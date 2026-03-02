Ft
kormány háború olaj Fodor Gábor Magyar Péter kapcsolat európa

Olajválság és közel-keleti háború: fordulópont lehet a kampányban

2026. március 02. 07:41

Nem szabad elfelejteni ugyanis, hogy a polgárok biztonságérzete minden egyéb szempontot felülír annak az eldöntésében, hogy kire szavazzanak.

2026. március 02. 07:41
null
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Index

„Az eset több tanulsággal is szolgál. Egyrészt az Iránt érő támadással együtt a Barátság kőolajvezeték témája mindent elsöpört a médiában, például a gödi Samsung gyárral kapcsolatos újabb Magyar Péter bejelentkezéseket. Könnyen lehet, hogy utólag visszanézve a kampány egyik meghatározó pontjának tekintjük majd ezeket az eseményeket

Nem szabad elfelejteni ugyanis, hogy a polgárok biztonságérzete minden egyéb szempontot felülír annak az eldöntésében, hogy kire szavazzanak. Másrészt a történések újra éles megvilágításba helyezik a drámaian megromlott viszonyunkat az Európai Unióval és Ukrajnával. Bár az az eljárás, ami az olajszállításokkal kapcsolatban Kijev részéről most kibontakozik, szerintem hibás és nem elfogadható, a kormány fellépése pedig helyes, ezzel együtt nem szabad elfelejtenünk, hogy mindez nem előzmények nélkül történik. Négy éve támadtak rá az oroszok keleti szomszédunkra, akik óriási áldozatok árán azóta is védekeznek a hódítókkal szemben. 

Harcolnak a hazájukért és a magyar kormány számára is oly fontos szuverenitásukért. Több szolidaritásra, több megértésre és támogatásra lenne szükség a Fidesz–KDNP-kormány részéről az agressziót elszenvedő fél irányába. Belátható időn belül csökkenteni kell a két ország között kialakult ellenséges viszonyt.

Ugyanígy az EU irányában is sürgősen normalizálnunk kell a kapcsolatokat a választások után. Nekünk a hazánkon kívül Európa is az otthonunk, amit egyetlen kormány sem kezelhet mellékes kérdésként. Az Unió pedig nem hagyhatja cserben Ukrajnát, ameddig nincs béke, fegyverszünet. Utána is szükség lesz a segítségre, és Magyarország számára fontos, hogy ebből ne maradjon ki. Hazánk és a kárpátaljai magyarság nemzeti érdeke is ez."

Nyitókép: Eyad Baba / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

