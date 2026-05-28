Schiffer András kőkemény jogi érveléssel ment neki Magyar Péter sógorának a Lex Orbán ügyében

Folytatja munkáját a parlament – terítékre kerül a „Lex Orbán” és a kekvák ügye is
A Tisza Párt elővezetéssel tenné „hatékonyabbá” a vizsgálóbizottságok munkáját a jövőben.
Az ügyvéd saját korábbi véleményét is korrigálta.
Újabb alkotmányjogi vitába szállt be Schiffer András, aki hosszú Facebook-bejegyzésben fejtette ki, miért tartja problémásnak az úgynevezett „Lex Orbán” tervezett szabályozását. Az ügy előzménye, hogy a TISZA Párt országgyűlési képviselője, Melléthei-Barna Márton amellett érvelt: a miniszterelnöki cikluskorlát bevezetése nem sértené a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát. Schiffer szerint azonban ez az álláspont téves, sőt saját korábbi véleményét is korrigálta.
A volt alkotmánybíró-jelölt és egykori LMP-s politikus szerint ugyan önmagában nem ördögtől való a miniszterelnöki terminuskorlát bevezetése, annak alkotmányos módja kulcskérdés. Bejegyzésében nemzetközi példákat is felhozott, hangsúlyozva: parlamentáris rendszerekben rendkívül ritka az ilyen típusú korlátozás, ráadásul többnyire speciális politikai helyzetekben alkalmazzák.
Schiffer András szerint a tervezett módosítás több alapjogot is érinthet, ezért álláspontja szerint nem lehet egyszerűen lesöpörni a visszamenőleges hatály kérdését. Úgy véli, az alkotmányossági aggályok miatt az ügy akár az Alkotmánybíróság elé is kerülhet. A volt politikus négy pontban vezette le részletes jogi érvelését, amelyet ide kattintva olvashat el.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt elővezetéssel tenné „hatékonyabbá” a vizsgálóbizottságok munkáját a jövőben.
Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner