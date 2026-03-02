A Hezbollah is beszállt a konfliktusba: rakétákkal és drónokkal csaptak le Haifa térségére, Izrael Bejrútot bombázta válaszul

– írta Salam az X-en.

A Reuters értesülése szerint haifai támadásra válaszul Izrael hétfőn hajnalban légitámadásokat hajtott végre Bejrút déli külvárosaiban. Az IDF ismét arról számolt be, hogy elfogtak egy Libanonból kilőtt lövedéket, míg mások nyílt területeken csapódtak be, ezt követően pedig több légicsapást indítottak a libanoni főváros ellen. A beszámolók szerint több tucat robbanás rázta meg Bejrútot, miközben az emberek gyalog és autóval próbáltak elmenekülni a városból. Izrael közlése alapján a támadások során Bejrútban magas rangú Hezbollah-militánsokat is célba vettek.

A történtek újra élezik a feszültséget a felek között, miután a Hezbollah hónapok óta nem hajtott végre hasonló rakétatámadást. A hétfőre virradó éjszaka eseményei alapján a haifai csapás és az azt követő izraeli légicsapások a konfliktus újabb, gyors eszkalációját vetítik előre.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.