03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború hezbollah irán izrael konfliktus

A Hezbollah is beszállt a konfliktusba: rakétákkal és drónokkal csaptak le Haifa térségére, Izrael Bejrútot bombázta válaszul

2026. március 02. 06:48

A műveletet Irán legfelsőbb vezetőjének meggyilkolása miatti „bosszúból” vállalta magára a síita terrorszervezet.

2026. március 02. 06:48
null

A Hezbollah is beszállt a konfliktusba, amikor hétfőre virradóan, éjfél után nem sokkal rakétákkal támadta meg az izraeli hadsereg egyik bázisát Haifától délre. A libanoni székhelyű síita terrorszervezet azt közölte, hogy „rakétákkal és drónok egész rajával” hajtották végre az akciót, amelyet állításuk szerint Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetőjének meggyilkolása miatt, bosszúból indítottak – írta meg a CNN.

A támadás az első ilyen rakétacsapás volt az Irán által támogatott militáns csoport részéről 2024 novembere óta, amikor Izrael és a Hezbollah az Egyesült Államok közvetítésével tűzszünetben állapodtak meg. A Hezbollah közleményében úgy fogalmazott, hogy az „izraeli ellenség nem folytathatja tizenöt hónapja tartó agresszióját anélkül, hogy figyelmeztető válaszlépést kapna, amelynek célja az agresszió leállítása és a megszállt libanoni területekről való kivonulás”.

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint egy Libanonból kilőtt lövedéket elfogtak, egy másik pedig nyílt területre esett. A dél-libanoni rakétatámadást Nawaf Salam libanoni miniszterelnök „felelőtlen és gyanús cselekménynek” nevezte. 

Nem fogjuk hagyni, hogy az országot új kalandokba sodorják, és minden szükséges intézkedést megteszünk, hogy megállítsuk a felelősöket és megvédjük a libanoni népet”

– írta Salam az X-en.

A Reuters értesülése szerint haifai támadásra válaszul Izrael hétfőn hajnalban légitámadásokat hajtott végre Bejrút déli külvárosaiban. Az IDF ismét arról számolt be, hogy elfogtak egy Libanonból kilőtt lövedéket, míg mások nyílt területeken csapódtak be, ezt követően pedig több légicsapást indítottak a libanoni főváros ellen. A beszámolók szerint több tucat robbanás rázta meg Bejrútot, miközben az emberek gyalog és autóval próbáltak elmenekülni a városból. Izrael közlése alapján a támadások során Bejrútban magas rangú Hezbollah-militánsokat is célba vettek.

A történtek újra élezik a feszültséget a felek között, miután a Hezbollah hónapok óta nem hajtott végre hasonló rakétatámadást. A hétfőre virradó éjszaka eseményei alapján a haifai csapás és az azt követő izraeli légicsapások a konfliktus újabb, gyors eszkalációját vetítik előre.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Eyad Baba / AFP

***

