Péter sógorának a Lex Orbán ügyében

2026. május 28. 06:27

Az ügyvéd saját korábbi véleményét is korrigálta.

Újabb alkotmányjogi vitába szállt be Schiffer András, aki hosszú Facebook-bejegyzésben fejtette ki, miért tartja problémásnak az úgynevezett „Lex Orbán” tervezett szabályozását. Az ügy előzménye, hogy a TISZA Párt országgyűlési képviselője, Melléthei-Barna Márton amellett érvelt: a miniszterelnöki cikluskorlát bevezetése nem sértené a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát. Schiffer szerint azonban ez az álláspont téves, sőt saját korábbi véleményét is korrigálta.

A volt alkotmánybíró-jelölt és egykori LMP-s politikus szerint ugyan önmagában nem ördögtől való a miniszterelnöki terminuskorlát bevezetése, annak alkotmányos módja kulcskérdés. Bejegyzésében nemzetközi példákat is felhozott, hangsúlyozva: parlamentáris rendszerekben rendkívül ritka az ilyen típusú korlátozás, ráadásul többnyire speciális politikai helyzetekben alkalmazzák.

Schiffer András szerint a tervezett módosítás több alapjogot is érinthet, ezért álláspontja szerint nem lehet egyszerűen lesöpörni a visszamenőleges hatály kérdését. Úgy véli, az alkotmányossági aggályok miatt az ügy akár az Alkotmánybíróság elé is kerülhet. A volt politikus négy pontban vezette le részletes jogi érvelését, amelyet ide kattintva olvashat el.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elektronelektor
2026. május 28. 08:48
"chief Bromden 2026. május 28. 08:36 Nem kell Petyának az ellenzék, itt a Bandi. :)" Nem kell a pszichopatának Bandi, hiszen itt van ön. :)
elektronelektor
2026. május 28. 08:47
hellobello-2 "2026. május 28. 08:35 Ki a kurva anyémat érdekel siffer geci? Vén kommunista szaradarb, persze hogy a fideszhez dörgölőzik. Szarfaszú kommunistákat már elküldtük 89-ben hát idén is megtörtént" Remek stílus, gratulálok. Kiválóan illik az ön által imádott bugris pszichopata nemzetvezető irányvonalába. Egyébként nagyon bután hazudik. Jelezném: önök ugyanúgy nem küldtek el 89-ben senkit sehova, ahogyan most sem. Azt csak hazudták önöknek a liberálbolsevik elvtársaik és tiszttartóik, hogy ettől bátornak hihessék magukat. Önök pedig ismételgetik ezt a marhaságot, mint a zakkant papagájok.
chief Bromden
2026. május 28. 08:36
Nem kell Petyának az ellenzék, itt a Bandi. :)
hellobello-2
2026. május 28. 08:35
Ki a kurva anyémat érdekel siffer geci? Vén kommunista szaradarb, persze hogy a fideszhez dörgölőzik. Szarfaszú kommunistákat már elküldtük 89-ben hát idén is megtörtént
