Ki fizeti meg a háború árát – és kik azok, akik csendben PROFITÁLNAK belőle? – Menczer Tamás a Vekkerben

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Politico a Tisza–Kijev kapcsolatról, kiszivárgott Medián-számok, Zelenszkij döntése pedig az energiaárakon csattan. Magyar Péter a mentelmi jogáért küzd, miközben a vád szerint a Tisza köreiben egyesek a háborún gazdagodnak. Véletlen egybeesések – vagy több ennél?
A Vekker következő adásának vendége Menczer Tamás, a Fidesz országgyűlési képviselője és a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Berobbant a kampányidőszak, elindult a visszaszámlálás. Menczer Tamás ugyanakkor arra emlékeztet: Magyarország 2015 óta folyamatos válságüzemmódban működik, és most érkezett el az a pont, ahol egyetlen rossz döntésnek is beláthatatlan következményei lehetnek.
Hangsúlyozta:
ez a választás nem pusztán politikai verseny, hanem sorskérdés!
Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!
Az interjúban egymás után kerültek terítékre a legsúlyosabb ügyek: olajcsap-elzárás, geopolitikai nyomásgyakorlás, nemzetközi paktumok.
Szóba került Magyar Péter és a Tisza Párt is: részvények, mentelmi jog, külföldi kapcsolatok, és a lényegi kérdések kapcsán tapasztalható hallgatás.
Felmerült Bujdosó Andrea neve is. Menczer Tamás nem finomkodott:
„Amikor az ellenfelemre nézek, én 12 322 darab Shell-részvényt látok”
– fogalmazott, majd hozzátette, hogy miközben a háború és a szankciók felverik az energiaárakat, „vannak, akik degeszre keresik magukat rajta”.
A kijelentés egyértelmű politikai üzenet. A kampány egyik központi kérdése:
Ki viseli a válság terheit – és ki az, aki profitál belőle?
Menczer hangsúlyozta: az olajszállítások körüli vita és Volodimir Zelenszkij döntése nem külpolitikai részletkérdés, hanem a magyar háztartások pénztárcáját érintő ügy. Vajon ki áll kinek az oldalán? Ki nyer a háborún, és ki fizeti meg az árát?
Előkerült a Politico cikke, amely ukrán kormányzati forrásra hivatkozva írt a Tisza Párt és Kijev kapcsolatáról. Menczer Tamás szerint a nemzetközi lap állítása világossá teszi: külföldi szálak mozognak a háttérben. Úgy fogalmazott:
a Politico lebuktatta azokat, akik eddig tagadták a kapcsolatot.
A Medián körüli mérési botrányt sem hagyta szó nélkül. A nyilvánosságra került eltérő adatok kapcsán kijelentette: ez nem szakmai hiba, hanem tudatos politikai beavatkozás a kampányba. Állítása szerint a közvélemény-kutatás itt nem mér, hanem formál – és ez a választók befolyásolásának eszköze.
A beszélgetés végén az erőszak kérdése sem maradt ki. Menczer Tamás egyértelművé tette: aki tudatosan hergeli az embereket, az nem moshatja kezeit, amikor az utcán elszabadulnak az indulatok. Szerinte a politikai uszítás nem vélemény, hanem gyújtózsinór – és a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket.