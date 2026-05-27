Izrael 200 ezer ember evakuálását rendelte el a Hezbollah elleni műveletek miatt

Izrael nem totojázott, odavert a libanoni Hezbollahnak is
Bejrút lángol, alaposan „lenyírják a füvet”, ahogy lapunknak Robert C. Castel mondta.
Tovább fokozódik a feszültség Libanon és Izrael között, miután újabb katonai akciók indultak a térségben. Izrael evakuálási parancsot adott ki Tírusz városára és külvárosaira. Az intézkedés hozzávetőleg kétszázezer ember menekítését érintheti.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kedden jelentette be, hogy országa fokozza a libanoni műveleteket. A döntés előtt Tel-Avivban egyeztetett Israel Katz védelmi miniszterrel és Ejal Zamir vezérkari főnökkel az izraeli hadsereg válaszlépéseiről a Hezbollah folyamatos támadásai miatt.
Az izraeli vezetés szerint a síita terrorszervezet az elmúlt időszakban egyre fejlettebb drónokat vetett be Észak-Izrael ellen. A Breitbart beszámolója szerint ezek az eszközök optikai szálas irányítórendszereket és vizuális célkövetést használnak, ezért rendkívül nehéz zavarni vagy elfogni őket. Izrael hadereje (IDF) emiatt új védelmi megoldások kidolgozásán dolgozik.
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy az izraeli hadsereg evakuálási parancsot adott ki Tírusz városára és külvárosaira. A libanoni település az ország ötödik legnagyobb városa, mintegy 200 ezer lakossal. Az izraeli közlés szerint a hadsereg Hezbollah-parancsnoki központokat készül támadni a környéken. Aviháj Adrai, az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője közölte:
A Hezbollah terrorszervezet a tűzszüneti megállapodás megsértésével és izraeli területek célba vételével arra kényszeríti az IDF-et, hogy erőteljesen lépjen fel.
A szóvivő arra kérte a helyieket, hogy azonnal hagyják el otthonaikat, és vonuljanak a Zahrani folyótól északra.
A Breitbart szerint Izrael március elején indított szárazföldi hadműveletet Libanonban, miután a Hezbollah Irán támogatásával rakétákat lőtt Észak-Izraelre. Az izraeli vezetés célja az, hogy a Litáni folyótól délre fekvő területeket megtisztítsák a Hezbollah fegyvereseitől és infrastruktúrájától. Israel Katz korábban úgy fogalmazott:
Biztonságot ígértünk Galilea településeinek, és így is lesz.
A jelenlegi hadműveletek egyik fő célja egy úgynevezett biztonsági pufferzóna létrehozása. Az izraeli hadsereg szerint ez szükséges ahhoz, hogy a Hezbollah ne tudjon közvetlen fenyegetést jelenteni az északi izraeli településekre.
Netanjahu kedden arról beszélt, hogy az IDF stratégiailag fontos pozíciókat foglal el Libanon déli részén.
Fokozzuk a műveleteinket Libanonban. Az IDF jelentős erőkkel tevékenykedik a terepen, és stratégiailag fontos pozíciókat vesz ellenőrzés alá. Megerősítjük a biztonsági övezetet Észak-Izrael közösségeinek védelme érdekében
– mondta az izraeli miniszterelnök. A lap szerint az izraeli katonai vezetés még ennél is agresszívebb fellépést sürget. Egyes tervek alapján a jelenlegi ütközőzónától északabbra is megtisztítanák a Hezbollah megfigyelőállásait és drónindító helyszíneit.
Kedden az izraeli hadsereg több mint 120 légicsapást hajtott végre Libanon területén, ami az egyik legintenzívebb bombázási napnak számít a jelenlegi konfliktus során. Az izraeli közlés szerint több mint száz Hezbollah-célpontot támadtak, köztük fegyverraktárakat és olyan infrastruktúrát, amelyet Izrael elleni támadásokhoz használtak.
A libanoni egészségügyi minisztérium szerint legalább 34 ember meghalt az izraeli támadásokban, negyvenen pedig megsérültek.
A halottak között négy gyermek is van. A jelentések szerint egy libanoni katona is életét vesztette, miután izraeli dróntámadás érte a Qaraoun-gát közelében. A Hezbollah közben azt állította, hogy harcosai közvetlen összecsapásba kerültek az izraeli erőkkel Zawtar al-Shaqiyah térségében, amely fontos stratégiai pontnak számít a dél-libanoni fronton.
A Times of Israel szerint Washington támogatja az izraeli hadműveletek fokozását, ugyanakkor arra kérte Izraelt, hogy Bejrútban ne romboljanak le épületeket.
Egy izraeli tisztviselő ugyanakkor jelezte, hogy célzott likvidálásokra továbbra is sor kerülhet a libanoni fővárosban, ha erre megfelelő lehetőség adódik. A Breitbart szerint az izraeli vezetés attól tart, hogy egy esetleges amerikai–iráni megállapodás Libanonban is korlátozhatná az izraeli katonai műveleteket. Netanjahu ezért Donald Trump amerikai elnökkel is egyeztetett telefonon a közelmúltban.
Az izraeli miniszterelnök közölte, hogy megköszönte Trump „rendíthetetlen elkötelezettségét Izrael biztonsága iránt”, ugyanakkor a háttérben komoly viták lehetnek arról, hogyan kellene kezelni a Hezbollah jelentette fenyegetést. Egy magas rangú izraeli katonai tisztviselő szerint az IDF jelenleg túlzott önmérsékletet tanúsít.
Sokkal többet kell tennünk. Az izraeli szuverenitást minden egyes nap megsértik
– fogalmazott a tisztviselő az izraeli Kan közszolgálati műsorszolgáltatónak.
Nyitókép: KAWANT HAJU / AFP