Ki fizeti meg a háború árát – és kik azok, akik csendben PROFITÁLNAK belőle? – Menczer Tamás a Vekkerben

Menczer hangsúlyozta: az olajszállítások körüli vita és Volodimir Zelenszkij döntése nem külpolitikai részletkérdés, hanem a magyar háztartások pénztárcáját érintő ügy. Vajon ki áll kinek az oldalán? Ki nyer a háborún, és ki fizeti meg az árát?

Előkerült a Politico cikke, amely ukrán kormányzati forrásra hivatkozva írt a Tisza Párt és Kijev kapcsolatáról. Menczer Tamás szerint a nemzetközi lap állítása világossá teszi: külföldi szálak mozognak a háttérben. Úgy fogalmazott:

a Politico lebuktatta azokat, akik eddig tagadták a kapcsolatot.

A Medián körüli mérési botrányt sem hagyta szó nélkül. A nyilvánosságra került eltérő adatok kapcsán kijelentette: ez nem szakmai hiba, hanem tudatos politikai beavatkozás a kampányba. Állítása szerint a közvélemény-kutatás itt nem mér, hanem formál – és ez a választók befolyásolásának eszköze.

A beszélgetés végén az erőszak kérdése sem maradt ki. Menczer Tamás egyértelművé tette: aki tudatosan hergeli az embereket, az nem moshatja kezeit, amikor az utcán elszabadulnak az indulatok. Szerinte a politikai uszítás nem vélemény, hanem gyújtózsinór – és a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket.