03. 02.
hétfő
03. 02.
hétfő
háború Libanon terrorizmus Izrael Bejrút

Izrael nem totojázott, odavert a libanoni Hezbollahnak is

2026. március 02. 13:14

Bejrút lángol, alaposan „lenyírják a füvet”, ahogy lapunknak Robert C. Castel mondta.

2026. március 02. 13:14
null

Izrael légicsapásokat indított Libanon ellen, miután az Irán által támogatott Hezbollah rakétákat és drónokat lőtt ki izraeli célpontokra – írja az Euractiv. A szervezet közlése szerint a támadás válasz volt az iráni legfelsőbb vezető, Ali Hamenei megölésére.

A beszámoló szerint Bejrút déli részét, köztük a Hezbollahhoz köthető Dahieh negyedet is találatok érték, több robbanás rázta meg a libanoni fővárost.

A Hezbollah válaszcsapásával az izraeli Haifa közelében található rakétavédelmi létesítményt vette célba.

A fejlemények az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni összehangolt támadását követték. Donald Trump amerikai elnök szerint a hadművelet akár egy hónapig is eltarthat.

A konfliktus miatt az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen hétfőre rendkívüli biztonsági ülést hívott össze.

Fotó: Jalaa MAREY / AFP

 

