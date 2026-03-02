Ft
háború Németország Irán

Bejelentést tett Németország az iráni háborúban való részvételről: ebben az egy esetben ragadnak fegyvert

2026. március 02. 09:32

A német külügyminiszter elárulta, mire készülnek.

Németország nem vesz részt aktívan az Irán elleni katonai akcióban, de fontolóra veszi a Jordániában és Irakban található multinacionális katonai bázisokon állomásozó katonáinak védelmét, ha megtámadnák őket – idézi az AP News Johann Wadephul német külügyminiszter hétfő reggeli nyilatkozatát.

„A szövetségi kormánynak nincs szándéka részt venni a konfliktusban” – mondta Wadephul a Deutschlandfunk közszolgálati rádióban, hozzátéve, hogy

nincs meg a szükséges katonai erőforrásunk sem”.

A külügyminiszter azonban hozzátette, hogy lehetséges, hogy „a Bundeswehr katonái megvédik magukat, ha támadás éri őket”. A német fegyveres erők szerint a német katonák által állomásoztatott katonai bázisokat a régióban bekövetkezett eszkaláció után vették célba.

A hétvégén támadásokat hajtottak végre az iraki Irbilben és a jordániai Al-Azraqban található multinacionális bázisok ellen. A helyszínen tartózkodó katonák nem sérültek meg és biztonságban vannak – jelentette a német dpa hírügynökség.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

 

