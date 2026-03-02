„Az eset több tanulsággal is szolgál. Egyrészt az Iránt érő támadással együtt a Barátság kőolajvezeték témája mindent elsöpört a médiában, például a gödi Samsung gyárral kapcsolatos újabb Magyar Péter bejelentkezéseket. Könnyen lehet, hogy utólag visszanézve a kampány egyik meghatározó pontjának tekintjük majd ezeket az eseményeket

Nem szabad elfelejteni ugyanis, hogy a polgárok biztonságérzete minden egyéb szempontot felülír annak az eldöntésében, hogy kire szavazzanak. Másrészt a történések újra éles megvilágításba helyezik a drámaian megromlott viszonyunkat az Európai Unióval és Ukrajnával. Bár az az eljárás, ami az olajszállításokkal kapcsolatban Kijev részéről most kibontakozik, szerintem hibás és nem elfogadható, a kormány fellépése pedig helyes, ezzel együtt nem szabad elfelejtenünk, hogy mindez nem előzmények nélkül történik. Négy éve támadtak rá az oroszok keleti szomszédunkra, akik óriási áldozatok árán azóta is védekeznek a hódítókkal szemben.