Izrael 200 ezer ember evakuálását rendelte el a Hezbollah elleni műveletek miatt

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kedden jelentette be, hogy országa fokozza a libanoni műveleteket. A döntés előtt Tel-Avivban egyeztetett Israel Katz védelmi miniszterrel és Ejal Zamir vezérkari főnökkel az izraeli hadsereg válaszlépéseiről a Hezbollah folyamatos támadásai miatt.

Több százezer ember kényszerülhet menekülésre, miután az izraeli hadsereg újabb intenzív katonai akciókat jelentett be.

Forrás: KAWNAT HAJU / AFP

Az izraeli vezetés szerint a síita terrorszervezet az elmúlt időszakban egyre fejlettebb drónokat vetett be Észak-Izrael ellen. A Breitbart beszámolója szerint ezek az eszközök optikai szálas irányítórendszereket és vizuális célkövetést használnak, ezért rendkívül nehéz zavarni vagy elfogni őket. Izrael hadereje (IDF) emiatt új védelmi megoldások kidolgozásán dolgozik.