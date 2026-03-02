Donald Trump bosszúra szomjazik katonái halála miatt: mindent elsöprő amerikai csapások jöhetnek

A háború elérte Európát is: Irán megtámadta a briteket!
Úgy tűnik, a helyzet rosszabb, mint bárki gondolta volna. Sikeresen lecsaptak az irániak a brit támaszpontra.
Az amerikai elnök videót tett közzé.
Az új háború kitörését követően Donald Trump videóüzenetet tett közzé a Truth Social oldalán. Az amerikai elnök nyomorult, aljas embernek nevezte Ali Hamenei ajatollahot, Irán legfelsőbb vezetőjét, akit likvidáltak, és akinek Trump szerint sok amerikai és más ártatlan ember vére tapad a kezéhez, emellett közölte, az Egyesült Államok gyászolja három katona halált is, akik súlyos áldozatot hoztak – írja az Index.
„Sajnos valószínűleg több áldozat is lesz, de Amerika bosszút áll a halálukért, és a legsúlyosabb csapást méri az iráni rezsimre ”
– mondta Donald Trump.
Hozzátette: nem szabad lehetőséget adni Iránnak arra, hogy nagy hatótávolságú rakétákat vagy nukleáris fegyvereket fejlesszen ki. Emellett ismételten felszólította az iráni hadsereget és rendőrséget, hogy tegyék le a fegyvert, különben a biztos halállal néznek szembe.
„Felszólítom az iráni hazafiakat, hogy ragadják meg ezt a pillanatot. Legyetek bátrak, legyetek merészek, legyetek hősiesek, és vegyétek vissza a hazátokat. Amerika veletek van”
– üzente Trump,
„Az Egyesült Államok nagyszabású műveletet hajt végre, nem csupán azért, hogy a saját korunk és hazánk biztonságát garantálja, hanem gyermekeink és unokáink jövőjéért is” – mondta, mert szerinte ez egy szabad nép kötelessége és terhe.
Leszögezte: „Ezek a lépések helyesek és szükségesek annak biztosítására, hogy az amerikaiaknak soha ne kelljen szembenézniük egy radikális, vérszomjas, nukleáris fegyverekkel rendelkező terrorista rezsimmel”.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
