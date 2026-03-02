Ft
03. 02.
hétfő
Ki fizeti meg a háború árát – és kik azok, akik csendben PROFITÁLNAK belőle? – Menczer Tamás a Vekkerben

2026. március 02. 06:32

Politico a Tisza–Kijev kapcsolatról, kiszivárgott Medián-számok, Zelenszkij döntése pedig az energiaárakon csattan. Magyar Péter a mentelmi jogáért küzd, miközben a vád szerint a Tisza köreiben egyesek a háborún gazdagodnak. Véletlen egybeesések – vagy több ennél?

2026. március 02. 06:32
null

A Vekker következő adásának vendége Menczer Tamás, a Fidesz országgyűlési képviselője és a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Berobbant a kampányidőszak, elindult a visszaszámlálás. Menczer Tamás ugyanakkor arra emlékeztet: Magyarország 2015 óta folyamatos válságüzemmódban működik, és most érkezett el az a pont, ahol egyetlen rossz döntésnek is beláthatatlan következményei lehetnek. 

Hangsúlyozta: 

ez a választás nem pusztán politikai verseny, hanem sorskérdés!

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Az interjúban egymás után kerültek terítékre a legsúlyosabb ügyek: olajcsap-elzárás, geopolitikai nyomásgyakorlás, nemzetközi paktumok.

Szóba került Magyar Péter és a Tisza Párt is: részvények, mentelmi jog, külföldi kapcsolatok, és a lényegi kérdések kapcsán tapasztalható hallgatás.

Felmerült Bujdosó Andrea neve is. Menczer Tamás nem finomkodott: 

„Amikor az ellenfelemre nézek, én 12 322 darab Shell-részvényt látok” 

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy miközben a háború és a szankciók felverik az energiaárakat, „vannak, akik degeszre keresik magukat rajta”. 

A kijelentés egyértelmű politikai üzenet. A kampány egyik központi kérdése: 

Ki viseli a válság terheit – és ki az, aki profitál belőle?

 Menczer hangsúlyozta: az olajszállítások körüli vita és Volodimir Zelenszkij döntése nem külpolitikai részletkérdés, hanem a magyar háztartások pénztárcáját érintő ügy. Vajon ki áll kinek az oldalán? Ki nyer a háborún, és ki fizeti meg az árát?

Előkerült a Politico cikke, amely ukrán kormányzati forrásra hivatkozva írt a Tisza Párt és Kijev kapcsolatáról. Menczer Tamás szerint a nemzetközi lap állítása világossá teszi: külföldi szálak mozognak a háttérben. Úgy fogalmazott:

a Politico lebuktatta azokat, akik eddig tagadták a kapcsolatot.

A Medián körüli mérési botrányt sem hagyta szó nélkül. A nyilvánosságra került eltérő adatok kapcsán kijelentette: ez nem szakmai hiba, hanem tudatos politikai beavatkozás a kampányba. Állítása szerint a közvélemény-kutatás itt nem mér, hanem formál – és ez a választók befolyásolásának eszköze.

A beszélgetés végén az erőszak kérdése sem maradt ki. Menczer Tamás egyértelművé tette: aki tudatosan hergeli az embereket, az nem moshatja kezeit, amikor az utcán elszabadulnak az indulatok. Szerinte a politikai uszítás nem vélemény, hanem gyújtózsinór – és a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket.

 

 

 

szantofer
2026. március 02. 08:52
Ki fizeti meg a háború árát? A fidesz. A Fidesz éveken át egyetlen lapra tett fel mindent a nemzetközi politikában: Donald Trump visszatérésére, aki majd elhozza a világbékét, és akinek a farvizén a magyar kormánypárt ismét megerősítheti a hatalmát. A szombat reggeli események azonban brutális fordulatot hoztak. Az, hogy Trump utasítására az Egyesült Államok nyílt, megelőző csapást mért Iránra, nemhogy békét nem hozott, de lángba borította a Közel-Keletet. A "békepárti" narratíva végleg összeomlott. Vége pávatáncnak. Az Egyesült Államok egy háborús helyzetben feltétlen lojalitást fog követelni a NATO-szövetségesektől. Trump nem tűri a külön utas politikát, ha amerikai katonák élete a tét. Oroszország és Kína pedig egyértelműen Irán mögött áll. Vége van, kicsi!
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. március 02. 08:43
Menczer 😂😂😂 Szerintem kevesen tettek annyit a rendszerváltásért, mint ez a büdösszájú proli.
Picnic Niki
•••
2026. március 02. 08:01 Szerkesztve
Én meg a kormányt (több adóbevétel, jut a rezsitámogatásra, propagandára) és OV-t (néphülyítés, szarjunk be, de ha ő nyer, akkor nem kő) , MOL-t, (profit) az MCC-t (MOL részvényes) , és a Mandinert (MCC a tulaja) látom, mint a háború nyertese Vesztes, aki kőolajtermékeket vesz
kalmanok
2026. március 02. 07:58
Tuzson Bence egy nappal azelőtt emelte háromszorosára a Deák Ferenc-díjhoz járó pénzjutalmat, hogy kitüntette vele a bizalmasát
