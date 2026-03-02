Izrael nem totojázott, odavert a libanoni Hezbollahnak is

A Hezbollah is beszállt a konfliktusba: rakétákkal és drónokkal csaptak le Haifa térségére, Izrael Bejrútot bombázta válaszul
A műveletet Irán legfelsőbb vezetőjének meggyilkolása miatti „bosszúból” vállalta magára a síita terrorszervezet.
Bejrút lángol, alaposan „lenyírják a füvet”, ahogy lapunknak Robert C. Castel mondta.
Izrael légicsapásokat indított Libanon ellen, miután az Irán által támogatott Hezbollah rakétákat és drónokat lőtt ki izraeli célpontokra – írja az Euractiv. A szervezet közlése szerint a támadás válasz volt az iráni legfelsőbb vezető, Ali Hamenei megölésére.
Ezt is ajánljuk a témában
A műveletet Irán legfelsőbb vezetőjének meggyilkolása miatti „bosszúból” vállalta magára a síita terrorszervezet.
A beszámoló szerint Bejrút déli részét, köztük a Hezbollahhoz köthető Dahieh negyedet is találatok érték, több robbanás rázta meg a libanoni fővárost.
A Hezbollah válaszcsapásával az izraeli Haifa közelében található rakétavédelmi létesítményt vette célba.
A fejlemények az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni összehangolt támadását követték. Donald Trump amerikai elnök szerint a hadművelet akár egy hónapig is eltarthat.
A konfliktus miatt az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen hétfőre rendkívüli biztonsági ülést hívott össze.
Ezt is ajánljuk a témában
Ursula von der Leyen cserébe jól kiröhögtette saját magát és az államszövetséget is.
Fotó: Jalaa MAREY / AFP