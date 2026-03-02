Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Irán egyesült államok donald trump bosszú

Donald Trump bosszúra szomjazik katonái halála miatt: mindent elsöprő amerikai csapások jöhetnek

2026. március 02. 08:14

Az amerikai elnök videót tett közzé.

2026. március 02. 08:14
null

Az új háború kitörését követően Donald Trump videóüzenetet tett közzé a Truth Social oldalán.  Az amerikai elnök nyomorult, aljas embernek nevezte Ali Hamenei ajatollahot, Irán legfelsőbb vezetőjét, akit likvidáltak, és akinek Trump szerint sok amerikai és más ártatlan ember vére tapad a kezéhez, emellett közölte, az Egyesült Államok gyászolja három katona halált is, akik súlyos áldozatot hoztak – írja az Index.

„Sajnos valószínűleg több áldozat is lesz, de Amerika bosszút áll a halálukért, és a legsúlyosabb csapást méri az iráni rezsimre ”

– mondta Donald Trump.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette: nem szabad lehetőséget adni Iránnak arra, hogy nagy hatótávolságú rakétákat vagy nukleáris fegyvereket fejlesszen ki. Emellett ismételten felszólította az iráni hadsereget és rendőrséget, hogy tegyék le a fegyvert, különben a biztos halállal néznek szembe.

„Felszólítom az iráni hazafiakat, hogy ragadják meg ezt a pillanatot. Legyetek bátrak, legyetek merészek, legyetek hősiesek, és vegyétek vissza a hazátokat. Amerika veletek van” 

– üzente Trump,

Ezt is ajánljuk a témában

„Az Egyesült Államok nagyszabású műveletet hajt végre, nem csupán azért, hogy a saját korunk és hazánk biztonságát garantálja, hanem gyermekeink és unokáink jövőjéért is” – mondta, mert szerinte ez egy szabad nép kötelessége és terhe.

Leszögezte: „Ezek a lépések helyesek és szükségesek annak biztosítására, hogy az amerikaiaknak soha ne kelljen szembenézniük egy radikális, vérszomjas, nukleáris fegyverekkel rendelkező terrorista rezsimmel”.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: MTI/EPA/The New York Times pool/Kenny Holston

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
MaBaker
2026. március 02. 08:58
Béketanács huh?
Válasz erre
0
0
kamasuka
2026. március 02. 08:52
Hát persze ........ :D
Válasz erre
0
1
123321
2026. március 02. 08:51
patkány
Válasz erre
1
0
Gubbio
2026. március 02. 08:47
Valóban furi dolog, hogy a megtámadott fél visszalő, és még csúnyább tőle, ha véletlenül el is talál.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!